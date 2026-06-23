Tiene 14 años y vivió un momento inolvidable: acompañó a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Renzo Conde vivió lo que para muchos aficionados sería un sueño imposible: compartir el césped con Lionel Messi y la Selección Argentina en pleno Mundial 2026. Su emocionante historia ha conquistado las redes sociales y el corazón de los hinchas.

El Mundial 2026 sigue regalando historias inolvidables dentro y fuera de las canchas. Una de ellas tiene como protagonista a Renzo Conde, un adolescente de 14 años originario de Mar del Plata que cumplió uno de los sueños más grandes para cualquier amante del fútbol: ingresar al terreno de juego junto a la Selección argentina y Lionel Messi.

El joven fue el encargado de llevar la pelota durante la ceremonia previa al partido entre Argentina y Austria disputado en el AT&T Stadium de Dallas, un momento que quedó grabado para siempre en su memoria y en la de toda su familia.

Un sueño que comenzó meses atrás

La oportunidad no llegó por casualidad. Todo comenzó en noviembre de 2025 cuando Renzo participó en una preselección organizada en Buenos Aires por el exfutbolista y formador Claudio "Ruso" Rodríguez.

Allí compartió entrenamientos con jóvenes provenientes de distintas regiones de Argentina. Tras varias evaluaciones fue seleccionado para representar a su país en un torneo juvenil realizado en Los Ángeles, California.

Después de finalizar esa competencia llegó la noticia que cambiaría su vida: había sido elegido para participar en una de las ceremonias oficiales del Mundial 2026.

Lo que nunca imaginó fue que terminaría formando parte de un partido de la Selección argentina. "Me puse muy contento cuando me dijeron que me tocaría el juego de Argentina. Tenía muchas ganas de que llegara el día", relató el adolescente.

Horas de preparación para unos segundos inolvidables

Aunque la ceremonia dura apenas unos minutos, detrás existe una estricta preparación.

Renzo contó que debió presentarse en el estadio aproximadamente siete horas antes del encuentro. La organización le proporcionó alimentación, hidratación y el uniforme oficial que utilizaría para la actividad.

Posteriormente participó en varios ensayos donde aprendió cada detalle del protocolo. "Practicamos cómo tomar la pelota, a quién entregársela, cómo ingresar al campo y por dónde salir", explicó.

La FIFA cuida cada movimiento de las ceremonias mundialistas para garantizar que todo se desarrolle de manera perfecta frente a millones de espectadores alrededor del mundo.

El momento de encontrarse con Messi

Cuando llegó la hora del partido, Renzo se ubicó en el túnel de salida junto a árbitros y futbolistas. A pocos metros tenía a Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez y al resto de figuras argentinas que tantas veces había visto por televisión.

Los nervios aparecieron de inmediato, pero el joven logró controlar la emoción y concentrarse en la tarea que tenía asignada comentó a medios de comunicación argentinos.

"Fue increíble estar tan cerca de Messi y de todos los jugadores. Tenía nervios, pero eran nervios lindos", recordó.

Segundos después salió al terreno de juego sosteniendo la pelota mientras miles de aficionados llenaban las gradas del estadio.

Su padre, Daniel Conde, estuvo presente en el estadio acompañándolo durante toda la jornada. Por su parte, su madre, Tamara, observó la transmisión desde Argentina envuelta en una bandera albiceleste y no pudo contener las lágrimas al ver a su hijo junto a los campeones del mundo.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y emocionaron a cientos de aficionados argentinos.

Orgullo para Mar del Plata

Renzo juega actualmente en las divisiones formativas de Independiente de Mar del Plata, club que celebró con orgullo el logro de uno de sus jóvenes talentos.

La institución compartió un mensaje en sus redes sociales destacando que muy pocos futbolistas tienen la posibilidad de vivir una experiencia semejante.

"Nos enorgullece saber que uno de los nuestros pudo cumplir un sueño que muy pocos pueden vivir: ingresar al campo de juego en un partido de Argentina en un Mundial y hacerlo junto a Lionel Messi", expresó el club.

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