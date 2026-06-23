EN VIVO: Minuto a minuto del Panamá vs. Croacia

Conoce el mundo estadístico del partido entre panameños y croatas, el cual se juega en Canadá, la otra sede del Mundial 2026.
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 13 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante, el número 47 de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
Acá te presentamos todas las estadísticas del duelo entre Panamá y Croacia correspondiente al grupo L, el cual se juega en el estadio Toronto de Canadá con comienzo de las 17:00 horas.
Worldcup | World Cup - World Championship
Panama
Sistema: 5-4-1
Minuto: 73'
0 - 1
23/06/2026 - 17:00
Croatia
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 2
Árbitro
Pierre Ghislain Atcho, Gabon
Incidencias del partido
46'
Cambio en Croatia: P. Musa por A. Budimir
46'
Cambio en Croatia: J. Gvardiol por A. Kramaric
54'
Gol de A. Budimir. Croatia deja el marcador 0 - 1
61'
Y. Barcenas ve tarjeta amarilla
72'
Cambio en Croatia: M. Pasalic por L. Sucic
72'
Cambio en Croatia: M. Kovacic por P. Sucic
Goles
-
54'A. Budimir (0 - 1)
Tarjetas
-
61'Y. Barcenas - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Panama
-
18/06Ghana 1 - 0 Panama
World Cup | Finalizado
-
06/06Panama 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
Friendlies | Finalizado
-
04/06Panama 4 - 2 Dominican Republic
Friendlies | Finalizado
-
31/05Brazil 6 - 2 Panama
Friendlies | Finalizado
-
31/03South Africa 1 - 2 Panama
Friendlies | Finalizado
Últimos de Croatia
-
17/06England 4 - 2 Croatia
World Cup | Finalizado
-
07/06Croatia 2 - 1 Slovenia
Friendlies | Finalizado
-
02/06Croatia 0 - 2 Belgium
Friendlies | Finalizado
-
01/04Brazil 3 - 1 Croatia
Friendlies | Finalizado
-
27/03Colombia 1 - 2 Croatia
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Panama
Croatia
5
Tiros de esquina
1
11
Saques de banda
11
9
Tiros libres
16
5
Saques de meta
2
0
Penal
0
0
Cambio
7
71
Ataques
89
46
Ataques peligrosos
33
2
Remates al arco
2
2
Remates desviados
3
1
Remates totales
2
0
Remates a puerta
1
0
Remates fuera
1
1
Remates bloqueados
0
1
Remates dentro del área
1
0
Remates fuera del área
1
9
Faltas
5
36%
Posesión
64%
1
Atajadas
0
170
Pases totales
305
135
Pases precisos
267
Alineaciones
Panama
- Orlando Mosquera
- Amir Murillo
- Jiovany Ramos
- José Córdoba
- Andrés Andrade
- César Blackman
- Cristian Martínez
- Carlos Harvey
- Yoel Bárcenas
- José Luis Rodríguez
- José Fajardo
Croatia
- Dominik Livaković
- Josip Stanišić
- Josip Šutalo
- Marin Pongračić
- Joško Gvardiol
- Luka Modrić
- Mateo Kovačić
- Marco Pašalić
- Martin Baturina
- Ivan Perišić
- Petar Musa