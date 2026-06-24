¿Cuántos kilómetros ha recorrido Infantino para asistir a los partidos del Mundial?

Jet privado, múltiples ciudades y presencia en varios partidos: esta es la cantidad de kilómetros que ha recorrido Infantino.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha realizado un despliegue logístico sin precedentes en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, al recorrer 31 mil 122 kilómetros en apenas diez días para asistir a 17 partidos en distintas sedes del torneo.

El itinerario del dirigente ha incluido desplazamientos constantes entre los tres países anfitriones, apoyado en un jet privado modelo Gulfstream G650ER, una aeronave de ultra largo alcance operada por Qatar Airways y valorada en alrededor de 65 millones de dólares. El avión, capaz de volar más de 13 mil kilómetros sin escalas y alcanzar velocidades cercanas a los 950 km/h, ha sido clave para cumplir con la apretada agenda.

Con capacidad para 19 pasajeros, el jet está equipado con internet de alta velocidad, suites privadas y asientos completamente reclinables, lo que permite a Infantino trasladarse entre sedes durante la madrugada y continuar su agenda en distintas ciudades del torneo.

Uno de los trayectos más extensos fue el que realizó entre Ciudad de México y Vancouver, con una duración aproximada de cinco horas. Ese desplazamiento reflejó la magnitud del operativo logístico que implica seguir el calendario completo del Mundial en tres países distintos.

El 14 de junio Infantino interrumpió su presencia en estadios

Infantino también interrumpió brevemente su presencia en estadios el 14 de junio, cuando encabezó la Cumbre Ejecutiva de la FIFA en Miami, antes de retomar su recorrido por Norteamérica sin pausas.

Durante ese periodo, el presidente de la FIFA pasó por ciudades como Los Ángeles, Houston, Atlanta, Boston, Filadelfia, Monterrey, Seattle y Kansas City, en una agenda que combinó partidos de alto perfil y encuentros institucionales.

El 15 de junio marcó una de las jornadas más intensas, con dos partidos en distintas sedes, mientras que el 20 de junio incluyó traslados entre Houston y Monterrey para presenciar el partido número mil en la historia de los Mundiales.

El acumulado de viajes ha generado atención por la magnitud del desplazamiento y por el nivel de exigencia logística que implica la organización de un torneo de esta escala en múltiples países.

En total, los registros confirman que Infantino ha recorrido más de 31 mil kilómetros en solo diez días, una cifra que refleja el ritmo acelerado del Mundial 2026 y la intensa presencia del dirigente en cada una de sus sedes principales.

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