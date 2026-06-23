Michael Olise causa revuelo en el Mundial 2026 por el uso de bolsas de nicotina

¿Qué consumía Michael Olise? El producto que llamó la atención en la concentración de Francia.

Michael Olise se ha convertido en una de las grandes figuras de Francia en el Mundial 2026 gracias a su destacado rendimiento dentro del campo, pero en las últimas horas también ha dado de qué hablar por un producto que utilizó durante la concentración de su selección.

Tras la victoria de Francia frente a Irak, el delantero del Bayern Múnich fue captado sosteniendo una pequeña caja metálica circular, imagen que rápidamente se difundió en redes sociales y despertó la curiosidad de numerosos aficionados.

El objeto resultó ser un bote de bolsas de nicotina blancas, conocidas como snus blanco, un producto que se ha popularizado en países como Reino Unido y que se diferencia del tradicional snus sueco al no contener tabaco.ç

Estas pequeñas bolsas se colocan entre la encía y el labio para liberar nicotina de manera gradual, sin producir humo ni combustión. Además de nicotina, suelen contener celulosa, sales, edulcorantes y aromatizantes, y su efecto puede prolongarse entre 20 y 60 minutos.

Alternativa menos perjudicial al consumo

Aunque contienen una sustancia adictiva, algunos especialistas consideran que representan una alternativa menos perjudicial al consumo de cigarrillos tradicionales. Delon Human, líder de la organización Smoke Free Sweden y exsecretario general de la Asociación Médica Mundial, ha señalado que productos como las bolsas de nicotina, los vapeadores y el tabaco calentado contribuyen a reducir riesgos asociados al tabaquismo, ya que "lo que mata no es la nicotina, sino la combustión".

El consumo de estos productos no es extraño en el fútbol profesional. Un estudio de la Universidad de Loughborough reveló que uno de cada cinco futbolistas profesionales afirmó utilizar bolsas de nicotina, snus o ambos productos

Mientras tanto, Olise continúa brillando en el Mundial 2026. El atacante francés acumula cuatro asistencias en apenas dos partidos y lidera esta estadística en la presente edición de la Copa del Mundo.

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