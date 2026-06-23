Trump asistirá a la final del Mundial y entregará el trofeo junto a Infantino

 Trump Entrega Trofeo en la Final del Mundial con Infantino
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
90+
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
72
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Trump asistirá a la final del Mundial y entregará el trofeo junto a Infantino

por Amilcar Avila
Trump junto con el presidente de la FIFA en la Casa Blanca, @WhiteHouse
Trump junto con el presidente de la FIFA en la Casa Blanca / FOTO: @WhiteHouse

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará presente el 19 de julio en el MetLife Stadium, confirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la final del Mundial 2026, que se disputará el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey, y participará en la entrega del trofeo al equipo campeón junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La confirmación fue realizada por el propio Infantino durante una entrevista en el programa "Fox & Friends", en la que aseguró que ambos compartirán palco durante el partido decisivo del torneo.

"Estaremos juntos con el presidente (Donald Trump), disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos", afirmó el dirigente de la FIFA.

Aunque Donald Trump aún no ha asistido a ningún encuentro del torneo, que se celebra de manera conjunta entre Estados Unidos, Canadá y México, sí estuvo presente en la final del Mundial de Clubes disputada el año pasado en el mismo estadio.

En aquella ocasión, el mandatario participó en la ceremonia de premiación y entregó el trofeo al Chelsea tras su victoria frente al París Saint-Germain. Su presencia generó reacciones divididas entre los aficionados, ya que fue abucheado por parte del público mientras permanecía junto a los jugadores durante la celebración.

La relación entre Donald Trump e Infantino se ha consolidado en los últimos años mediante distintos encuentros institucionales. El presidente de la FIFA ha visitado en varias ocasiones la Casa Blanca y ha descrito al mandatario estadounidense como un "amigo cercano".

En diciembre pasado, durante el sorteo del Mundial en Washington, Infantino entregó a Trump el denominado Premio de la Paz de la FIFA, un reconocimiento otorgado por la organización a su labor en favor de procesos diplomáticos y acuerdos de alto el fuego en distintos conflictos internacionales.

Foto embed
Trump junto con el presidente de la FIFA - EFE

El MetLife Stadium será el escenario de la final del Mundial 2026, uno de los eventos deportivos de mayor audiencia global, que coronará al primer campeón de una Copa del Mundo con formato ampliado a 48 selecciones. Con información de EFE

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