¿Un perro acompaña a Corea del Sur en el Mundial 2026? La verdad detrás del video que se hizo viral

Un video que muestra a un supuesto perro sentado junto a un futbolista de Corea del Sur en pleno Mundial 2026 está dando la vuelta al mundo. Sin embargo, detrás de las tiernas imágenes hay una realidad muy diferente.

Las redes sociales volvieron a convertirse en escenario de uno de los fenómenos más frecuentes del Mundial 2026: la viralización de contenido generado con inteligencia artificial.

Durante las últimas horas, miles de usuarios compartieron un video en el que aparentemente se observa a un pequeño perro vestido con el uniforme de la Selección de Corea del Sur sentado en el banquillo junto a uno de los futbolistas del equipo asiático.

La escena, que rápidamente despertó ternura y curiosidad entre los aficionados, provocó preguntas en distintas plataformas digitales. Muchos usuarios incluso comenzaron a especular sobre la identidad del animal y su supuesto papel dentro de la delegación surcoreana.

Sin embargo, la realidad es muy diferente.

El detalle que despertó sospechas

A primera vista, el video parece auténtico. Las imágenes muestran a un jugador surcoreano observando el partido desde la banca mientras un pequeño perro aparece sentado a su lado luciendo una camiseta idéntica a la de la selección.

La secuencia parece natural y está diseñada para generar una reacción inmediata en quienes la observan.

No obstante, un análisis más detallado permite detectar varias inconsistencias visuales que sugieren el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Entre ellas destacan movimientos poco naturales, alteraciones en algunos detalles de la ropa, ligeras deformaciones en ciertas zonas de la imagen y cambios sutiles en la anatomía del animal durante el desarrollo del video.

Especialistas en contenido digital señalan que estos elementos suelen ser comunes en videos generados mediante IA.

No existe registro oficial

Hasta el momento, ni la Federación de Futbol de Corea del Sur ni los organizadores del Mundial 2026 han reportado la presencia de un perro dentro de la zona técnica o en el banquillo de la selección.

Además, los reglamentos de la FIFA establecen estrictos protocolos de acceso a áreas restringidas durante los partidos, lo que hace prácticamente imposible que una mascota permanezca libremente en una banca durante un encuentro oficial.

La ausencia de fotografías verificadas desde agencias internacionales y medios acreditados también fortalece la teoría de que el video fue creado digitalmente.

La inteligencia artificial invade el Mundial 2026

El caso del supuesto perro de Corea del Sur no es un hecho aislado. Desde el inicio del Mundial 2026 han circulado numerosas imágenes y videos creados mediante inteligencia artificial que han confundido a miles de aficionados.

Entre los contenidos más compartidos aparecen futbolistas realizando acciones imposibles, celebridades asistiendo a partidos que nunca visitaron y supuestos incidentes dentro de los estadios que jamás ocurrieron.

La facilidad con la que actualmente pueden crearse imágenes hiperrealistas ha convertido a la inteligencia artificial en una herramienta poderosa, pero también en una fuente creciente de desinformación.

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