“Es una vergüenza”: Vinicius Jr explota contra el VAR tras su gol anulado en el Escocia vs. Brasil

A pesar del enojo, Vinicius Jr logró recomponerse antes del descanso y volvió a marcar.

El partido entre Selección de Brasil y Escocia en el Mundial 2026 estuvo marcado por la polémica, luego de que Vinícius Júnior protagonizara un fuerte reclamo contra el VAR tras la anulación de un gol que parecía ampliar su cuenta personal en el torneo.

El delantero del Real Madrid había comenzado el encuentro con gran impacto. Apenas a los siete minutos, abrió el marcador tras aprovechar un error defensivo de Scott McKenna, confirmando su gran momento en la competición.

Sin embargo, su protagonismo no se detuvo ahí. Al minuto 22, Vinicius volvió a aparecer en el área y definió lo que parecía ser su segundo gol del partido ante la portería de Angus Gunn, en una acción que lo colocaba provisionalmente entre los máximos anotadores del Mundial.

La celebración, no obstante, fue interrumpida por la intervención del VAR. Tras la revisión, la acción fue invalidada por una supuesta falta previa sobre Jack Hendry, lo que desató la indignación del atacante brasileño.

Las cámaras de transmisión captaron su reacción inmediata en el campo. "Es una vergüenza, es una vergüenza", se le escuchó repetir al jugador, visiblemente molesto con la decisión arbitral.

Doblete de Vinicius Jr

A pesar del enojo, Vinicius Jr logró recomponerse antes del descanso y volvió a marcar, esta vez con un remate de cabeza que consolidó su dominio en el partido.

Con ese tanto, el atacante alcanzó cuatro goles en tres encuentros del Mundial, igualando a figuras como Erling Haaland y Kylian Mbappé en la tabla de goleadores, quedando a solo uno del líder, Lionel Messi.

Más allá de la controversia, el rendimiento del brasileño volvió a ser determinante para una selección brasileña que sigue avanzando con fuerza en el torneo, aunque el debate arbitral volvió a instalarse en el centro de la escena mundialista.

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