Ivana Knoll reaparece apoyando a Croacia y usuarios señalan un drástico cambio físico

 Ivana Knoll Apoya a Croacia: Impactante Cambio Físico
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Egypt Iran Belgium New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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France Norway Senegal Iraq
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Argentina Austria Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
90+
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
72
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Ivana Knoll reaparece apoyando a Croacia y usuarios señalan un drástico cambio físico

por Sandy Sandoval
Ivana Knoll Miss Croacia Feliz Navidad,
Ivana Knoll Miss Croacia Feliz Navidad / FOTO:

Ivana Knoll volvió a acaparar miradas durante el Mundial 2026, pero esta vez no solo por su llamativo atuendo inspirado en la bandera de Croacia. En redes sociales, cientos de usuarios comentaron el aspecto de su rostro.

Ivana Knoll, considerada por muchos como la aficionada más famosa de Croacia, volvió a hacerse presente en el Mundial 2026 y rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales.

La modelo e influencer croata compartió una serie de fotografías desde el estadio donde siguió de cerca la participación de su selección nacional. Fiel a su estilo, apareció luciendo un atuendo inspirado en los colores rojo y blanco de Croacia, una imagen que la ha acompañado desde que ganó notoriedad internacional durante la Copa del Mundo de Catar 2022.

Sin embargo, en esta ocasión las conversaciones no se centraron únicamente en su apoyo al equipo balcánico.

Su rostro desata comentarios

Las fotografías publicadas por Knoll en Instagram provocaron una oleada de reacciones entre sus seguidores, quienes comenzaron a debatir sobre los cambios que perciben en su apariencia física.

Varios usuarios señalaron especialmente el aspecto de su rostro y de sus labios, asegurando que luce diferente en comparación con sus imágenes de años anteriores.

Foto embed
Ivana Knoll - Redes sociales

Algunos comentarios afirmaron que la influencer parece haber recurrido a más procedimientos estéticos, mientras que otros defendieron su apariencia y destacaron que continúa siendo una de las figuras más reconocidas entre los aficionados del fútbol internacional.

La discusión se extendió rápidamente a distintas plataformas, donde seguidores compartieron fotografías de años anteriores para compararlas con sus publicaciones más recientes.

Una figura habitual de los grandes torneos

Desde Catar 2022, Ivana Knoll se convirtió en un fenómeno mediático. Sus fotografías en los estadios dieron la vuelta al mundo y le permitieron multiplicar su presencia en redes sociales.

La influencer, nacida en Alemania y criada en Croacia, ha aprovechado esa popularidad para desarrollar una carrera como modelo, creadora de contenido y empresaria.

A lo largo de los últimos años ha sido vista en competencias como la Eurocopa, la Liga de Naciones y ahora nuevamente en el Mundial 2026.

Croacia sigue contando con su fan más famosa

Más allá de la polémica, Ivana Knoll continúa siendo una de las aficionadas más reconocidas del fútbol mundial. Cada aparición suya en las gradas suele generar titulares, especialmente cuando acompaña a la selección croata en los grandes torneos.

En esta oportunidad, su presencia volvió a captar la atención de millones de personas, aunque esta vez el debate no giró únicamente alrededor de Croacia, sino también sobre la evolución de su imagen y los cambios físicos que algunos seguidores creen percibir en su rostro.

Mientras tanto, la influencer sigue compartiendo contenido desde los estadios del Mundial 2026 y demostrando que continúa siendo una de las figuras más comentadas fuera de las canchas.

Etiquetas
CroaciaMundial 2026influencercambio físicoaficionadaivana knoll#ViralesMundial2026

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