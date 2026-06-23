Usuarios reaccionan a publicación del Barcelona con Cristiano Ronaldo como protagonista

Usuarios reaccionaron a la publicación al notar que el Barcelona utilizó una imagen de Cristiano Ronaldo.

La goleada de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán en el Mundial 2026 dejó varios momentos destacados, pero uno de ellos ocurrió lejos de la cancha y tuvo como protagonista al Barcelona.

El club azulgrana publicó un mensaje en sus redes sociales para destacar la actuación de su jugador João Cancelo, quien aportó una asistencia en el encuentro

Portugal consiguió una victoria por 5-0 sobre Uzbekistán en su segundo partido del Mundial, con João Cancelo aportando una brillante asistencia" .

Sin embargo, la publicación llamó la atención de los aficionados debido a que la imagen utilizada por el Barcelona mostraba a Cristiano Ronaldo celebrando uno de sus goles, pese a que el texto estaba dedicado exclusivamente a Cancelo.

Ola reacciones

La elección de la fotografía provocó una ola de reacciones entre usuarios en redes sociales, quienes no tardaron en señalar la curiosidad de ver al máximo referente del Real Madrid durante más de una década protagonizando una publicación del conjunto catalán.

Algunos comentarios destacaron que el Barcelona terminó utilizando la imagen de Cristiano para ilustrar una publicación relacionada con uno de sus futbolistas, mientras que otros tomaron la situación con humor y señalaron que el delantero portugués fue imposible de ignorar tras marcar un doblete en el partido.

El atacante de 41 años fue una de las grandes figuras de Portugal frente a Uzbekistán, anotando dos goles y ampliando su impresionante legado en las Copas del Mundo. Con su actuación, se convirtió en el primer futbolista en la historia en marcar en seis ediciones diferentes del torneo.

La publicación del Barcelona y las reacciones de los aficionados volvieron a demostrar el impacto mediático que sigue generando Cristiano Ronaldo, incluso en una cuenta históricamente asociada a uno de sus mayores rivales deportivos.

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