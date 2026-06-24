¡El beso del Mundial! La historia de Stale Solbakken, DT de Noruega, tras vencer la muerte

Cuando el arbitro señaló el final del partido entre Noruega y Senegal, el director técnico no celebró con los jugadores sino que subió las gradas para besar a su esposa; pero detrás de esa imagen, hay una emotiva historia.

Una de las postales más emotivas que deja el Mundial 2026 sucedió fuera del campo: Stale Solbakken, entrenador de Noruega, corrió a la tribuna para besar a su esposa Anniken tras el triunfo de su selección sobre Senegal.

La imagen se viralizó rápidamente y no solo como un símbolo de celebración deportiva, sino de la unión y resiliencia de una familia que ha enfrentado situaciones extremas.

El triunfo noruego 3-2 contra Senegal marcó un momento histórico para el equipo escandinavo y para Stale Solbakken.

Mientras en la cancha se festejaba un resultado clave, el técnico no dudó en dejar la celebración con sus jugadores para buscar a su esposa entre los aficionados.

Él mismo relató que desconocía en qué sector se encontraba su familia, así que debió atravesar la tribuna para encontrar a Anniken y fundirse en un abrazo y beso que conmovió a todos los presentes y millones en redes sociales.

Un amor forjado en la adversidad

Detrás de ese gesto existe una historia llena de desafíos. Hace 25 años, la vida de Stale Solbakken y Anniken cambió radicalmente cuando él estuvo clínicamente muerto durante varios minutos tras un paro cardíaco en un entrenamiento con el Copenhague.

Su corazón se detuvo entre 7 y 12 minutos, de acuerdo con los médicos, antes de ser reanimado mediante maniobras de resucitación y desfibrilador.

El susto fue tal que la familia comenzó a preparar su funeral durante el traslado a Dinamarca. Stale sobrevivió, pero enfrentó secuelas físicas y emocionales que pusieron su vida y su carrera deportiva al límite.

Tras implantarle un desfibrilador y con apenas 33 años, se retiró como futbolista profesional. El golpe psicológico fue tan fuerte que pensó en separarse de Anniken para que ella "no cargara" con un hombre marcado por la enfermedad. Sin embargo, ella se quedó, lo apoyó y fue pieza clave para que encontrara una nueva vida en los banquillos.

La segunda oportunidad desde el banquillo

Dejar de jugar nunca significó que Stale Solbakken abandonara el futbol. Tras superar la depresión y gracias al apoyo de su familia, especialmente de Anniken, inició una carrera exitosa como director técnico.

Destacó primero en clubes como el Copenhague y más tarde llegó la oportunidad de dirigir a la selección de Noruega. Hoy lidera al equipo en un Mundial cargado de sueños, con figuras como Haaland y Odegaard, y con el orgullo de volver a competir entre los grandes.

No solo han superado pruebas del pasado, sino que ahora la familia vive un nuevo desafío con Markus, el hijo de Stale y Anniken, diagnosticado con esclerosis múltiple mientras jugaba en el AGF de Dinamarca.

El joven futbolista perdió parte de la visión y tras estudios confirmaron la enfermedad, que afecta el sistema nervioso central y puede provocar síntomas como debilidad, problemas de visión y fatiga crónica.

Markus relató que el impacto inicial fue devastador, creyendo incluso que su carrera llegaba a su fin. Hoy, entrena bajo supervisión médica, con restricciones para competir oficialmente, pero no pierde la esperanza de volver a jugar. Los médicos le permiten mantener la actividad, siempre con tratamiento y seguimiento estrecho.

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