EN VIVO: Minuto a minuto del Colombia vs. Congo por el Mundial 2026

Estadísticas en tiempo real entre el duelo de los representantes de América y África por la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026.
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 13 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante, el número 48 de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
Acá te presentamos todas las estadísticas del duelo entre Colombia vs. República Democrática del Congo correspondiente al grupo K, el cual se juega en el estadio Guadalajara de México con comienzo de las 18:00 horas.
Worldcup | World Cup - World Championship
Colombia
Sistema: No disponible
Estado:
-
23/06/2026 - 20:00
D.R. Congo
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 2
Árbitro
Maurizio Mariani, Italy
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Colombia
-
18/06Uzbekistan 1 - 3 Colombia
World Cup | Finalizado
-
08/06Colombia 2 - 0 Jordan
Friendlies | Finalizado
-
02/06Colombia 3 - 1 Costa Rica
Friendlies | Finalizado
-
29/03Colombia 1 - 3 France
Friendlies | Finalizado
-
27/03Colombia 1 - 2 Croatia
Friendlies | Finalizado
Últimos de D.R. Congo
-
17/06Portugal 1 - 1 D.R. Congo
World Cup | Finalizado
-
09/06D.R. Congo 1 - 2 Chile
Friendlies | Finalizado
-
03/06D.R. Congo 0 - 0 Denmark
Friendlies | Finalizado
-
25/03D.R. Congo 2 - 0 Bermuda
Friendlies | Finalizado
-
30/12Botswana 0 - 3 D.R. Congo
CAF Africa Cup of Nations | Finalizado
Estadísticas generales
Colombia
D.R. Congo
0
Sin datos
0
Alineaciones
Colombia
- Sin alineación disponible.
D.R. Congo
- Sin alineación disponible.