Lo primero que hizo Neymar tras finalizar el Brasil vs. Escocia

Brasil ganó, pero lo que hizo Neymar después del partido se robó la atención.

Brasil aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 tras imponerse con autoridad a Escocia, pero una de las imágenes más conmovedoras de la jornada no estuvo relacionada con los goles ni con la celebración colectiva de la Canarinha.

Apenas el árbitro decretó el final del encuentro en el Hard Rock Stadium de Miami, Neymar tomó un rumbo distinto al habitual. No buscó las cámaras, no levantó los brazos frente a las tribunas ni se quedó festejando con sus compañeros. Caminó directamente hacia la zona donde se encontraba su hijo, Davi Lucca, y lo abrazó con fuerza.

Fue un gesto cargado de significado para el delantero brasileño, quien atraviesa uno de los momentos más sensibles de su carrera. Durante varios meses estuvo alejado de las canchas debido a una grave lesión de rodilla que puso en duda su continuidad en el más alto nivel y alimentó cuestionamientos sobre su futuro deportivo.

Neymar se quebró

Con el paso del tiempo también aparecieron las críticas. Algunos aficionados y analistas llegaron a plantear que el atacante ya no tenía el nivel para liderar a Brasil, mientras otros incluso pidieron que pusiera fin a su etapa con la selección. El propio Neymar ha reconocido en distintas ocasiones que desconoce qué sucederá con su carrera una vez concluya la presente Copa del Mundo.

Por ello, el abrazo con su hijo pareció representar mucho más que una celebración por el pase a la siguiente fase. Fue la descarga emocional de un futbolista que logró regresar al escenario más importante del futbol después de atravesar meses de dolor, incertidumbre y rehabilitación.

Tras fundirse en ese abrazo, Neymar no pudo contener las lágrimas. Se quebró como pocas veces se le ha visto a lo largo de su trayectoria profesional.

No se sabe si este será su último Mundial o si aún le quedan más capítulos por escribir con la camiseta de Brasil. Lo que sí quedó claro es que, por unos instantes, el futbol pasó a un segundo plano y lo verdaderamente importante fue compartir ese momento con la persona que más ama.

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