¿Por qué se suspendió el Francia vs. Irak del Mundial 2026?

Francia ganaba a Irak con gol de Mbappé y el partido fue suspendido, ¿qué pasó en Philadelphia?

El partido entre Francia e Irak, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, fue suspendido de manera temporal debido a una fuerte tormenta eléctrica que obligó a detener toda actividad en el estadio de Philadelphia por motivos de seguridad.

El encuentro había comenzado con normalidad y Francia, subcampeón del mundo, ya se imponía en el marcador con un gol de Kylian Mbappé, cuando las condiciones climáticas comenzaron a deteriorarse rápidamente en la zona.

De acuerdo con reportes de distintos medios y sistemas meteorológicos, la presencia de actividad eléctrica en un radio cercano al estadio activó los protocolos de seguridad establecidos en Estados Unidos, lo que obligó primero a retrasar el ingreso de los aficionados por aproximadamente 30 minutos y posteriormente a demorar el inicio del partido.

Sin embargo, la situación empeoró durante el desarrollo del encuentro, lo que llevó a la suspensión momentánea del juego una vez finalizada la primera mitad.

¿Qué dice la normativa de EE. UU.?

La normativa vigente en Estados Unidos establece que ante la detección de tormentas eléctricas dentro de un radio aproximado de 13 kilómetros, las actividades deportivas deben detenerse de inmediato. Además, se activa un protocolo que obliga a esperar al menos 30 minutos sin descargas eléctricas en la zona antes de poder reanudar cualquier actividad, lo que puede generar interrupciones prolongadas sin un tiempo límite definido para la reanudación o suspensión definitiva del partido.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido un comunicado oficial sobre la reanudación del encuentro ni sobre el estado del calendario en este grupo. Tampoco el estadio de Philadelphia ha publicado actualizaciones en sus canales oficiales.

Como medida preventiva, el Fan Fest también fue evacuado y suspendido, mientras que las gradas del estadio quedaron completamente vacías por seguridad, en medio de la incertidumbre de los aficionados.

El desarrollo del partido queda ahora a la espera de la evolución del clima en la ciudad.

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