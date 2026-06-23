 Usuarios reaccionan a publicación del Barcelona con Cristiano Ronaldo como protagonista
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
00 Colombia Colombia D.R. Congo D.R. Congo 00
48:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
46
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Usuarios reaccionan a publicación del Barcelona con Cristiano Ronaldo como protagonista

por Oliver Paniagua
La fotografía llamó la atención de usuarios, que señalaron la curiosidad de ver a un ícono del Real Madrid en una publicación azulgrana., Cristiano Ronaldo /Instagram
La fotografía llamó la atención de usuarios, que señalaron la curiosidad de ver a un ícono del Real Madrid en una publicación azulgrana. / FOTO: Cristiano Ronaldo /Instagram

Usuarios reaccionaron a la publicación al notar que el Barcelona utilizó una imagen de Cristiano Ronaldo.

La goleada de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán en el Mundial 2026 dejó varios momentos destacados, pero uno de ellos ocurrió lejos de la cancha y tuvo como protagonista al Barcelona.

El club azulgrana publicó un mensaje en sus redes sociales para destacar la actuación de su jugador João Cancelo, quien aportó una asistencia en el encuentro

Portugal consiguió una victoria por 5-0 sobre Uzbekistán en su segundo partido del Mundial, con João Cancelo aportando una brillante asistencia" .

Sin embargo, la publicación llamó la atención de los aficionados debido a que la imagen utilizada por el Barcelona mostraba a Cristiano Ronaldo celebrando uno de sus goles, pese a que el texto estaba dedicado exclusivamente a Cancelo.

Ola reacciones 

La elección de la fotografía provocó una ola de reacciones entre usuarios en redes sociales, quienes no tardaron en señalar la curiosidad de ver al máximo referente del Real Madrid durante más de una década protagonizando una publicación del conjunto catalán.

Algunos comentarios destacaron que el Barcelona terminó utilizando la imagen de Cristiano para ilustrar una publicación relacionada con uno de sus futbolistas, mientras que otros tomaron la situación con humor y señalaron que el delantero portugués fue imposible de ignorar tras marcar un doblete en el partido.

El atacante de 41 años fue una de las grandes figuras de Portugal frente a Uzbekistán, anotando dos goles y ampliando su impresionante legado en las Copas del Mundo. Con su actuación, se convirtió en el primer futbolista en la historia en marcar en seis ediciones diferentes del torneo.

La publicación del Barcelona y las reacciones de los aficionados volvieron a demostrar el impacto mediático que sigue generando Cristiano Ronaldo, incluso en una cuenta históricamente asociada a uno de sus mayores rivales deportivos.

Etiquetas
Cristiano RonaldoBarcelonaredes socialesreaccionesMundial 2026João Cancelo

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver