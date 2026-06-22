¿Un perro acompaña a Corea del Sur en el Mundial 2026? La verdad detrás del video que se hizo viral

 ¿Perro en Mundial 2026? La Verdad del Viral en Corea del Sur
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01 France France Iraq Iraq 00
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Interrumpido
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Universo Futbol

¿Un perro acompaña a Corea del Sur en el Mundial 2026? La verdad detrás del video que se hizo viral

por Sandy Sandoval
Perro Corea del Sur, Redes sociales
Perro Corea del Sur / FOTO: Redes sociales

Un video que muestra a un supuesto perro sentado junto a un futbolista de Corea del Sur en pleno Mundial 2026 está dando la vuelta al mundo. Sin embargo, detrás de las tiernas imágenes hay una realidad muy diferente.

Las redes sociales volvieron a convertirse en escenario de uno de los fenómenos más frecuentes del Mundial 2026: la viralización de contenido generado con inteligencia artificial.

Durante las últimas horas, miles de usuarios compartieron un video en el que aparentemente se observa a un pequeño perro vestido con el uniforme de la Selección de Corea del Sur sentado en el banquillo junto a uno de los futbolistas del equipo asiático.

La escena, que rápidamente despertó ternura y curiosidad entre los aficionados, provocó preguntas en distintas plataformas digitales. Muchos usuarios incluso comenzaron a especular sobre la identidad del animal y su supuesto papel dentro de la delegación surcoreana.

Sin embargo, la realidad es muy diferente.

El detalle que despertó sospechas

A primera vista, el video parece auténtico. Las imágenes muestran a un jugador surcoreano observando el partido desde la banca mientras un pequeño perro aparece sentado a su lado luciendo una camiseta idéntica a la de la selección.

La secuencia parece natural y está diseñada para generar una reacción inmediata en quienes la observan.

No obstante, un análisis más detallado permite detectar varias inconsistencias visuales que sugieren el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Entre ellas destacan movimientos poco naturales, alteraciones en algunos detalles de la ropa, ligeras deformaciones en ciertas zonas de la imagen y cambios sutiles en la anatomía del animal durante el desarrollo del video.

Especialistas en contenido digital señalan que estos elementos suelen ser comunes en videos generados mediante IA.

No existe registro oficial

Hasta el momento, ni la Federación de Futbol de Corea del Sur ni los organizadores del Mundial 2026 han reportado la presencia de un perro dentro de la zona técnica o en el banquillo de la selección.

Además, los reglamentos de la FIFA establecen estrictos protocolos de acceso a áreas restringidas durante los partidos, lo que hace prácticamente imposible que una mascota permanezca libremente en una banca durante un encuentro oficial.

La ausencia de fotografías verificadas desde agencias internacionales y medios acreditados también fortalece la teoría de que el video fue creado digitalmente.

La inteligencia artificial invade el Mundial 2026

El caso del supuesto perro de Corea del Sur no es un hecho aislado. Desde el inicio del Mundial 2026 han circulado numerosas imágenes y videos creados mediante inteligencia artificial que han confundido a miles de aficionados.

Entre los contenidos más compartidos aparecen futbolistas realizando acciones imposibles, celebridades asistiendo a partidos que nunca visitaron y supuestos incidentes dentro de los estadios que jamás ocurrieron.

La facilidad con la que actualmente pueden crearse imágenes hiperrealistas ha convertido a la inteligencia artificial en una herramienta poderosa, pero también en una fuente creciente de desinformación.

Etiquetas
Corea del SurInteligencia artificialnoticias viralesdesinformacióncontenido digital#ViralesMundial2026perro Mundial 2026

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