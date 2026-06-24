EN VIVO. Minuto a minuto del Suiza vs. Canadá

 Resultado Suiza vs. Canadá - Grupo B Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
01 Switzerland Switzerland Canada Canada 00
55:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
54
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
51
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Suiza vs. Canadá

por Christoper Chang
Suiza vs. Canadá - Grupo B Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Suiza vs. Canadá - Grupo B Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del partido entre Suiza vs. Canadá en actividad del Grupo B.

La lucha por el liderato del Grupo B del Mundial 2026 tendrá un capítulo decisivo este miércoles cuando Suiza y Canadá se enfrenten en Vancouver, en un duelo que promete emociones de principio a fin. Ambas selecciones llegan igualadas con cuatro puntos tras sus dos primeras presentaciones, por lo que el ganador de este compromiso asegurará la cima del sector y dará un paso importante rumbo a la siguiente fase del torneo.

El conjunto suizo abrió su participación con un empate 1-1 frente a Catar antes de exhibir todo su potencial ofensivo en una contundente goleada de 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina. Canadá, por su parte, también inició con una igualdad 1-1 ante Bosnia, pero respondió de manera espectacular en su segundo encuentro al aplastar 6-0 a Catar. Gracias a su mejor diferencia de goles, a los norteamericanos les bastaría un empate para quedarse con el primer lugar del grupo, mientras que Suiza está obligada a ganar si quiere terminar la jornada como líder.

Minuto a minuto del Suiza vs. Canadá

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Switzerland
Sistema: 4-2-3-1
Minuto: 54'
1 - 0
24/06/2026 - 13:00
Actualizar marcador
Canada
Sistema: 4-4-2
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
Ramon Abatti Abel, Brazil

Incidencias del partido

32'
card
C. Larin ve tarjeta amarilla
32'
card
G. Xhaka ve tarjeta amarilla
46'
goal
Gol de R. Vargas. Switzerland deja el marcador 1 - 0

Goles

  • 46'
    Gol
    R. Vargas (1 - 0)

Tarjetas

  • 32'
    Tarjeta
    C. Larin - tarjeta amarilla
  • 32'
    Tarjeta
    G. Xhaka - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Switzerland

  • 18/06
    Switzerland
    Switzerland 4 - 1 Bosnia & Herzegovina
    World Cup | Finalizado
  • 13/06
    Qatar
    Qatar 1 - 1 Switzerland
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Switzerland
    Switzerland 1 - 1 Australia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Switzerland
    Switzerland 4 - 1 Jordan
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Norway
    Norway 0 - 0 Switzerland
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Canada

  • 19/06
    Canada
    Canada 6 - 0 Qatar
    World Cup | Finalizado
  • 12/06
    Canada
    Canada 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Canada
    Canada 1 - 1 Ireland
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Canada
    Canada 2 - 0 Uzbekistan
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    Canada
    Canada 0 - 0 Tunisia
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Switzerland
Canada
2
Tiros de esquina
1
15
Saques de banda
12
8
Tiros libres
13
9
Saques de meta
3
0
Penal
0
0
Cambio
0
53
Ataques
53
14
Ataques peligrosos
13
3
Remates al arco
3
2
Remates desviados
2
5
Remates totales
5
3
Remates a puerta
3
1
Remates fuera
2
1
Remates bloqueados
0
4
Remates dentro del área
4
1
Remates fuera del área
1
11
Faltas
5
1
Fuera de juego
3
68%
Posesión
32%
1
Tarjetas amarillas
1
3
Atajadas
2
306
Pases totales
141
262
Pases precisos
107

Alineaciones

Switzerland
  • Gregor Kobel
  • Luca Jaquez
  • Nico Elvedi
  • Manuel Akanji
  • Ricardo Rodríguez
  • Remo Freuler
  • Granit Xhaka
  • Djibril Sow
  • Johan Manzambi
  • Rubén Vargas
  • Breel Embolo
Canada
  • Maxime Crépeau
  • Alistair Johnston
  • Luc De Fougerolles
  • Derek Cornelius
  • Richie Laryea
  • Tajon Buchanan
  • Nathan-Dylan Saliba
  • Mathieu Choinière
  • Ali Ahmed
  • Jonathan David
  • Cyle Larin
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