“Te quiero mucho”: el emotivo saludo de Ángel Di María a Lionel Messi por su cumpleaños

 Emotivo saludo de Di María a Messi por su cumpleaños
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01 Switzerland Switzerland Canada Canada 00
55:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
54
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
51
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

“Te quiero mucho”: el emotivo saludo de Ángel Di María a Lionel Messi por su cumpleaños

por Sandy Sandoval
Ángel Di María y Lionel Messi, Redes sociales
Ángel Di María y Lionel Messi / FOTO: Redes sociales

Mientras Lionel Messi celebra un nuevo cumpleaños en plena concentración mundialista, uno de sus amigos más cercanos en el fútbol no dejó pasar la fecha.

Lionel Messi recibió este 24 de junio innumerables muestras de cariño por su cumpleaños número 39, pero una de las que más llamó la atención fue la de Ángel Di María.

El exjugador de la Selección Argentina utilizó sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras al capitán albiceleste, dejando en evidencia la estrecha amistad que han construido durante más de una década compartiendo vestuario, títulos y momentos inolvidables.

El mensaje rápidamente se viralizó entre los aficionados argentinos y seguidores del fútbol alrededor del mundo.

El mensaje que emocionó a los hinchas

A través de una historia publicada en Instagram, Di María compartió una fotografía junto a Messi sosteniendo el trofeo del Mundial conquistado en Catar 2022.

La imagen fue acompañada por un mensaje sencillo pero cargado de afecto. "Feliz cumpleaños amigo. Espero que pases un hermoso día. Te quiero mucho. Seguí cumpliendo sueños", escribió el actual futbolista del Rosario Central.

Foto embed
Lionel Messi y Ángel Di María - Redes sociales

La publicación estuvo acompañada por varios corazones azules y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron la relación de amistad que ambos mantienen desde hace años.

Una amistad construida en la Selección Argentina

La relación entre Messi y Di María se ha convertido en una de las más sólidas dentro de la historia reciente de la Selección Argentina.

Ambos compartieron vestuario durante más de quince años y fueron protagonistas de algunos de los momentos más importantes del fútbol argentino.

Juntos disputaron cuatro Copas del Mundo, varias ediciones de la Copa América y conquistaron títulos históricos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022.

Di María también fue protagonista en varias finales al marcar goles decisivos, incluido el recordado tanto ante Francia en la final mundialista.

Por esa razón, muchos aficionados consideran que la conexión entre ambos trascendió lo deportivo para convertirse en una amistad genuina.

Messi celebra en plena competencia

A diferencia de otros cumpleaños, Lionel Messi festeja esta fecha mientras se encuentra disputando el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

El capitán albiceleste atraviesa un gran momento deportivo y lidera a una selección que busca defender el título conquistado hace cuatro años en Catar.

La Albiceleste ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda y se mantiene como una de las principales candidatas al campeonato.

Por ello, muchos seguidores consideran que el mejor regalo para el rosarino sería volver a levantar el trofeo más importante del fútbol mundial.

¿Por qué Di María no juega el Mundial 2026?

Una de las preguntas que más se repite entre los aficionados es por qué Ángel Di María no forma parte de la actual plantilla argentina.

La respuesta se remonta a julio de 2024, cuando el futbolista anunció oficialmente su retiro de la Selección Argentina tras la conquista de la Copa América.

En aquel momento, Di María explicó que había llegado el momento de dar paso a las nuevas generaciones y cerrar una etapa inolvidable con la camiseta albiceleste.

El extremo disputó más de 140 partidos con Argentina y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la era moderna de la selección.

Aunque ya no forma parte del plantel, continúa apoyando a sus excompañeros y especialmente a Messi, con quien mantiene una estrecha relación personal.

Etiquetas
MessiDi MaríaCumpleañosamistadSelección ArgentinaMundial 2026#ViralesMundial2026

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