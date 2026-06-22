EN VIVO: Minuto a minuto del Noruega vs. Senegal

En desarrollo el mundo estadístico del duelo entre noruegos y senegaleses por el grupo I de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 12 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante, el número 44 de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
Acá te presentamos todas las estadísticas del duelo entre Noruega y Senegal correspondiente al grupo I, el cual se juega en el estadio Nueva Jersey de Estados Unidos con comienzo de las 18:00 horas.
Worldcup | World Cup - World Championship
Norway
Sistema: 4-3-3
Minuto: 70'
3 - 1
22/06/2026 - 18:00
Senegal
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 2
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio, Brazil
Incidencias del partido
13'
Cambio en Norway: J. Ryerson por M. Pedersen
43'
Gol de M. Pedersen. Norway deja el marcador 1 - 0
46'
Cambio en Norway: F. Aursnes por P. Berg
48'
Gol de E. Haaland. Norway deja el marcador 2 - 0
53'
Gol de I. Sarr. Senegal deja el marcador 2 - 1
54'
Cambio en Senegal: M. Diouf por I. Jakobs
54'
Cambio en Senegal: P. Gueye por I. Mbaye
58'
Gol de E. Haaland. Norway deja el marcador 3 - 1
63'
Cambio en Senegal: E. Mendy por M. Diaw
63'
Cambio en Senegal: L. Camara por P. Ciss
Goles
-
43'M. Pedersen (1 - 0)
-
48'E. Haaland (2 - 0)
-
53'I. Sarr (2 - 1)
-
58'E. Haaland (3 - 1)
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Norway
-
17/06Iraq 1 - 4 Norway
World Cup | Finalizado
-
07/06Morocco 1 - 1 Norway
Friendlies | Finalizado
-
01/06Norway 3 - 1 Sweden
Friendlies | Finalizado
-
31/03Norway 0 - 0 Switzerland
Friendlies | Finalizado
-
27/03Netherlands 2 - 1 Norway
Friendlies | Finalizado
Últimos de Senegal
-
16/06France 3 - 1 Senegal
World Cup | Finalizado
-
10/06Saudi Arabia 0 - 0 Senegal
Friendlies | Finalizado
-
31/05USA 3 - 2 Senegal
Friendlies | Finalizado
-
31/03Senegal 3 - 1 Gambia
Friendlies | Finalizado
-
28/03Senegal 2 - 0 Peru
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Norway
Senegal
4
Tiros de esquina
1
14
Saques de banda
15
5
Tiros libres
7
6
Saques de meta
1
0
Penal
0
2
Cambio
4
68
Ataques
73
26
Ataques peligrosos
41
6
Remates al arco
3
5
Remates desviados
6
11
Remates totales
9
6
Remates a puerta
3
3
Remates fuera
4
2
Remates bloqueados
2
9
Remates dentro del área
5
2
Remates fuera del área
4
7
Faltas
1
0
Fuera de juego
3
46%
Posesión
54%
2
Atajadas
3
264
Pases totales
307
222
Pases precisos
274
Alineaciones
Norway
- Ørjan Nyland
- Julian Ryerson
- Kristoffer Ajer
- Torbjørn Heggem
- David Møller Wolfe
- Martin Ødegaard
- Sander Berge
- Fredrik Aursnes
- Alexander Sørloth
- Erling Haaland
- Antonio Nusa
Senegal
- Edouard Mendy
- Krépin Diatta
- Kalidou Koulibaly
- Moussa Niakhaté
- El Hadji Malick Diouf
- Idrissa Gana Gueye
- Pape Gueye
- Ismaïla Sarr
- Lamine Camara
- Sadio Mané
- Nicolas Jackson