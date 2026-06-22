EN VIVO: Minuto a minuto del Jordania vs. Argelia

Conoce las estadísticas en tiempo real del duelo entre jordanos y argelinos.
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 12 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante, el número 44 de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
Acá te presentamos todas las estadísticas del duelo entre Jordania y Argelia correspondiente al grupo J, el cual se juega en el estadio Bahía de San Francisco Estados Unidos con comienzo de las 21:00 horas.
Worldcup | World Cup - World Championship
Jordan
Sistema: No disponible
Estado:
-
22/06/2026 - 21:00
Algeria
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 2
Árbitro
Slavko Vinčić, Slovenia
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Jordan
-
17/06Austria 3 - 1 Jordan
World Cup | Finalizado
-
08/06Colombia 2 - 0 Jordan
Friendlies | Finalizado
-
31/05Switzerland 4 - 1 Jordan
Friendlies | Finalizado
-
31/03Jordan 2 - 2 Nigeria
Friendlies | Finalizado
-
27/03Jordan 2 - 2 Costa Rica
Friendlies | Finalizado
Últimos de Algeria
-
17/06Argentina 3 - 0 Algeria
World Cup | Finalizado
-
11/06Bolivia 0 - 4 Algeria
Friendlies | Finalizado
-
11/06Bolivia 0 - 4 Algeria
Friendlies | Finalizado
-
03/06Netherlands 0 - 1 Algeria
Friendlies | Finalizado
-
31/03Algeria 0 - 0 Uruguay
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Jordan
Algeria
0
Sin datos
0
Alineaciones
Jordan
- Sin alineación disponible.
Algeria
- Sin alineación disponible.