¿Alienígenas en plena fiesta futbolera? La historia detrás de la viral predicción para el Escocia vs. Brasil

 ¿Ovnis en fiesta futbolera? Predicción Escocia vs. Brasil
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04 Morocco Morocco Haiti Haiti 02
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Scotland Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
89
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
86
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¿Alienígenas en plena fiesta futbolera? La historia detrás de la viral predicción para el Escocia vs. Brasil

por Sandy Sandoval
Escocia vs Brasil Mundial 2026, Redes sociales
Escocia vs Brasil Mundial 2026 / FOTO: Redes sociales

Horas antes del partido entre Escocia y Brasil, una inesperada teoría sobre ovnis y supuestas abducciones tomó por asalto las redes sociales. ¿De dónde surgieron estas ideas?

La fiesta futbolera 2026 sigue dejando historias que trascienden el terreno de juego. Esta vez, una insólita predicción sobre una supuesta aparición de ovnis durante el partido entre Escocia y Brasil se convirtió en tendencia mundial y provocó miles de reacciones entre aficionados, curiosos y seguidores de fenómenos paranormales.

Foto embed
Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

La teoría comenzó a circular con fuerza en redes sociales durante las horas previas al encuentro del Grupo C, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, y rápidamente acumuló millones de visualizaciones.

La vidente que inició la polémica

Todo surgió a partir de unas declaraciones de Vó Bahiana, una conocida vidente brasileña que cuenta con una importante comunidad de seguidores en plataformas digitales.

Según explicó en varios videos publicados en redes sociales, tuvo un sueño recurrente relacionado con el encuentro entre Escocia y Brasil. De acuerdo con su relato, durante el partido aparecería una nave extraterrestre sobre el estadio.

La mujer aseguró que posteriormente llegaría una segunda nave mucho más grande y que miles de personas presentes en el recinto serían presuntamente abducidas.

"Vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó", relató en uno de los videos que rápidamente comenzaron a compartirse en internet. Las declaraciones provocaron una mezcla de sorpresa, humor e incredulidad entre los usuarios.

¿Cómo se volvió viral?

Expertos en comunicación digital coinciden en que la historia reunía todos los ingredientes para convertirse en tendencia.

Por un lado estaba la fiesta futbolera, uno de los eventos más seguidos del planeta. Por otro, aparecían conceptos altamente atractivos para las redes sociales como ovnis, extraterrestres, misterios y predicciones.

Además, la teoría incluía una fecha específica, un estadio identificado y protagonistas reconocidos internacionalmente. La combinación resultó perfecta para captar la atención de millones de personas.

En pocas horas, usuarios de TikTok, Instagram, Facebook y X comenzaron a compartir videos, memes y publicaciones relacionadas con la supuesta profecía.

La mención de Neymar y Vinícius Jr.

Otro de los factores que impulsó la viralidad fue la inclusión de figuras brasileñas ampliamente reconocidas.

En algunos de sus mensajes, Vó Bahiana hizo referencia a futbolistas como Neymar y Vinícius Jr., nombres que automáticamente incrementaron el interés del público.

Especialistas en redes sociales explican que la presencia de celebridades suele multiplicar el alcance de cualquier contenido, independientemente de su veracidad.

Por ello, miles de usuarios comenzaron a comentar y compartir la historia, alimentando aún más su difusión.

Las redes se llenan de memes

Como suele ocurrir con este tipo de fenómenos, la reacción de los internautas no tardó en transformarse en humor.

En cuestión de horas aparecieron montajes digitales mostrando platillos voladores sobre el estadio, extraterrestres vistiendo camisetas de Escocia y Brasil e incluso supuestas alineaciones compuestas por seres de otros planetas.

Algunos aficionados bromeaban con que los extraterrestres habían elegido la fiesta futbolera para hacer su primera aparición pública, mientras otros aseguraban que los ovnis estaban interesados en ver jugar a las grandes estrellas del fútbol.

La mayoría de publicaciones fueron compartidas en tono humorístico.

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OVNISalienígenas#ViralesMundial2026Escocia vs Brasilpredicción viralVó Bahiana

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