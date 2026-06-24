“Te quiero mucho”: el emotivo saludo de Ángel Di María a Lionel Messi por su cumpleaños

Mientras Lionel Messi celebra un nuevo cumpleaños en plena concentración mundialista, uno de sus amigos más cercanos en el fútbol no dejó pasar la fecha.

Lionel Messi recibió este 24 de junio innumerables muestras de cariño por su cumpleaños número 39, pero una de las que más llamó la atención fue la de Ángel Di María.

El exjugador de la Selección Argentina utilizó sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras al capitán albiceleste, dejando en evidencia la estrecha amistad que han construido durante más de una década compartiendo vestuario, títulos y momentos inolvidables.

El mensaje rápidamente se viralizó entre los aficionados argentinos y seguidores del fútbol alrededor del mundo.

El mensaje que emocionó a los hinchas

A través de una historia publicada en Instagram, Di María compartió una fotografía junto a Messi sosteniendo el trofeo del Mundial conquistado en Catar 2022.

La imagen fue acompañada por un mensaje sencillo pero cargado de afecto. "Feliz cumpleaños amigo. Espero que pases un hermoso día. Te quiero mucho. Seguí cumpliendo sueños", escribió el actual futbolista del Rosario Central.

Lionel Messi y Ángel Di María - Redes sociales

La publicación estuvo acompañada por varios corazones azules y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron la relación de amistad que ambos mantienen desde hace años.

Una amistad construida en la Selección Argentina

La relación entre Messi y Di María se ha convertido en una de las más sólidas dentro de la historia reciente de la Selección Argentina.

Ambos compartieron vestuario durante más de quince años y fueron protagonistas de algunos de los momentos más importantes del fútbol argentino.

Juntos disputaron cuatro Copas del Mundo, varias ediciones de la Copa América y conquistaron títulos históricos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022.

Di María también fue protagonista en varias finales al marcar goles decisivos, incluido el recordado tanto ante Francia en la final mundialista.

Por esa razón, muchos aficionados consideran que la conexión entre ambos trascendió lo deportivo para convertirse en una amistad genuina.

Messi celebra en plena competencia

A diferencia de otros cumpleaños, Lionel Messi festeja esta fecha mientras se encuentra disputando el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

El capitán albiceleste atraviesa un gran momento deportivo y lidera a una selección que busca defender el título conquistado hace cuatro años en Catar.

La Albiceleste ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda y se mantiene como una de las principales candidatas al campeonato.

Por ello, muchos seguidores consideran que el mejor regalo para el rosarino sería volver a levantar el trofeo más importante del fútbol mundial.

¿Por qué Di María no juega el Mundial 2026?

Una de las preguntas que más se repite entre los aficionados es por qué Ángel Di María no forma parte de la actual plantilla argentina.

La respuesta se remonta a julio de 2024, cuando el futbolista anunció oficialmente su retiro de la Selección Argentina tras la conquista de la Copa América.

En aquel momento, Di María explicó que había llegado el momento de dar paso a las nuevas generaciones y cerrar una etapa inolvidable con la camiseta albiceleste.

El extremo disputó más de 140 partidos con Argentina y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la era moderna de la selección.

Aunque ya no forma parte del plantel, continúa apoyando a sus excompañeros y especialmente a Messi, con quien mantiene una estrecha relación personal.

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