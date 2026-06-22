Olise: 108 participaciones de gol en apenas dos años

 Olise: 108 Goles en Solo 2 Años de Participaciones
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-- Argentina Argentina Austria Austria --
22 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Olise: 108 participaciones de gol en apenas dos años

por Amilcar Avila
Olise destacó en el debut de Francia en el Mundial 2026, EFE
Olise destacó en el debut de Francia en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

El extremo francés volvió a demostrar su influencia en el debut mundialista de Francia y confirma que es una de las grandes figuras emergentes del futbol.

Cuando Francia necesitó una chispa para destrabar su estreno en el Mundial 2026, Michael Olise apareció con una de sus especialidades: una asistencia precisa, quirúrgica y decisiva. El pase que abrió el camino del triunfo ante Senegal fue una nueva muestra del enorme impacto que tiene el futbolista del Bayern de Múnich convertido en uno de los jugadores más determinantes del balompié actual.

A sus 24 años, el internacional francés acumula números que lo colocan entre la élite mundial. En los últimos dos años ha participado directamente en 108 goles entre club y selección, con un balance de 49 tantos y 59 asistencias. Una cifra que refleja no solo su capacidad para definir, sino también su extraordinaria visión de juego.

Ante Senegal, mientras las miradas se dirigían hacia Kylian Mbappé y su capacidad goleadora, Olise volvió a desempeñar el papel de arquitecto. Su asistencia permitió romper un encuentro que se mantenía cerrado y confirmó una sociedad cada vez más productiva con el capitán francés.

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El arma secreta de Francia tiene nombre: Michael Olise. - Redes sociales.

"Jugar con él es muy fácil. Siempre tiene la cabeza levantada, siempre hay que darle una opción y tiene esa intención de jugar hacia adelante y servir a sus compañeros", destacó Mbappé, consciente de la influencia que tiene el extremo en el funcionamiento ofensivo de Les Bleus.

El seleccionador Didier Deschamps también subrayó la importancia táctica del jugador. Durante el encuentro ante Senegal, Olise alternó posiciones y se movió con libertad por el frente de ataque, especialmente por zonas interiores, una variante que mejoró notablemente la circulación ofensiva francesa.

"En la segunda parte nos hemos asociado mejor gracias a Michael jugando un poco más por dentro", explicó el técnico francés tras el encuentro.

El crecimiento del futbolista ha sido meteórico. Después de destacar con el Crystal Palace, el Bayern de Múnich apostó fuerte por él y desembolsó alrededor de 52 millones de euros para incorporarlo. Menos de dos años después, su valor de mercado se ha disparado hasta los 150 millones de euros, reflejo de una evolución que parece no tener techo.

Desde su llegada al conjunto bávaro ha registrado 42 goles y 54 asistencias en 107 partidos. Con la selección absoluta francesa, donde debutó en septiembre de 2024, suma siete tantos y cinco asistencias en apenas 18 encuentros.

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Celebración de Michael Olise, jugador del Bayern Múnich ante el Celtic - EFE

Su irrupción coincidió además con una etapa de renovación en Francia tras la Eurocopa y el cierre de un ciclo que tuvo como uno de sus referentes a Antoine Griezmann. Desde entonces, Olise ha asumido un protagonismo creciente hasta convertirse en una pieza indispensable para Deschamps.

Su estado de forma es tan sobresaliente que ha participado en cinco goles en sus dos compromisos más recientes con la camiseta francesa. Primero firmó tres tantos en el amistoso contra Irlanda del Norte y posteriormente aportó dos asistencias en la victoria frente a Senegal en el Mundial.

Francia sigue teniendo en Mbappé a su principal estrella, pero cada vez resulta más evidente que buena parte de su potencial ofensivo pasa por los pies de Michael Olise, un futbolista capaz de cambiar partidos con una visión que muy pocos poseen en el futbol actual. Con información de EFE

Etiquetas
FranciaMbappéMundial 2026DestacadasMichael Olise

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