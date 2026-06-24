¿Alienígenas en plena fiesta futbolera? La historia detrás de la viral predicción para el Escocia vs. Brasil

Horas antes del partido entre Escocia y Brasil, una inesperada teoría sobre ovnis y supuestas abducciones tomó por asalto las redes sociales. ¿De dónde surgieron estas ideas?

La fiesta futbolera 2026 sigue dejando historias que trascienden el terreno de juego. Esta vez, una insólita predicción sobre una supuesta aparición de ovnis durante el partido entre Escocia y Brasil se convirtió en tendencia mundial y provocó miles de reacciones entre aficionados, curiosos y seguidores de fenómenos paranormales.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

La teoría comenzó a circular con fuerza en redes sociales durante las horas previas al encuentro del Grupo C, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, y rápidamente acumuló millones de visualizaciones.

La vidente que inició la polémica

Todo surgió a partir de unas declaraciones de Vó Bahiana, una conocida vidente brasileña que cuenta con una importante comunidad de seguidores en plataformas digitales.

Según explicó en varios videos publicados en redes sociales, tuvo un sueño recurrente relacionado con el encuentro entre Escocia y Brasil. De acuerdo con su relato, durante el partido aparecería una nave extraterrestre sobre el estadio.

La mujer aseguró que posteriormente llegaría una segunda nave mucho más grande y que miles de personas presentes en el recinto serían presuntamente abducidas.

"Vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó", relató en uno de los videos que rápidamente comenzaron a compartirse en internet. Las declaraciones provocaron una mezcla de sorpresa, humor e incredulidad entre los usuarios.

¿Cómo se volvió viral?

Expertos en comunicación digital coinciden en que la historia reunía todos los ingredientes para convertirse en tendencia.

Por un lado estaba la fiesta futbolera, uno de los eventos más seguidos del planeta. Por otro, aparecían conceptos altamente atractivos para las redes sociales como ovnis, extraterrestres, misterios y predicciones.

Además, la teoría incluía una fecha específica, un estadio identificado y protagonistas reconocidos internacionalmente. La combinación resultó perfecta para captar la atención de millones de personas.

En pocas horas, usuarios de TikTok, Instagram, Facebook y X comenzaron a compartir videos, memes y publicaciones relacionadas con la supuesta profecía.

La mención de Neymar y Vinícius Jr.

Otro de los factores que impulsó la viralidad fue la inclusión de figuras brasileñas ampliamente reconocidas.

En algunos de sus mensajes, Vó Bahiana hizo referencia a futbolistas como Neymar y Vinícius Jr., nombres que automáticamente incrementaron el interés del público.

Especialistas en redes sociales explican que la presencia de celebridades suele multiplicar el alcance de cualquier contenido, independientemente de su veracidad.

Por ello, miles de usuarios comenzaron a comentar y compartir la historia, alimentando aún más su difusión.

Las redes se llenan de memes

Como suele ocurrir con este tipo de fenómenos, la reacción de los internautas no tardó en transformarse en humor.

En cuestión de horas aparecieron montajes digitales mostrando platillos voladores sobre el estadio, extraterrestres vistiendo camisetas de Escocia y Brasil e incluso supuestas alineaciones compuestas por seres de otros planetas.

Algunos aficionados bromeaban con que los extraterrestres habían elegido la fiesta futbolera para hacer su primera aparición pública, mientras otros aseguraban que los ovnis estaban interesados en ver jugar a las grandes estrellas del fútbol.

La mayoría de publicaciones fueron compartidas en tono humorístico.

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