“Es una vergüenza”: Vinicius Jr explota contra el VAR tras su gol anulado en el Escocia vs. Brasil

 Vinicius Jr explota contra el VAR tras su gol anulado
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25 junio / 14:00
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Finalizado
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Czech Republic CRZ
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USA USA
12/06 19:00 HS
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USA USA
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Australia AUS
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Turkey TUR
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Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
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14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
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20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
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25/06 14:00 HS
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Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
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15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
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Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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26/06 18:00 HS
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France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
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22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
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27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
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Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
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27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
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England ENG
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Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
England ENG
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“Es una vergüenza”: Vinicius Jr explota contra el VAR tras su gol anulado en el Escocia vs. Brasil

por Oliver Paniagua
Celebración de Vinícius Júnior ante Escocia en el Mundial 2026 - EFE
Celebración de Vinícius Júnior ante Escocia en el Mundial 2026 / FOTO: Agencia EFE

A pesar del enojo, Vinicius Jr logró recomponerse antes del descanso y volvió a marcar.

El partido entre Selección de Brasil y Escocia en el Mundial 2026 estuvo marcado por la polémica, luego de que Vinícius Júnior protagonizara un fuerte reclamo contra el VAR tras la anulación de un gol que parecía ampliar su cuenta personal en el torneo.

El delantero del Real Madrid había comenzado el encuentro con gran impacto. Apenas a los siete minutos, abrió el marcador tras aprovechar un error defensivo de Scott McKenna, confirmando su gran momento en la competición.

Sin embargo, su protagonismo no se detuvo ahí. Al minuto 22, Vinicius volvió a aparecer en el área y definió lo que parecía ser su segundo gol del partido ante la portería de Angus Gunn, en una acción que lo colocaba provisionalmente entre los máximos anotadores del Mundial.

La celebración, no obstante, fue interrumpida por la intervención del VAR. Tras la revisión, la acción fue invalidada por una supuesta falta previa sobre Jack Hendry, lo que desató la indignación del atacante brasileño.

Las cámaras de transmisión captaron su reacción inmediata en el campo. "Es una vergüenza, es una vergüenza", se le escuchó repetir al jugador, visiblemente molesto con la decisión arbitral.

Doblete de Vinicius Jr

A pesar del enojo, Vinicius Jr logró recomponerse antes del descanso y volvió a marcar, esta vez con un remate de cabeza que consolidó su dominio en el partido.

Con ese tanto, el atacante alcanzó cuatro goles en tres encuentros del Mundial, igualando a figuras como Erling Haaland y Kylian Mbappé en la tabla de goleadores, quedando a solo uno del líder, Lionel Messi.

Más allá de la controversia, el rendimiento del brasileño volvió a ser determinante para una selección brasileña que sigue avanzando con fuerza en el torneo, aunque el debate arbitral volvió a instalarse en el centro de la escena mundialista.

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BrasilEscociaVARMundial 2026Vinicius JRDestacadascontroversia arbitral

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