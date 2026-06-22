Shakira celebra triunfo de Argentina y envía especial dedicatoria a Lionel Messi

Shakira volvió a demostrar su admiración por Lionel Messi. Tras la victoria de Argentina en el Mundial 2026, la cantante colombiana compartió un emotivo mensaje dedicado al capitán albiceleste.

El Mundial 2026 sigue regalando momentos inolvidables tanto dentro como fuera de los estadios. Esta vez, una de las protagonistas fue Shakira, quien sorprendió a sus millones de seguidores al compartir un emotivo mensaje dedicado a Lionel Messi después de la victoria de la Selección Argentina.

La cantante colombiana utilizó sus historias de Instagram para felicitar al capitán albiceleste, quien volvió a ser una de las figuras más destacadas del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

La publicación rápidamente se viralizó entre aficionados del futbol y seguidores de la artista, quienes destacaron la admiración que Shakira expresó hacia el campeón del mundo.

Un mensaje cargado de admiración

A través de sus historias, Shakira compartió una fotografía de Messi celebrando con la camiseta argentina y escribió: "Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos. Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!".

Shakira - Redes sociales

Además del mensaje en español, la artista también publicó una versión en inglés dirigida a sus seguidores internacionales.

Las palabras fueron interpretadas como un reconocimiento al liderazgo y la trayectoria que Messi continúa construyendo incluso después de haber conquistado la Copa del Mundo en Catar 2022.

Messi sigue siendo el referente de Argentina

A sus 39 años, Lionel Messi continúa siendo uno de los nombres más importantes del futbol mundial.

Su presencia en el Mundial 2026 sigue generando enorme expectativa entre los aficionados, quienes observan cada una de sus actuaciones como capítulos adicionales de una carrera histórica.

Durante el encuentro ante Austria, el capitán argentino volvió a liderar a la Albiceleste y demostró por qué sigue siendo considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Su influencia dentro del campo continúa siendo determinante para una selección que aspira a defender el prestigio alcanzado en los últimos años.

Shakira también se roba las miradas

La presencia de Shakira en torno al Mundial 2026 no ha pasado desapercibida. La cantante ha sido una de las figuras internacionales más vinculadas al torneo desde su participación en los eventos inaugurales y su constante interacción con contenidos relacionados con la Copa del Mundo.

Durante el partido entre Argentina y Austria, varios aficionados destacaron que la colombiana también fue vista en uno de los palcos, donde siguió atentamente el desarrollo del encuentro.

Su aparición generó numerosos comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios celebraron verla nuevamente vinculada al ambiente futbolero que tantas veces ha acompañado su carrera artística.

La conexión de Shakira con el futbol

La relación entre Shakira y el futbol es una de las más conocidas en el mundo del espectáculo. La artista alcanzó una enorme popularidad dentro de este ámbito tras interpretar el icónico tema Waka Waka durante la Copa Mundial de Sudáfrica 2010.

La canción se convirtió en uno de los himnos más exitosos en la historia de los mundiales y consolidó la imagen de la colombiana como una de las artistas más ligadas al deporte rey.

Desde entonces, su nombre ha estado presente en distintos eventos relacionados con el futbol internacional.

Una admiración compartida por millones

El mensaje de Shakira no solo fue celebrado por los seguidores de la cantante, sino también por aficionados argentinos y fanáticos de Messi alrededor del mundo.

Muchos usuarios destacaron que las palabras reflejan el impacto que el futbolista ha tenido más allá de las canchas, convirtiéndose en un referente para millones de personas.

La publicación acumuló rápidamente reacciones, comentarios y compartidos, consolidándose como uno de los momentos más comentados tras la victoria de Argentina.

Messi sigue escribiendo historia

Mientras Argentina avanza en el Mundial 2026, Lionel Messi continúa sumando capítulos a una trayectoria que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte.

Cada actuación del capitán argentino genera atención mundial y provoca reacciones de figuras internacionales como Shakira, quien decidió expresar públicamente su admiración por el jugador.

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