La aterradora visión de una famosa vidente previo al Brasil-Escocia

 La visión de una famosa vidente previo al Brasil-Escocia
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-- Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina Qatar Qatar --
24 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Paraguay Turkey
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
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Argentina Austria Algeria Jordan
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Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
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Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
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Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

La aterradora visión de una famosa vidente previo al Brasil-Escocia

por Emisoras Unidas
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La insólita predicción de una reconocida vidente brasileña ha encendido el debate en redes sociales a pocas horas del partido entre Brasil y Escocia.

La previa del partido entre Brasil y Escocia, programado para disputarse este miércoles en Miami, ha quedado marcada por una insólita predicción que ha captado la atención de miles de personas en redes sociales. La protagonista es Vó Bahiana, una popular vidente brasileña que acumula más de 24 millones de seguidores en Instagram y que se ha viralizado tras asegurar que soñó en dos ocasiones con una supuesta invasión extraterrestre durante el encuentro. "Gente, tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó", afirmó la clarividente entre lágrimas en un video que rápidamente se difundió por internet.

Según el relato de Vó Bahiana, la escena que observó en sus sueños involucraba a cientos de personas siendo llevadas por naves espaciales en pleno estadio. La vidente incluso mencionó a algunas figuras del fútbol brasileño entre los presuntos afectados. "La nave principal llegaba, una nave mucho más grande, y abducía a miles de personas del estadio. Vi muchos gritos, mucho llanto... mucha desesperación. Es la segunda vez que sueño esto y por eso estoy preocupada", declaró. De acuerdo con su predicción, más de 700 personas serían abducidas, incluyendo a futbolistas como Neymar y Vinícius Júnior.

El Brasil vs. Escocia bajo los ojos del mundo

El fenómeno generado por estas declaraciones también ha reavivado el debate sobre el llamado sesgo de confirmación, un concepto ampliamente estudiado en sociología y psicología que describe la tendencia de las personas a interpretar ciertos acontecimientos como pruebas de una creencia previa. Vó Bahiana ya había ganado notoriedad en Brasil cuando aseguró que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaba rodeado de "energías oscuras".

Tiempo después, un incidente técnico obligó al mandatario a enfrentar una situación inesperada durante un vuelo, hecho que muchos seguidores consideraron una validación de la advertencia de la vidente, pese a que no existía una relación directa entre ambos acontecimientos.

Ante las críticas y el escepticismo que ha despertado su más reciente profecía, Vó Bahiana aseguró no sentirse preocupada por una posible reacción negativa del público si su predicción no se cumple. "Si esto no sucede y la gente me cancela, no tengo miedo de ser cancelada. Si fueran a cancelar, ya lo habrían hecho con otros tipos de predicciones. Como si no fuéramos a ver tantas tonterías, tantas payasadas. Lo único que me falta es una nariz de payaso. Como gente que no son líderes espirituales y dicen serlo", expresó.

Mientras tanto, algunos creyentes han reforzado la teoría vinculándola con una antigua predicción atribuida a la vidente búlgara Baba Vanga, quien supuestamente afirmó que en 2026 "una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá", una coincidencia que ha alimentado aún más las especulaciones en torno al encuentro entre Brasil y Escocia.

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