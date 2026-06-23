Cannavaro revela el consejo que le dio a Cristiano Ronaldo tras la goleada de Portugal

Cannavaro elogia a Cristiano Ronaldo a sus 41 años: “¿Por qué parar?”

Cristiano Ronaldo no solo fue la gran figura de Portugal en la contundente victoria por 5-0 sobre Uzbekistán en el Mundial 2026, sino que también recibió elogios de una leyenda del fútbol italiano. Fabio Cannavaro, seleccionador del conjunto uzbeko, confesó que le pidió al delantero portugués que prolongue su carrera profesional debido al nivel que continúa mostrando a sus 41 años.

El capitán portugués firmó un doblete en el encuentro disputado en el NRG Stadium de Houston y fue determinante para que su selección consiguiera su primera victoria en el torneo, luego del empate registrado en la jornada inaugural frente a República Democrática del Congo.

Tras el compromiso, Cannavaro destacó la vigencia del máximo goleador histórico del fútbol internacional y reveló la conversación que mantuvo con él una vez finalizado el partido.

Yo me retiré hace muchos años, él sigue jugando. Le dije: quizá puedes jugar más años, no te retires; si estás así, ¿por qué parar?", declaró el exdefensor italiano en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Las palabras de Cannavaro

Las palabras de Cannavaro se suman a los elogios que ha recibido Cristiano Ronaldo después de una semana marcada por las críticas a su rendimiento. El delantero portugués había sido cuestionado tras el empate ante RD Congo, pero respondió de la mejor manera posible frente a Uzbekistán.

Además de sus dos anotaciones, Cristiano dejó una imagen que rápidamente se hizo viral al enviar un mensaje a sus detractores durante la celebración. "Fue una semana difícil, pero he vuelto, he vuelto", expresó el atacante ante las cámaras.

Con este doblete, el portugués continuó ampliando su legado en las Copas del Mundo y confirmó que, pese al paso de los años, sigue siendo una pieza fundamental en el esquema de Portugal y uno de los futbolistas más determinantes del torneo.

Etiquetas