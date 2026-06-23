EN VIVO. Minuto a minuto del Inglaterra vs. Ghana

Sigue el minuto a minuto de Inglaterra vs. Ghana y no te pierdas ningún detalle del Grupo L.
Inglaterra y Ghana se enfrentarán este martes en Boston en un partido crucial correspondiente al Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambas selecciones llegan motivadas tras debutar con victorias en el torneo: los ingleses derrotaron 4-2 a Croacia en un encuentro lleno de emociones, mientras que los africanos superaron por la mínima (1-0) a Panamá para sumar sus primeros tres puntos y mantenerse en la pelea por el liderato del sector.
El compromiso adquiere una importancia especial, ya que el ganador asegurará matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final y dará un paso firme hacia el primer lugar del grupo. Inglaterra buscará respaldar su condición de favorita con otra demostración de su poder ofensivo, mientras que Ghana intentará confirmar su buen inicio y dar un golpe de autoridad ante uno de los candidatos al título.
Minuto a minuto del Inglaterra vs. Ghana
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de England
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17/06England 4 - 2 Croatia
World Cup | Finalizado
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10/06England 3 - 0 Costa Rica
Friendlies | Finalizado
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06/06England 1 - 0 New Zealand
Friendlies | Finalizado
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31/03England 0 - 1 Japan
Friendlies | Finalizado
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27/03England 1 - 1 Uruguay
Friendlies | Finalizado
Últimos de Ghana
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18/06Ghana 1 - 0 Panama
World Cup | Finalizado
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02/06Wales 1 - 1 Ghana
Friendlies | Finalizado
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23/05Mexico 2 - 0 Ghana
Friendlies | Finalizado
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30/03Germany 2 - 1 Ghana
Friendlies | Finalizado
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27/03Austria 5 - 1 Ghana
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Jordan Pickford
- Reece James
- Ezri Konsa
- John Stones
- Nico O'Reilly
- Elliot Anderson
- Declan Rice
- Noni Madueke
- Jude Bellingham
- Anthony Gordon
- Harry Kane
- Benjamin Asare
- Marvin Senaya
- Jonas Adjei Adjetey
- Jerome Opoku
- Gideon Mensah
- Ernest Nuamah
- Caleb Yirenkyi
- Elisha Owusu
- Antoine Semenyo
- Thomas Partey
- Jordan Ayew