Shakira celebra triunfo de Argentina y envía especial dedicatoria a Lionel Messi

 Shakira celebra triunfo de Argentina con mensaje a Messi
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01 France France Iraq Iraq 00
33:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
32
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Shakira celebra triunfo de Argentina y envía especial dedicatoria a Lionel Messi

por Sandy Sandoval
Shakira Lionel Messi, Redes sociales
Shakira Lionel Messi / FOTO: Redes sociales

Shakira volvió a demostrar su admiración por Lionel Messi. Tras la victoria de Argentina en el Mundial 2026, la cantante colombiana compartió un emotivo mensaje dedicado al capitán albiceleste.

El Mundial 2026 sigue regalando momentos inolvidables tanto dentro como fuera de los estadios. Esta vez, una de las protagonistas fue Shakira, quien sorprendió a sus millones de seguidores al compartir un emotivo mensaje dedicado a Lionel Messi después de la victoria de la Selección Argentina.

La cantante colombiana utilizó sus historias de Instagram para felicitar al capitán albiceleste, quien volvió a ser una de las figuras más destacadas del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

La publicación rápidamente se viralizó entre aficionados del futbol y seguidores de la artista, quienes destacaron la admiración que Shakira expresó hacia el campeón del mundo.

Un mensaje cargado de admiración

A través de sus historias, Shakira compartió una fotografía de Messi celebrando con la camiseta argentina y escribió: "Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos. Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!".

Foto embed
Shakira - Redes sociales

Además del mensaje en español, la artista también publicó una versión en inglés dirigida a sus seguidores internacionales.

Las palabras fueron interpretadas como un reconocimiento al liderazgo y la trayectoria que Messi continúa construyendo incluso después de haber conquistado la Copa del Mundo en Catar 2022.

Messi sigue siendo el referente de Argentina

A sus 39 años, Lionel Messi continúa siendo uno de los nombres más importantes del futbol mundial.

Su presencia en el Mundial 2026 sigue generando enorme expectativa entre los aficionados, quienes observan cada una de sus actuaciones como capítulos adicionales de una carrera histórica.

Durante el encuentro ante Austria, el capitán argentino volvió a liderar a la Albiceleste y demostró por qué sigue siendo considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Su influencia dentro del campo continúa siendo determinante para una selección que aspira a defender el prestigio alcanzado en los últimos años.

Shakira también se roba las miradas

La presencia de Shakira en torno al Mundial 2026 no ha pasado desapercibida. La cantante ha sido una de las figuras internacionales más vinculadas al torneo desde su participación en los eventos inaugurales y su constante interacción con contenidos relacionados con la Copa del Mundo.

Durante el partido entre Argentina y Austria, varios aficionados destacaron que la colombiana también fue vista en uno de los palcos, donde siguió atentamente el desarrollo del encuentro.

Su aparición generó numerosos comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios celebraron verla nuevamente vinculada al ambiente futbolero que tantas veces ha acompañado su carrera artística.

La conexión de Shakira con el futbol

La relación entre Shakira y el futbol es una de las más conocidas en el mundo del espectáculo. La artista alcanzó una enorme popularidad dentro de este ámbito tras interpretar el icónico tema Waka Waka durante la Copa Mundial de Sudáfrica 2010.

La canción se convirtió en uno de los himnos más exitosos en la historia de los mundiales y consolidó la imagen de la colombiana como una de las artistas más ligadas al deporte rey.

Desde entonces, su nombre ha estado presente en distintos eventos relacionados con el futbol internacional.

Una admiración compartida por millones

El mensaje de Shakira no solo fue celebrado por los seguidores de la cantante, sino también por aficionados argentinos y fanáticos de Messi alrededor del mundo.

Muchos usuarios destacaron que las palabras reflejan el impacto que el futbolista ha tenido más allá de las canchas, convirtiéndose en un referente para millones de personas.

La publicación acumuló rápidamente reacciones, comentarios y compartidos, consolidándose como uno de los momentos más comentados tras la victoria de Argentina.

Messi sigue escribiendo historia

Mientras Argentina avanza en el Mundial 2026, Lionel Messi continúa sumando capítulos a una trayectoria que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte.

Cada actuación del capitán argentino genera atención mundial y provoca reacciones de figuras internacionales como Shakira, quien decidió expresar públicamente su admiración por el jugador.

Etiquetas
ArgentinaLionel MessiFútbolShakiraMundial 2026dedicatoria#ViralesMundial2026

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