Fabio Cannavaro, un Balón de Oro para frenar a CR7 y compañía

El campeón del mundo con Italia dirige a Uzbekistán y tendrá este martes el desafío de detener a Portugal en un duelo marcado por el reencuentro de dos leyendas del Real Madrid.

En el futbol hay partidos que se juegan más allá de los nombres de las selecciones. El Portugal-Uzbekistán de este martes en el NRG Stadium de Houston será uno de ellos. De un lado estará Cristiano Ronaldo, uno de los máximos goleadores de la historia y líder de una selección portuguesa que busca avanzar con paso firme en la Copa del Mundo. Del otro aparecerá Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia, ganador del Balón de Oro y actual seleccionador de Uzbekistán.

Será un duelo entre dos figuras que marcaron una época en el fútbol europeo y que compartieron vestuario en el Real Madrid, aunque en momentos distintos de sus carreras.

Cannavaro, de 52 años, afronta el mayor reto desde que asumió el mando de Uzbekistán en 2025. Tras la derrota en el debut ante Colombia, el técnico italiano necesita una reacción para mantener vivas las aspiraciones de su equipo en el torneo.

La tarea no será sencilla. Enfrente estará una Portugal liderada por Cristiano Ronaldo, quien continúa siendo una de las principales referencias ofensivas del campeonato.

Para Cannavaro, sin embargo, los grandes desafíos no son una novedad.

Como futbolista construyó una de las carreras más exitosas para un defensor en la historia reciente. Pese a medir apenas 1.76 metros, se convirtió en uno de los centrales más dominantes de su generación gracias a su capacidad de anticipación, liderazgo y lectura del juego.

Su irrupción se produjo en el Parma de finales de los años noventa, uno de los equipos más competitivos de Italia en aquella época. Allí conquistó la Copa UEFA de 1999 y comenzó a consolidarse como uno de los mejores defensores del continente.

Posteriormente vistió las camisetas del Inter de Milán y Juventus antes de alcanzar la cima de su carrera en Alemania 2006.

Aquel año levantó el título mundial como capitán de Italia tras derrotar a Francia en la final y se convirtió en apenas el tercer defensor de la historia en conquistar el Balón de Oro.

Cannavaro fue campeón con Italia en el Mundial 2006. - FIFA

El reconocimiento premió una temporada extraordinaria que lo llevó también al Real Madrid, donde conquistó dos ligas españolas consecutivas y una Supercopa de España.

Tras colgar los botines inició un recorrido como entrenador que lo llevó por China, Arabia Saudita, Croacia e Italia.

Sus mejores resultados llegaron en el fútbol chino, donde consiguió títulos de liga y supercopa con el Guangzhou Evergrande y logró un ascenso a la máxima categoría con Tianjin Quanjian.

Sin embargo, dirigir una selección nacional representaba un desafío diferente.

Por ello aceptó la propuesta de Uzbekistán, una de las selecciones emergentes del futbol asiático, con el objetivo de consolidar el crecimiento que el país ha mostrado en los últimos años.

Ahora, en Houston, tendrá una prueba de máxima exigencia.

Mientras Cristiano Ronaldo busca seguir ampliando su legado dentro del campo, Cannavaro intentará demostrar desde el banquillo que todavía conserva la capacidad para diseñar equipos capaces de competir contra cualquiera. Con información de EFE

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