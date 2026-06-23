MisterChip destaca el récord de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

“Dame lastres como él”: MisterChip sale en defensa de Cristiano Ronaldo tras su exhibición en el Mundial

Cristiano Ronaldo volvió a responder en el campo cuando las críticas parecían multiplicarse. El delantero portugués firmó un doblete en la victoria de Portugal sobre Uzbekistán en el Mundial 2026 y no solo disipó las dudas sobre su continuidad en la selección, sino que además amplió una serie de registros históricos que lo colocan nuevamente en el centro de la conversación futbolística.



Tras el partido, el reconocido estadístico Alexis Martín-Tamayo, conocido como MisterChip, elogió el rendimiento del capitán luso y destacó una cifra que lo sitúa por encima de figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé o Harry Kane en el ciclo mundialista más reciente.



Desde la llegada del técnico Roberto Martínez, Cristiano Ronaldo ha disputado 35 encuentros con Portugal y ha marcado 30 goles, alcanzando un promedio de 0.86 anotaciones por partido. Solo el noruego Erling Haaland presenta mejores números en ese período. En comparación, Messi registra 24 goles en 29 partidos con Argentina (0.83), mientras que Mbappé suma 24 tantos en 34 encuentros con Francia (0.71). Dame lastres como Cristiano Ronaldo para mi selección", expresó MisterChip en Radioestadio, en referencia a quienes cuestionan la presencia del atacante de 41 años en el combinado portugués.

Nuevas marcas

El doblete frente a Uzbekistán también permitió a Cristiano establecer nuevas marcas en la Copa del Mundo. Se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis ediciones distintas del torneo, tras haber celebrado goles en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y ahora en 2026.



Además, pasó a ser el jugador más veterano en marcar un doblete en un Mundial, con 41 años y 138 días, superando la marca que pertenecía a Lionel Messi.

A ello se suma otro hito: Cristiano Ronaldo es ya el máximo goleador de Portugal en la historia de las Copas del Mundo, dejando atrás el registro de la legendaria figura de Eusebio y reforzando un legado que continúa creciendo incluso en la recta final de su carrera



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