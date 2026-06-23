“Nos hicieron vudú”: resurgen las polémicas acusaciones del DT de Nigeria contra RD Congo

Mientras RD Congo continúa en el Mundial 2026, miles de usuarios han vuelto a recordar una de las declaraciones más polémicas de las eliminatorias: la ocasión en que el entrenador de Nigeria aseguró que su equipo fue víctima de “vudú”.

El partido entre Colombia y República Democrática del Congo por el Mundial 2026 no solo ha generado expectativa por lo que sucede dentro del terreno de juego. En redes sociales, miles de aficionados han aprovechado el encuentro para recordar una de las controversias más llamativas del camino hacia la Copa del Mundo.

Se trata de las declaraciones realizadas por Éric Chelle, entonces seleccionador de Nigeria, quien acusó al cuerpo técnico congoleño de recurrir a supuestos actos de vudú durante la tanda de penales que dejó fuera a las Super Águilas en el repechaje africano rumbo al Mundial.

Las palabras del entrenador provocaron sorpresa en el mundo del fútbol y, meses después, siguen generando debate entre aficionados de distintos países.

La eliminación que marcó a Nigeria

La polémica surgió tras el partido de repechaje disputado entre Nigeria y República Democrática del Congo.

Después de igualar en el tiempo reglamentario, la clasificación se definió desde el punto penal. Allí, el conjunto congoleño logró imponerse y selló su boleto a la siguiente instancia.

La derrota significó un duro golpe para Nigeria, una de las selecciones históricas del continente africano, que quedó fuera de una Copa del Mundo por segunda edición consecutiva.

Durante la definición, los nigerianos fallaron varios disparos decisivos mientras que el arquero congoleño y sus compañeros mostraron una gran efectividad para asegurar el triunfo.

"Nos estaban haciendo vudú"

Tras el encuentro, Éric Chelle protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral. Visiblemente afectado por la eliminación, el entrenador aseguró que observó comportamientos extraños por parte de integrantes del cuerpo técnico rival durante la tanda de penales.

"Durante toda la tanda de penales la gente de Congo nos estaba haciendo vudú. Todo el tiempo", declaró ante los medios.

Incluso explicó que esa situación habría provocado nerviosismo tanto en él como en algunos de sus jugadores. Cuando fue consultado sobre las supuestas acciones concretas, Chelle admitió que no podía describirlas con precisión.

"Hizo algo así", comentó mientras realizaba un movimiento con el brazo. "No sé si con una botella de agua o algo por el estilo".

Las declaraciones provocaron reacciones inmediatas y dividieron opiniones entre aficionados y analistas deportivos.

¿Qué es el vudú y por qué generó tanto debate?

El vudú es una práctica espiritual con profundas raíces históricas en distintas regiones de África occidental y central, además de países del Caribe.

A lo largo de los años ha sido objeto de numerosos mitos, estereotipos y creencias populares, especialmente dentro del deporte africano.

No es la primera vez que futbolistas, entrenadores o dirigentes mencionan supuestas prácticas espirituales relacionadas con partidos importantes. En distintas competencias continentales han surgido historias sobre amuletos, rituales, objetos colocados en los estadios o ceremonias previas a los encuentros.

Sin embargo, en la mayoría de los casos no existen pruebas que respalden este tipo de acusaciones.

Etiquetas