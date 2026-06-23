Trump asistirá a la final del Mundial y entregará el trofeo junto a Infantino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará presente el 19 de julio en el MetLife Stadium, confirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la final del Mundial 2026, que se disputará el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey, y participará en la entrega del trofeo al equipo campeón junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La confirmación fue realizada por el propio Infantino durante una entrevista en el programa "Fox & Friends", en la que aseguró que ambos compartirán palco durante el partido decisivo del torneo.

"Estaremos juntos con el presidente (Donald Trump), disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos", afirmó el dirigente de la FIFA.

Aunque Donald Trump aún no ha asistido a ningún encuentro del torneo, que se celebra de manera conjunta entre Estados Unidos, Canadá y México, sí estuvo presente en la final del Mundial de Clubes disputada el año pasado en el mismo estadio.

En aquella ocasión, el mandatario participó en la ceremonia de premiación y entregó el trofeo al Chelsea tras su victoria frente al París Saint-Germain. Su presencia generó reacciones divididas entre los aficionados, ya que fue abucheado por parte del público mientras permanecía junto a los jugadores durante la celebración.

La relación entre Donald Trump e Infantino se ha consolidado en los últimos años mediante distintos encuentros institucionales. El presidente de la FIFA ha visitado en varias ocasiones la Casa Blanca y ha descrito al mandatario estadounidense como un "amigo cercano".

En diciembre pasado, durante el sorteo del Mundial en Washington, Infantino entregó a Trump el denominado Premio de la Paz de la FIFA, un reconocimiento otorgado por la organización a su labor en favor de procesos diplomáticos y acuerdos de alto el fuego en distintos conflictos internacionales.

Trump junto con el presidente de la FIFA - EFE

El MetLife Stadium será el escenario de la final del Mundial 2026, uno de los eventos deportivos de mayor audiencia global, que coronará al primer campeón de una Copa del Mundo con formato ampliado a 48 selecciones. Con información de EFE

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