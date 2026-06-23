“Nos hicieron vudú”: resurgen las polémicas acusaciones del DT de Nigeria contra RD Congo

 Vudú y polémicas: DT de Nigeria acusa a RD Congo
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24 junio / 13:00
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
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Mexico MEX
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Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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“Nos hicieron vudú”: resurgen las polémicas acusaciones del DT de Nigeria contra RD Congo

por Sandy Sandoval
RD del Congo, Redes sociales
RD del Congo / FOTO: Redes sociales

Mientras RD Congo continúa en el Mundial 2026, miles de usuarios han vuelto a recordar una de las declaraciones más polémicas de las eliminatorias: la ocasión en que el entrenador de Nigeria aseguró que su equipo fue víctima de “vudú”.

El partido entre Colombia y República Democrática del Congo por el Mundial 2026 no solo ha generado expectativa por lo que sucede dentro del terreno de juego. En redes sociales, miles de aficionados han aprovechado el encuentro para recordar una de las controversias más llamativas del camino hacia la Copa del Mundo.

Se trata de las declaraciones realizadas por Éric Chelle, entonces seleccionador de Nigeria, quien acusó al cuerpo técnico congoleño de recurrir a supuestos actos de vudú durante la tanda de penales que dejó fuera a las Super Águilas en el repechaje africano rumbo al Mundial.

Las palabras del entrenador provocaron sorpresa en el mundo del fútbol y, meses después, siguen generando debate entre aficionados de distintos países.

La eliminación que marcó a Nigeria

La polémica surgió tras el partido de repechaje disputado entre Nigeria y República Democrática del Congo.

Después de igualar en el tiempo reglamentario, la clasificación se definió desde el punto penal. Allí, el conjunto congoleño logró imponerse y selló su boleto a la siguiente instancia.

La derrota significó un duro golpe para Nigeria, una de las selecciones históricas del continente africano, que quedó fuera de una Copa del Mundo por segunda edición consecutiva.

Durante la definición, los nigerianos fallaron varios disparos decisivos mientras que el arquero congoleño y sus compañeros mostraron una gran efectividad para asegurar el triunfo.

"Nos estaban haciendo vudú"

Tras el encuentro, Éric Chelle protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral. Visiblemente afectado por la eliminación, el entrenador aseguró que observó comportamientos extraños por parte de integrantes del cuerpo técnico rival durante la tanda de penales.

"Durante toda la tanda de penales la gente de Congo nos estaba haciendo vudú. Todo el tiempo", declaró ante los medios.

Incluso explicó que esa situación habría provocado nerviosismo tanto en él como en algunos de sus jugadores. Cuando fue consultado sobre las supuestas acciones concretas, Chelle admitió que no podía describirlas con precisión.

"Hizo algo así", comentó mientras realizaba un movimiento con el brazo. "No sé si con una botella de agua o algo por el estilo".

Las declaraciones provocaron reacciones inmediatas y dividieron opiniones entre aficionados y analistas deportivos.

¿Qué es el vudú y por qué generó tanto debate?

El vudú es una práctica espiritual con profundas raíces históricas en distintas regiones de África occidental y central, además de países del Caribe.

A lo largo de los años ha sido objeto de numerosos mitos, estereotipos y creencias populares, especialmente dentro del deporte africano.

No es la primera vez que futbolistas, entrenadores o dirigentes mencionan supuestas prácticas espirituales relacionadas con partidos importantes. En distintas competencias continentales han surgido historias sobre amuletos, rituales, objetos colocados en los estadios o ceremonias previas a los encuentros.

Sin embargo, en la mayoría de los casos no existen pruebas que respalden este tipo de acusaciones.

Etiquetas
NigeriaPolémicaVudúMundial 2026RD Congo#ViralesMundial2026Éric Chelle

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