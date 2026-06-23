Fabio Cannavaro, un Balón de Oro para frenar a CR7 y compañía

 Fabio Cannavaro: Su Balón de Oro para Detener a CR7
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Algeria Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Fabio Cannavaro, un Balón de Oro para frenar a CR7 y compañía

por Amilcar Avila
El seleccionador de Uzbekistán, el italiano Fabio Cannavaro , EFE
El seleccionador de Uzbekistán, el italiano Fabio Cannavaro / FOTO: EFE

El campeón del mundo con Italia dirige a Uzbekistán y tendrá este martes el desafío de detener a Portugal en un duelo marcado por el reencuentro de dos leyendas del Real Madrid.

En el futbol hay partidos que se juegan más allá de los nombres de las selecciones. El Portugal-Uzbekistán de este martes en el NRG Stadium de Houston será uno de ellos. De un lado estará Cristiano Ronaldo, uno de los máximos goleadores de la historia y líder de una selección portuguesa que busca avanzar con paso firme en la Copa del Mundo. Del otro aparecerá Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia, ganador del Balón de Oro y actual seleccionador de Uzbekistán. 

Será un duelo entre dos figuras que marcaron una época en el fútbol europeo y que compartieron vestuario en el Real Madrid, aunque en momentos distintos de sus carreras.

Cannavaro, de 52 años, afronta el mayor reto desde que asumió el mando de Uzbekistán en 2025. Tras la derrota en el debut ante Colombia, el técnico italiano necesita una reacción para mantener vivas las aspiraciones de su equipo en el torneo.

La tarea no será sencilla. Enfrente estará una Portugal liderada por Cristiano Ronaldo, quien continúa siendo una de las principales referencias ofensivas del campeonato.

Para Cannavaro, sin embargo, los grandes desafíos no son una novedad. 

Como futbolista construyó una de las carreras más exitosas para un defensor en la historia reciente. Pese a medir apenas 1.76 metros, se convirtió en uno de los centrales más dominantes de su generación gracias a su capacidad de anticipación, liderazgo y lectura del juego.

Su irrupción se produjo en el Parma de finales de los años noventa, uno de los equipos más competitivos de Italia en aquella época. Allí conquistó la Copa UEFA de 1999 y comenzó a consolidarse como uno de los mejores defensores del continente.

Posteriormente vistió las camisetas del Inter de Milán y Juventus antes de alcanzar la cima de su carrera en Alemania 2006.

Aquel año levantó el título mundial como capitán de Italia tras derrotar a Francia en la final y se convirtió en apenas el tercer defensor de la historia en conquistar el Balón de Oro.

Foto embed
Cannavaro fue campeón con Italia en el Mundial 2006. - FIFA

El reconocimiento premió una temporada extraordinaria que lo llevó también al Real Madrid, donde conquistó dos ligas españolas consecutivas y una Supercopa de España.

Tras colgar los botines inició un recorrido como entrenador que lo llevó por China, Arabia Saudita, Croacia e Italia.

Sus mejores resultados llegaron en el fútbol chino, donde consiguió títulos de liga y supercopa con el Guangzhou Evergrande y logró un ascenso a la máxima categoría con Tianjin Quanjian.

Sin embargo, dirigir una selección nacional representaba un desafío diferente.

Por ello aceptó la propuesta de Uzbekistán, una de las selecciones emergentes del futbol asiático, con el objetivo de consolidar el crecimiento que el país ha mostrado en los últimos años.

Ahora, en Houston, tendrá una prueba de máxima exigencia.

Mientras Cristiano Ronaldo busca seguir ampliando su legado dentro del campo, Cannavaro intentará demostrar desde el banquillo que todavía conserva la capacidad para diseñar equipos capaces de competir contra cualquiera. Con información de EFE

Etiquetas
Cristiano RonaldoPortugalCopa del MundoUzbekistánFabio CannavaroMundial 2026Destacadas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver