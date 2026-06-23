A la vista el partido 100 de Lionel Scaloni con Argentina

Campeón del mundo, ganador de la Copa América en dos ocasiones y de la Finalíssima en una, Scaloni entró en la historia grande del futbol y va por más.

El partido número cien de Lionel Scaloni como seleccionador de Argentina ya aparece a la vista: será el encuentro que la "Albiceleste" disputará por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Campeón del mundo, ganador de la Copa América en dos ocasiones y de la Finalíssima en una, el director técnico entró en la historia grande del futbol y va por más.

Días atrás, tras su estreno en el Mundial con victoria por 3-0 sobre Argelia, la Asociación del Fútbol argentino celebró los 97 partidos de Scaloni con la selección y apuntó que la firma del entrenador nacido en Pujato "implica historia viva".

También recordó que el director técnico "encabezó la mayor racha invicta de la historia del seleccionado argentino con 36 partidos".

La victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria en el encuentro de este lunes selló el boleto de la Albiceleste a la próxima ronda del Mundial como líder del Grupo J.

En el marco de los dieciseisavos de final, el 3 de julio se medirá en Miami con el segundo del Grupo H, integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Este será el partido número cien de Scaloni como entrenador de la Albiceleste, tras haber sumado el 98 en la victoria frente a los centroeuropeos. Sumará el 99 en el duelo frente a Jordania que cerrará la fase de grupos.

Lionel Scaloni cambia la dirección técnica por el ciclismo El DT campeón del mundo compitió en la 13.ª edición del Gran Fondo 7 Lagos, una carrera que conecta las localidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura, cuenta con un recorrido de 110 kilómetros.

Datos importantes:

El 8 de septiembre de 2018, Scaloni se estrenó como director técnico de Argentina. La "Albiceleste" venció por 3-0 a Guatemala en un amistoso con tantos de Gonzalo Martínez, Giovanni Lo Celso y Giovanni Simeone.

El 18 de diciembre de 2022, Argentina se consagró campeón mundial tras vencer en la final a Francia por penaltis y de esa forma conseguir su tercer título tras los logrados en 1978 y 1986. Leo Messi en dos oportunidades y Di María marcaron en el empate a tres, mientras que el capitán, Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel anotaron en la tanda de penaltis.

Scaloni: "No estoy para criticar a mis jugadores, estoy para apoyarlos" Asimismo, el técnico de la selección de Argentina felicitó al rival por la victoria.

*Información EFE.

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