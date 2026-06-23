Ivana Knoll reaparece apoyando a Croacia y usuarios señalan un drástico cambio físico

Ivana Knoll volvió a acaparar miradas durante el Mundial 2026, pero esta vez no solo por su llamativo atuendo inspirado en la bandera de Croacia. En redes sociales, cientos de usuarios comentaron el aspecto de su rostro.

Ivana Knoll, considerada por muchos como la aficionada más famosa de Croacia, volvió a hacerse presente en el Mundial 2026 y rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales.

La modelo e influencer croata compartió una serie de fotografías desde el estadio donde siguió de cerca la participación de su selección nacional. Fiel a su estilo, apareció luciendo un atuendo inspirado en los colores rojo y blanco de Croacia, una imagen que la ha acompañado desde que ganó notoriedad internacional durante la Copa del Mundo de Catar 2022.

Sin embargo, en esta ocasión las conversaciones no se centraron únicamente en su apoyo al equipo balcánico.

Su rostro desata comentarios

Las fotografías publicadas por Knoll en Instagram provocaron una oleada de reacciones entre sus seguidores, quienes comenzaron a debatir sobre los cambios que perciben en su apariencia física.

Varios usuarios señalaron especialmente el aspecto de su rostro y de sus labios, asegurando que luce diferente en comparación con sus imágenes de años anteriores.

Ivana Knoll - Redes sociales

Algunos comentarios afirmaron que la influencer parece haber recurrido a más procedimientos estéticos, mientras que otros defendieron su apariencia y destacaron que continúa siendo una de las figuras más reconocidas entre los aficionados del fútbol internacional.

La discusión se extendió rápidamente a distintas plataformas, donde seguidores compartieron fotografías de años anteriores para compararlas con sus publicaciones más recientes.

Una figura habitual de los grandes torneos

Desde Catar 2022, Ivana Knoll se convirtió en un fenómeno mediático. Sus fotografías en los estadios dieron la vuelta al mundo y le permitieron multiplicar su presencia en redes sociales.

La influencer, nacida en Alemania y criada en Croacia, ha aprovechado esa popularidad para desarrollar una carrera como modelo, creadora de contenido y empresaria.

A lo largo de los últimos años ha sido vista en competencias como la Eurocopa, la Liga de Naciones y ahora nuevamente en el Mundial 2026.

Croacia sigue contando con su fan más famosa

Más allá de la polémica, Ivana Knoll continúa siendo una de las aficionadas más reconocidas del fútbol mundial. Cada aparición suya en las gradas suele generar titulares, especialmente cuando acompaña a la selección croata en los grandes torneos.

En esta oportunidad, su presencia volvió a captar la atención de millones de personas, aunque esta vez el debate no giró únicamente alrededor de Croacia, sino también sobre la evolución de su imagen y los cambios físicos que algunos seguidores creen percibir en su rostro.

Mientras tanto, la influencer sigue compartiendo contenido desde los estadios del Mundial 2026 y demostrando que continúa siendo una de las figuras más comentadas fuera de las canchas.

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