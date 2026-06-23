Tiene 14 años y vivió un momento inolvidable: acompañó a la Selección Argentina en el Mundial 2026

 Joven vive un sueño en el Mundial 2026 con Argentina
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48:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Australia Paraguay Turkey
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
46
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Tiene 14 años y vivió un momento inolvidable: acompañó a la Selección Argentina en el Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Renzo Conde - Selección de Argentina, Redes sociales
Renzo Conde - Selección de Argentina / FOTO: Redes sociales

Renzo Conde vivió lo que para muchos aficionados sería un sueño imposible: compartir el césped con Lionel Messi y la Selección Argentina en pleno Mundial 2026. Su emocionante historia ha conquistado las redes sociales y el corazón de los hinchas.

El Mundial 2026 sigue regalando historias inolvidables dentro y fuera de las canchas. Una de ellas tiene como protagonista a Renzo Conde, un adolescente de 14 años originario de Mar del Plata que cumplió uno de los sueños más grandes para cualquier amante del fútbol: ingresar al terreno de juego junto a la Selección argentina y Lionel Messi.

El joven fue el encargado de llevar la pelota durante la ceremonia previa al partido entre Argentina y Austria disputado en el AT&T Stadium de Dallas, un momento que quedó grabado para siempre en su memoria y en la de toda su familia.

Un sueño que comenzó meses atrás

La oportunidad no llegó por casualidad. Todo comenzó en noviembre de 2025 cuando Renzo participó en una preselección organizada en Buenos Aires por el exfutbolista y formador Claudio "Ruso" Rodríguez.

Allí compartió entrenamientos con jóvenes provenientes de distintas regiones de Argentina. Tras varias evaluaciones fue seleccionado para representar a su país en un torneo juvenil realizado en Los Ángeles, California.

Después de finalizar esa competencia llegó la noticia que cambiaría su vida: había sido elegido para participar en una de las ceremonias oficiales del Mundial 2026.

Lo que nunca imaginó fue que terminaría formando parte de un partido de la Selección argentina. "Me puse muy contento cuando me dijeron que me tocaría el juego de Argentina. Tenía muchas ganas de que llegara el día", relató el adolescente.

Horas de preparación para unos segundos inolvidables

Aunque la ceremonia dura apenas unos minutos, detrás existe una estricta preparación.

Renzo contó que debió presentarse en el estadio aproximadamente siete horas antes del encuentro. La organización le proporcionó alimentación, hidratación y el uniforme oficial que utilizaría para la actividad.

Posteriormente participó en varios ensayos donde aprendió cada detalle del protocolo. "Practicamos cómo tomar la pelota, a quién entregársela, cómo ingresar al campo y por dónde salir", explicó.

La FIFA cuida cada movimiento de las ceremonias mundialistas para garantizar que todo se desarrolle de manera perfecta frente a millones de espectadores alrededor del mundo.

El momento de encontrarse con Messi

Cuando llegó la hora del partido, Renzo se ubicó en el túnel de salida junto a árbitros y futbolistas. A pocos metros tenía a Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez y al resto de figuras argentinas que tantas veces había visto por televisión.

Los nervios aparecieron de inmediato, pero el joven logró controlar la emoción y concentrarse en la tarea que tenía asignada comentó a medios de comunicación argentinos.

"Fue increíble estar tan cerca de Messi y de todos los jugadores. Tenía nervios, pero eran nervios lindos", recordó.

Segundos después salió al terreno de juego sosteniendo la pelota mientras miles de aficionados llenaban las gradas del estadio.

Su padre, Daniel Conde, estuvo presente en el estadio acompañándolo durante toda la jornada. Por su parte, su madre, Tamara, observó la transmisión desde Argentina envuelta en una bandera albiceleste y no pudo contener las lágrimas al ver a su hijo junto a los campeones del mundo.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y emocionaron a cientos de aficionados argentinos.

Orgullo para Mar del Plata

Renzo juega actualmente en las divisiones formativas de Independiente de Mar del Plata, club que celebró con orgullo el logro de uno de sus jóvenes talentos.

La institución compartió un mensaje en sus redes sociales destacando que muy pocos futbolistas tienen la posibilidad de vivir una experiencia semejante.

"Nos enorgullece saber que uno de los nuestros pudo cumplir un sueño que muy pocos pueden vivir: ingresar al campo de juego en un partido de Argentina en un Mundial y hacerlo junto a Lionel Messi", expresó el club.

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