¡El beso del Mundial! La historia de Stale Solbakken, DT de Noruega, tras vencer la muerte

 Stale Solbakken: El DT de Noruega que Venció a la Muerte
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
04 Morocco Morocco Haiti Haiti 02
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Scotland Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
89
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
86
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¡El beso del Mundial! La historia de Stale Solbakken, DT de Noruega, tras vencer la muerte

por Luisa Maria Godinez
Stale Solbakken, Instagram
Stale Solbakken / FOTO: Instagram

Cuando el arbitro señaló el final del partido entre Noruega y Senegal, el director técnico no celebró con los jugadores sino que subió las gradas para besar a su esposa; pero detrás de esa imagen, hay una emotiva historia.

Una de las postales más emotivas que deja el Mundial 2026 sucedió fuera del campo: Stale Solbakken, entrenador de Noruega, corrió a la tribuna para besar a su esposa Anniken tras el triunfo de su selección sobre Senegal.

La imagen se viralizó rápidamente y no solo como un símbolo de celebración deportiva, sino de la unión y resiliencia de una familia que ha enfrentado situaciones extremas.

El triunfo noruego 3-2 contra Senegal marcó un momento histórico para el equipo escandinavo y para Stale Solbakken.

Mientras en la cancha se festejaba un resultado clave, el técnico no dudó en dejar la celebración con sus jugadores para buscar a su esposa entre los aficionados.

Él mismo relató que desconocía en qué sector se encontraba su familia, así que debió atravesar la tribuna para encontrar a Anniken y fundirse en un abrazo y beso que conmovió a todos los presentes y millones en redes sociales.

Un amor forjado en la adversidad

Detrás de ese gesto existe una historia llena de desafíos. Hace 25 años, la vida de Stale Solbakken y Anniken cambió radicalmente cuando él estuvo clínicamente muerto durante varios minutos tras un paro cardíaco en un entrenamiento con el Copenhague.

Su corazón se detuvo entre 7 y 12 minutos, de acuerdo con los médicos, antes de ser reanimado mediante maniobras de resucitación y desfibrilador.

El susto fue tal que la familia comenzó a preparar su funeral durante el traslado a Dinamarca. Stale sobrevivió, pero enfrentó secuelas físicas y emocionales que pusieron su vida y su carrera deportiva al límite.

Tras implantarle un desfibrilador y con apenas 33 años, se retiró como futbolista profesional. El golpe psicológico fue tan fuerte que pensó en separarse de Anniken para que ella "no cargara" con un hombre marcado por la enfermedad. Sin embargo, ella se quedó, lo apoyó y fue pieza clave para que encontrara una nueva vida en los banquillos.

La segunda oportunidad desde el banquillo

Dejar de jugar nunca significó que Stale Solbakken abandonara el futbol. Tras superar la depresión y gracias al apoyo de su familia, especialmente de Anniken, inició una carrera exitosa como director técnico.

Destacó primero en clubes como el Copenhague y más tarde llegó la oportunidad de dirigir a la selección de Noruega. Hoy lidera al equipo en un Mundial cargado de sueños, con figuras como Haaland y Odegaard, y con el orgullo de volver a competir entre los grandes.

No solo han superado pruebas del pasado, sino que ahora la familia vive un nuevo desafío con Markus, el hijo de Stale y Anniken, diagnosticado con esclerosis múltiple mientras jugaba en el AGF de Dinamarca.

El joven futbolista perdió parte de la visión y tras estudios confirmaron la enfermedad, que afecta el sistema nervioso central y puede provocar síntomas como debilidad, problemas de visión y fatiga crónica.

Markus relató que el impacto inicial fue devastador, creyendo incluso que su carrera llegaba a su fin. Hoy, entrena bajo supervisión médica, con restricciones para competir oficialmente, pero no pierde la esperanza de volver a jugar. Los médicos le permiten mantener la actividad, siempre con tratamiento y seguimiento estrecho.

Etiquetas
FútbolNoruegaCelebraciónresilienciaMundial 2026SolbakkenStale Solbakken

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver