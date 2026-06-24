EN VIVO. Minuto a minuto del Suiza vs. Canadá

Sigue todas las incidencias del partido entre Suiza vs. Canadá en actividad del Grupo B.

La lucha por el liderato del Grupo B del Mundial 2026 tendrá un capítulo decisivo este miércoles cuando Suiza y Canadá se enfrenten en Vancouver, en un duelo que promete emociones de principio a fin. Ambas selecciones llegan igualadas con cuatro puntos tras sus dos primeras presentaciones, por lo que el ganador de este compromiso asegurará la cima del sector y dará un paso importante rumbo a la siguiente fase del torneo.

El conjunto suizo abrió su participación con un empate 1-1 frente a Catar antes de exhibir todo su potencial ofensivo en una contundente goleada de 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina. Canadá, por su parte, también inició con una igualdad 1-1 ante Bosnia, pero respondió de manera espectacular en su segundo encuentro al aplastar 6-0 a Catar. Gracias a su mejor diferencia de goles, a los norteamericanos les bastaría un empate para quedarse con el primer lugar del grupo, mientras que Suiza está obligada a ganar si quiere terminar la jornada como líder.

Minuto a minuto del Suiza vs. Canadá

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Switzerland Sistema: 4-2-3-1 Minuto: 54' 1 - 0 Actualizar marcador Canada Sistema: 4-4-2 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro Ramon Abatti Abel, Brazil Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 32' C. Larin ve tarjeta amarilla 32' G. Xhaka ve tarjeta amarilla 46' Gol de R. Vargas. Switzerland deja el marcador 1 - 0 Goles 46' R. Vargas (1 - 0) Tarjetas 32' C. Larin - tarjeta amarilla

32' G. Xhaka - tarjeta amarilla Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Switzerland 18/06 Switzerland 4 - 1 Bosnia & Herzegovina

World Cup | Finalizado

13/06 Qatar 1 - 1 Switzerland

World Cup | Finalizado

06/06 Switzerland 1 - 1 Australia

Friendlies | Finalizado

31/05 Switzerland 4 - 1 Jordan

Friendlies | Finalizado

31/03 Norway 0 - 0 Switzerland

Friendlies | Finalizado Últimos de Canada 19/06 Canada 6 - 0 Qatar

World Cup | Finalizado

12/06 Canada 1 - 1 Bosnia & Herzegovina

World Cup | Finalizado

06/06 Canada 1 - 1 Ireland

Friendlies | Finalizado

02/06 Canada 2 - 0 Uzbekistan

Friendlies | Finalizado

01/04 Canada 0 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Switzerland Canada 2 Tiros de esquina 1 15 Saques de banda 12 8 Tiros libres 13 9 Saques de meta 3 0 Penal 0 0 Cambio 0 53 Ataques 53 14 Ataques peligrosos 13 3 Remates al arco 3 2 Remates desviados 2 5 Remates totales 5 3 Remates a puerta 3 1 Remates fuera 2 1 Remates bloqueados 0 4 Remates dentro del área 4 1 Remates fuera del área 1 11 Faltas 5 1 Fuera de juego 3 68% Posesión 32% 1 Tarjetas amarillas 1 3 Atajadas 2 306 Pases totales 141 262 Pases precisos 107 Alineaciones Switzerland Switzerland Gregor Kobel

Luca Jaquez

Nico Elvedi

Manuel Akanji

Ricardo Rodríguez

Remo Freuler

Granit Xhaka

Djibril Sow

Johan Manzambi

Rubén Vargas

Breel Embolo Canada Canada Maxime Crépeau

Alistair Johnston

Luc De Fougerolles

Derek Cornelius

Richie Laryea

Tajon Buchanan

Nathan-Dylan Saliba

Mathieu Choinière

Ali Ahmed

Jonathan David

Cyle Larin

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