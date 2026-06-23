EN VIVO: Minuto a minuto del Colombia vs. Congo por el Mundial 2026

Estadísticas en tiempo real entre el duelo de los representantes de América y África por la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 13 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante, el número 48 de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Acá te presentamos todas las estadísticas del duelo entre Colombia vs. República Democrática del Congo correspondiente al grupo K, el cual se juega en el estadio Guadalajara de México con comienzo de las 18:00 horas.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Colombia Sistema: No disponible Estado: - D.R. Congo Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 2 Árbitro Maurizio Mariani, Italy Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Colombia 18/06 Uzbekistan 1 - 3 Colombia

World Cup | Finalizado

08/06 Colombia 2 - 0 Jordan

Friendlies | Finalizado

02/06 Colombia 3 - 1 Costa Rica

Friendlies | Finalizado

29/03 Colombia 1 - 3 France

Friendlies | Finalizado

27/03 Colombia 1 - 2 Croatia

Friendlies | Finalizado Últimos de D.R. Congo 17/06 Portugal 1 - 1 D.R. Congo

World Cup | Finalizado

09/06 D.R. Congo 1 - 2 Chile

Friendlies | Finalizado

03/06 D.R. Congo 0 - 0 Denmark

Friendlies | Finalizado

25/03 D.R. Congo 2 - 0 Bermuda

Friendlies | Finalizado

30/12 Botswana 0 - 3 D.R. Congo

CAF Africa Cup of Nations | Finalizado Estadísticas generales Colombia D.R. Congo 0 Sin datos 0 Alineaciones Colombia Colombia Sin alineación disponible. D.R. Congo D.R. Congo Sin alineación disponible.

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