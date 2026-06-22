 EN VIVO: Minuto a minuto del Noruega vs. Senegal
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
03 France France Iraq Iraq 00
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
90+
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
70
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Noruega vs. Senegal

por Oscar Coronado
EN VIVO: Minuto a minuto del Noruega vs. Senegal
EN VIVO: Minuto a minuto del Noruega vs. Senegal / FOTO: EU Digital

En desarrollo el mundo estadístico del duelo entre noruegos y senegaleses por el grupo I de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 12 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante, el número 44 de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Acá te presentamos todas las estadísticas del duelo entre Noruega y Senegal correspondiente al grupo I, el cual se juega en el estadio Nueva Jersey de Estados Unidos con comienzo de las 18:00 horas.

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Norway
Sistema: 4-3-3
Minuto: 70'
3 - 1
22/06/2026 - 18:00
Actualizar marcador
Senegal
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 2
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio, Brazil

Incidencias del partido

13'
cambio
Cambio en Norway: J. Ryerson por M. Pedersen
43'
goal
Gol de M. Pedersen. Norway deja el marcador 1 - 0
46'
cambio
Cambio en Norway: F. Aursnes por P. Berg
48'
goal
Gol de E. Haaland. Norway deja el marcador 2 - 0
53'
goal
Gol de I. Sarr. Senegal deja el marcador 2 - 1
54'
cambio
Cambio en Senegal: M. Diouf por I. Jakobs
54'
cambio
Cambio en Senegal: P. Gueye por I. Mbaye
58'
goal
Gol de E. Haaland. Norway deja el marcador 3 - 1
63'
cambio
Cambio en Senegal: E. Mendy por M. Diaw
63'
cambio
Cambio en Senegal: L. Camara por P. Ciss

Goles

  • 43'
    Gol
    M. Pedersen (1 - 0)
  • 48'
    Gol
    E. Haaland (2 - 0)
  • 53'
    Gol
    I. Sarr (2 - 1)
  • 58'
    Gol
    E. Haaland (3 - 1)

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Norway

  • 17/06
    Iraq
    Iraq 1 - 4 Norway
    World Cup | Finalizado
  • 07/06
    Morocco
    Morocco 1 - 1 Norway
    Friendlies | Finalizado
  • 01/06
    Norway
    Norway 3 - 1 Sweden
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Norway
    Norway 0 - 0 Switzerland
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Netherlands
    Netherlands 2 - 1 Norway
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Senegal

  • 16/06
    France
    France 3 - 1 Senegal
    World Cup | Finalizado
  • 10/06
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia 0 - 0 Senegal
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    USA
    USA 3 - 2 Senegal
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Senegal
    Senegal 3 - 1 Gambia
    Friendlies | Finalizado
  • 28/03
    Senegal
    Senegal 2 - 0 Peru
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Norway
Senegal
4
Tiros de esquina
1
14
Saques de banda
15
5
Tiros libres
7
6
Saques de meta
1
0
Penal
0
2
Cambio
4
68
Ataques
73
26
Ataques peligrosos
41
6
Remates al arco
3
5
Remates desviados
6
11
Remates totales
9
6
Remates a puerta
3
3
Remates fuera
4
2
Remates bloqueados
2
9
Remates dentro del área
5
2
Remates fuera del área
4
7
Faltas
1
0
Fuera de juego
3
46%
Posesión
54%
2
Atajadas
3
264
Pases totales
307
222
Pases precisos
274

Alineaciones

Norway
  • Ørjan Nyland
  • Julian Ryerson
  • Kristoffer Ajer
  • Torbjørn Heggem
  • David Møller Wolfe
  • Martin Ødegaard
  • Sander Berge
  • Fredrik Aursnes
  • Alexander Sørloth
  • Erling Haaland
  • Antonio Nusa
Senegal
  • Edouard Mendy
  • Krépin Diatta
  • Kalidou Koulibaly
  • Moussa Niakhaté
  • El Hadji Malick Diouf
  • Idrissa Gana Gueye
  • Pape Gueye
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