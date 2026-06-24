 Fernando Muslera, entre la leyenda y la duda en Uruguay
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
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Finalizado
Czech Republic CRZ
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USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
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Australia AUS
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Finalizado
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25/06 20:00 HS
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
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Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
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Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
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Colombia COL
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Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
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D.R. Congo DCR
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D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
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27/06 15:00 HS
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Fernando Muslera, entre la leyenda y la duda en Uruguay

por Oscar Coronado
Fernando Muslera, portero de la Selección de Uruguay
Fernando Muslera, portero de la Selección de Uruguay / FOTO: EFE

Muslera ha sido señalado en los dos encuentros disputados por Uruguay, especialmente frente a Cabo Verde, cuando protagonizó una de las acciones más desafortunadas del torneo.

El 25 de abril de 2024, después de 133 partidos, Fernando Muslera cerró su carrera con Uruguay. Anunció su adiós cuando ya no entraba en las convocatorias. No jugó ni un partido del Mundial de Catar 2022 y dio un paso a un lado. Sin embargo, tras una ausencia de 36 encuentros, volvió para ser el titular de Marcelo Bielsa en el Mundial y convertirse en uno de los más señalados de su selección.

El regreso parecía una de esas historias que le gustan al futbol. Un veterano que se resiste a desaparecer, un portero histórico que recibe una última llamada cuando todos pensaban que su tiempo había pasado. Pero las segundas oportunidades son caprichosas. A veces llegan para agrandar una leyenda y otras para ponerla a prueba.

Uruguay afronta ahora un partido decisivo frente a España después de empatar con Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2). La clasificación para los dieciseisavos de final pende de un hilo y una parte del foco apunta hacia la portería. Allí está Muslera. Y en el banquillo, esperando su turno, Sergio Rochet.

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Fernando Muslera, portero de la Selección de Uruguay - EFE

El adiós que parecía definitivo

La historia reciente parecía haber elegido ya al sucesor. Rochet fue el hombre escogido por Diego Alonso para defender la portería uruguaya en Catar 2022. Mientras tanto, Muslera observaba cómo se acercaba el final de una etapa iniciada en 2009 y prolongada durante cuatro Mundiales.

Él mismo creyó que había llegado el momento de marcharse. "Después del Mundial de Qatar 2022 entendí que mi etapa en la selección estaba terminada. Es una etapa que cierro yo. Tuve una comunicación con Marcelo Bielsa en este tiempo y desde antes de la charla con él yo ya había tomado esa decisión", dijo en abril de 2024 después de once ausencias de las listas de su seleccionador.

Portero Fernando Muslera ficha por Estudiantes de La Plata

La llegada del portero al ‘Pincha’ se produce en la antesala de la Supercopa Internacional que disputará el próximo 9 de julio ante Vélez Sarsfield.

El giro de Bielsa

Parecía una despedida definitiva. Una más de las muchas que el fútbol va dejando por el camino. Pero cuatro años después apareció Bielsa para alterar el guion. "Muy feliz por la convocatoria, en estos cuatro años pasaron muchas cosas a nivel personal que me hacen cambiar de decisión y abrir puertas nuevamente", expresó Muslera tras reaparecer en marzo, a tres meses del inicio del Mundial.

La decisión generó debate en Uruguay. No tanto por la figura de Muslera, uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de la Celeste, como por lo que representaba. Uruguay tenía heredero. Rochet había sido titular en la Copa América de 2024 y en buena parte de las eliminatorias sudamericanas. Parecía preparado para asumir definitivamente el relevo.

Sin embargo, Bielsa prefirió mirar hacia atrás antes que hacia adelante. Apostó por la experiencia, por la jerarquía y por un guardameta que ya había cerrado la puerta de la selección desde dentro. Hasta ahora, la apuesta no ha salido bien.

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El porteo que brilló ante Ghana en el Mundial Sudáfrica 2010 le dice adiós a la selección de Uruguay.

Rochet espera

Muslera ha quedado señalado en los dos encuentros disputados por Uruguay en el Mundial. Especialmente frente a Cabo Verde, cuando protagonizó una de las acciones más desafortunadas del torneo. Una salida defectuosa tras un pase comprometido de Mathías Olivera permitió a Helio Varela firmar el empate que terminó complicando la vida al conjunto sudamericano.

La escena tuvo algo de símbolo. Mientras Muslera intentaba resolver una jugada que terminó con el foco apuntando a su figura, Rochet observaba desde el banquillo. El presente y el futuro compartiendo la misma fotografía.

Bielsa justificó el regreso del veterano guardameta porque lo consideraba "un ejemplo en todos los aspectos". Nadie discute esa condición. Durante años sostuvo a Uruguay en noches grandes, en eliminatorias imposibles y en partidos que forman parte de la memoria colectiva de su país.

Pero los Mundiales rara vez conceden espacio para la nostalgia. Uruguay llega obligada a ganar a España y con una pregunta que hace apenas unos meses parecía impensable: si el hombre que volvió del adiós seguirá siendo el elegido para defender una portería que ya parecía tener dueño.

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Los incidentes con el árbitro y con el VAR, tuvieron lugar en el final del partido ganado por Uruguay por 2-0 ante Ghana, en la tercera jornada de su grupo en el Mundial de Qatar.

*Información EFE.

Etiquetas
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