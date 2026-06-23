Michael Olise causa revuelo en el Mundial 2026 por el uso de bolsas de nicotina

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24 junio / 13:00
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11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
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Czech Republic CRZ
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19/06 18:30 HS
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USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
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USA USA
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
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20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
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Curacao CUR
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25/06 14:00 HS
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25/06 14:00 HS
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Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
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Sweden SWE
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Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
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New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
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Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
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Norway NOR
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France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
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Algeria ALG
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Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
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27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
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Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
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Panama PAN
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England ENG
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Ghana GHA
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Panama PAN
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Croatia CRO
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Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Universo Futbol

Michael Olise causa revuelo en el Mundial 2026 por el uso de bolsas de nicotina

por Oliver Paniagua
Olise destacó en el debut de Francia en el Mundial 2026, EFE
Olise destacó en el debut de Francia en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

¿Qué consumía Michael Olise? El producto que llamó la atención en la concentración de Francia.

Michael Olise se ha convertido en una de las grandes figuras de Francia en el Mundial 2026 gracias a su destacado rendimiento dentro del campo, pero en las últimas horas también ha dado de qué hablar por un producto que utilizó durante la concentración de su selección.

Tras la victoria de Francia frente a Irak, el delantero del Bayern Múnich fue captado sosteniendo una pequeña caja metálica circular, imagen que rápidamente se difundió en redes sociales y despertó la curiosidad de numerosos aficionados.

El objeto resultó ser un bote de bolsas de nicotina blancas, conocidas como snus blanco, un producto que se ha popularizado en países como Reino Unido y que se diferencia del tradicional snus sueco al no contener tabaco.ç

Estas pequeñas bolsas se colocan entre la encía y el labio para liberar nicotina de manera gradual, sin producir humo ni combustión. Además de nicotina, suelen contener celulosa, sales, edulcorantes y aromatizantes, y su efecto puede prolongarse entre 20 y 60 minutos.

Alternativa menos perjudicial al consumo

Aunque contienen una sustancia adictiva, algunos especialistas consideran que representan una alternativa menos perjudicial al consumo de cigarrillos tradicionales. Delon Human, líder de la organización Smoke Free Sweden y exsecretario general de la Asociación Médica Mundial, ha señalado que productos como las bolsas de nicotina, los vapeadores y el tabaco calentado contribuyen a reducir riesgos asociados al tabaquismo, ya que "lo que mata no es la nicotina, sino la combustión".

El consumo de estos productos no es extraño en el fútbol profesional. Un estudio de la Universidad de Loughborough reveló que uno de cada cinco futbolistas profesionales afirmó utilizar bolsas de nicotina, snus o ambos productos

Mientras tanto, Olise continúa brillando en el Mundial 2026. El atacante francés acumula cuatro asistencias en apenas dos partidos y lidera esta estadística en la presente edición de la Copa del Mundo.

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adicciónMundial 2026bolsas de nicotinasalud deportivaMichael Olisesnus

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