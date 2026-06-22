Olise: 108 participaciones de gol en apenas dos años

El extremo francés volvió a demostrar su influencia en el debut mundialista de Francia y confirma que es una de las grandes figuras emergentes del futbol.

Cuando Francia necesitó una chispa para destrabar su estreno en el Mundial 2026, Michael Olise apareció con una de sus especialidades: una asistencia precisa, quirúrgica y decisiva. El pase que abrió el camino del triunfo ante Senegal fue una nueva muestra del enorme impacto que tiene el futbolista del Bayern de Múnich convertido en uno de los jugadores más determinantes del balompié actual.

A sus 24 años, el internacional francés acumula números que lo colocan entre la élite mundial. En los últimos dos años ha participado directamente en 108 goles entre club y selección, con un balance de 49 tantos y 59 asistencias. Una cifra que refleja no solo su capacidad para definir, sino también su extraordinaria visión de juego.

Ante Senegal, mientras las miradas se dirigían hacia Kylian Mbappé y su capacidad goleadora, Olise volvió a desempeñar el papel de arquitecto. Su asistencia permitió romper un encuentro que se mantenía cerrado y confirmó una sociedad cada vez más productiva con el capitán francés.

El arma secreta de Francia tiene nombre: Michael Olise. - Redes sociales.

"Jugar con él es muy fácil. Siempre tiene la cabeza levantada, siempre hay que darle una opción y tiene esa intención de jugar hacia adelante y servir a sus compañeros", destacó Mbappé, consciente de la influencia que tiene el extremo en el funcionamiento ofensivo de Les Bleus.

El seleccionador Didier Deschamps también subrayó la importancia táctica del jugador. Durante el encuentro ante Senegal, Olise alternó posiciones y se movió con libertad por el frente de ataque, especialmente por zonas interiores, una variante que mejoró notablemente la circulación ofensiva francesa.

"En la segunda parte nos hemos asociado mejor gracias a Michael jugando un poco más por dentro", explicó el técnico francés tras el encuentro.

El crecimiento del futbolista ha sido meteórico. Después de destacar con el Crystal Palace, el Bayern de Múnich apostó fuerte por él y desembolsó alrededor de 52 millones de euros para incorporarlo. Menos de dos años después, su valor de mercado se ha disparado hasta los 150 millones de euros, reflejo de una evolución que parece no tener techo.

Desde su llegada al conjunto bávaro ha registrado 42 goles y 54 asistencias en 107 partidos. Con la selección absoluta francesa, donde debutó en septiembre de 2024, suma siete tantos y cinco asistencias en apenas 18 encuentros.

Celebración de Michael Olise, jugador del Bayern Múnich ante el Celtic - EFE

Su irrupción coincidió además con una etapa de renovación en Francia tras la Eurocopa y el cierre de un ciclo que tuvo como uno de sus referentes a Antoine Griezmann. Desde entonces, Olise ha asumido un protagonismo creciente hasta convertirse en una pieza indispensable para Deschamps.

Su estado de forma es tan sobresaliente que ha participado en cinco goles en sus dos compromisos más recientes con la camiseta francesa. Primero firmó tres tantos en el amistoso contra Irlanda del Norte y posteriormente aportó dos asistencias en la victoria frente a Senegal en el Mundial.

Francia sigue teniendo en Mbappé a su principal estrella, pero cada vez resulta más evidente que buena parte de su potencial ofensivo pasa por los pies de Michael Olise, un futbolista capaz de cambiar partidos con una visión que muy pocos poseen en el futbol actual. Con información de EFE

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