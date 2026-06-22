EN VIVO: Minuto a minuto del Noruega vs. Senegal

En desarrollo el mundo estadístico del duelo entre noruegos y senegaleses por el grupo I de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 12 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante, el número 44 de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Acá te presentamos todas las estadísticas del duelo entre Noruega y Senegal correspondiente al grupo I, el cual se juega en el estadio Nueva Jersey de Estados Unidos con comienzo de las 18:00 horas.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Norway Sistema: 4-3-3 Minuto: 70' 3 - 1 Actualizar marcador Senegal Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 2 Árbitro Wilton Pereira Sampaio, Brazil Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 13' Cambio en Norway: J. Ryerson por M. Pedersen 43' Gol de M. Pedersen. Norway deja el marcador 1 - 0 46' Cambio en Norway: F. Aursnes por P. Berg 48' Gol de E. Haaland. Norway deja el marcador 2 - 0 53' Gol de I. Sarr. Senegal deja el marcador 2 - 1 54' Cambio en Senegal: M. Diouf por I. Jakobs 54' Cambio en Senegal: P. Gueye por I. Mbaye 58' Gol de E. Haaland. Norway deja el marcador 3 - 1 63' Cambio en Senegal: E. Mendy por M. Diaw 63' Cambio en Senegal: L. Camara por P. Ciss Goles 43' M. Pedersen (1 - 0)

48' E. Haaland (2 - 0)

53' I. Sarr (2 - 1)

58' E. Haaland (3 - 1) Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Norway 17/06 Iraq 1 - 4 Norway

World Cup | Finalizado

07/06 Morocco 1 - 1 Norway

Friendlies | Finalizado

01/06 Norway 3 - 1 Sweden

Friendlies | Finalizado

31/03 Norway 0 - 0 Switzerland

Friendlies | Finalizado

27/03 Netherlands 2 - 1 Norway

Friendlies | Finalizado Últimos de Senegal 16/06 France 3 - 1 Senegal

World Cup | Finalizado

10/06 Saudi Arabia 0 - 0 Senegal

Friendlies | Finalizado

31/05 USA 3 - 2 Senegal

Friendlies | Finalizado

31/03 Senegal 3 - 1 Gambia

Friendlies | Finalizado

28/03 Senegal 2 - 0 Peru

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Norway Senegal 4 Tiros de esquina 1 14 Saques de banda 15 5 Tiros libres 7 6 Saques de meta 1 0 Penal 0 2 Cambio 4 68 Ataques 73 26 Ataques peligrosos 41 6 Remates al arco 3 5 Remates desviados 6 11 Remates totales 9 6 Remates a puerta 3 3 Remates fuera 4 2 Remates bloqueados 2 9 Remates dentro del área 5 2 Remates fuera del área 4 7 Faltas 1 0 Fuera de juego 3 46% Posesión 54% 2 Atajadas 3 264 Pases totales 307 222 Pases precisos 274 Alineaciones Norway Norway Ørjan Nyland

Julian Ryerson

Kristoffer Ajer

Torbjørn Heggem

David Møller Wolfe

Martin Ødegaard

Sander Berge

Fredrik Aursnes

Alexander Sørloth

Erling Haaland

Antonio Nusa Senegal Senegal Edouard Mendy

Krépin Diatta

Kalidou Koulibaly

Moussa Niakhaté

El Hadji Malick Diouf

Idrissa Gana Gueye

Pape Gueye

Ismaïla Sarr

Lamine Camara

Sadio Mané

Nicolas Jackson

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