EN VIVO. Minuto a minuto del Suiza vs. Canadá

Sigue todas las incidencias del partido entre Suiza vs. Canadá en actividad del Grupo B.
La lucha por el liderato del Grupo B del Mundial 2026 tendrá un capítulo decisivo este miércoles cuando Suiza y Canadá se enfrenten en Vancouver, en un duelo que promete emociones de principio a fin. Ambas selecciones llegan igualadas con cuatro puntos tras sus dos primeras presentaciones, por lo que el ganador de este compromiso asegurará la cima del sector y dará un paso importante rumbo a la siguiente fase del torneo.
El conjunto suizo abrió su participación con un empate 1-1 frente a Catar antes de exhibir todo su potencial ofensivo en una contundente goleada de 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina. Canadá, por su parte, también inició con una igualdad 1-1 ante Bosnia, pero respondió de manera espectacular en su segundo encuentro al aplastar 6-0 a Catar. Gracias a su mejor diferencia de goles, a los norteamericanos les bastaría un empate para quedarse con el primer lugar del grupo, mientras que Suiza está obligada a ganar si quiere terminar la jornada como líder.
Minuto a minuto del Suiza vs. Canadá
Incidencias del partido
Goles
-
46'R. Vargas (1 - 0)
Tarjetas
-
32'C. Larin - tarjeta amarilla
-
32'G. Xhaka - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Switzerland
-
18/06Switzerland 4 - 1 Bosnia & Herzegovina
World Cup | Finalizado
-
13/06Qatar 1 - 1 Switzerland
World Cup | Finalizado
-
06/06Switzerland 1 - 1 Australia
Friendlies | Finalizado
-
31/05Switzerland 4 - 1 Jordan
Friendlies | Finalizado
-
31/03Norway 0 - 0 Switzerland
Friendlies | Finalizado
Últimos de Canada
-
19/06Canada 6 - 0 Qatar
World Cup | Finalizado
-
12/06Canada 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
World Cup | Finalizado
-
06/06Canada 1 - 1 Ireland
Friendlies | Finalizado
-
02/06Canada 2 - 0 Uzbekistan
Friendlies | Finalizado
-
01/04Canada 0 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Gregor Kobel
- Luca Jaquez
- Nico Elvedi
- Manuel Akanji
- Ricardo Rodríguez
- Remo Freuler
- Granit Xhaka
- Djibril Sow
- Johan Manzambi
- Rubén Vargas
- Breel Embolo
- Maxime Crépeau
- Alistair Johnston
- Luc De Fougerolles
- Derek Cornelius
- Richie Laryea
- Tajon Buchanan
- Nathan-Dylan Saliba
- Mathieu Choinière
- Ali Ahmed
- Jonathan David
- Cyle Larin