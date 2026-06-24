La aterradora visión de una famosa vidente previo al Brasil-Escocia

La insólita predicción de una reconocida vidente brasileña ha encendido el debate en redes sociales a pocas horas del partido entre Brasil y Escocia.

La previa del partido entre Brasil y Escocia, programado para disputarse este miércoles en Miami, ha quedado marcada por una insólita predicción que ha captado la atención de miles de personas en redes sociales. La protagonista es Vó Bahiana, una popular vidente brasileña que acumula más de 24 millones de seguidores en Instagram y que se ha viralizado tras asegurar que soñó en dos ocasiones con una supuesta invasión extraterrestre durante el encuentro. "Gente, tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó", afirmó la clarividente entre lágrimas en un video que rápidamente se difundió por internet.

Según el relato de Vó Bahiana, la escena que observó en sus sueños involucraba a cientos de personas siendo llevadas por naves espaciales en pleno estadio. La vidente incluso mencionó a algunas figuras del fútbol brasileño entre los presuntos afectados. "La nave principal llegaba, una nave mucho más grande, y abducía a miles de personas del estadio. Vi muchos gritos, mucho llanto... mucha desesperación. Es la segunda vez que sueño esto y por eso estoy preocupada", declaró. De acuerdo con su predicción, más de 700 personas serían abducidas, incluyendo a futbolistas como Neymar y Vinícius Júnior.

El Brasil vs. Escocia bajo los ojos del mundo

El fenómeno generado por estas declaraciones también ha reavivado el debate sobre el llamado sesgo de confirmación, un concepto ampliamente estudiado en sociología y psicología que describe la tendencia de las personas a interpretar ciertos acontecimientos como pruebas de una creencia previa. Vó Bahiana ya había ganado notoriedad en Brasil cuando aseguró que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaba rodeado de "energías oscuras".

Tiempo después, un incidente técnico obligó al mandatario a enfrentar una situación inesperada durante un vuelo, hecho que muchos seguidores consideraron una validación de la advertencia de la vidente, pese a que no existía una relación directa entre ambos acontecimientos.

Ante las críticas y el escepticismo que ha despertado su más reciente profecía, Vó Bahiana aseguró no sentirse preocupada por una posible reacción negativa del público si su predicción no se cumple. "Si esto no sucede y la gente me cancela, no tengo miedo de ser cancelada. Si fueran a cancelar, ya lo habrían hecho con otros tipos de predicciones. Como si no fuéramos a ver tantas tonterías, tantas payasadas. Lo único que me falta es una nariz de payaso. Como gente que no son líderes espirituales y dicen serlo", expresó.

Mientras tanto, algunos creyentes han reforzado la teoría vinculándola con una antigua predicción atribuida a la vidente búlgara Baba Vanga, quien supuestamente afirmó que en 2026 "una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá", una coincidencia que ha alimentado aún más las especulaciones en torno al encuentro entre Brasil y Escocia.

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