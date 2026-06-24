Memo Ochoa recibe ovación histórica tras ingresar en el México vs. República Checa

La escena con Memo Ochoa en el México vs. República Checa que se robó los reflectores.

El guardameta Guillermo "Memo" Ochoa volvió a ser protagonista en una Copa del Mundo al ingresar de cambio al minuto 77 en el duelo entre México y República Checa por la fase de grupos del Mundial 2026, en un partido que terminó convirtiéndose en un reconocimiento directo a su trayectoria internacional.

El arquero fue recibido con una fuerte ovación por parte de la afición en el estadio donde ha construido algunas de las páginas más importantes de su carrera con la Selección Mexicana. Su ingreso no solo marcó su participación en el encuentro, sino también un nuevo hito en su extensa historia mundialista.

Con estos minutos, Ochoa hizo historia al convertirse en uno de los pocos futbolistas en el mundo en disputar acción en cuatro Copas del Mundo, dentro de una trayectoria que ya abarca seis ediciones mundialistas desde su primera convocatoria en Alemania 2006.

El portero mexicano no había tenido actividad en los primeros partidos del torneo ante Sudáfrica y Corea, pero finalmente sumó minutos en el cierre de la fase de grupos, reforzando su papel como uno de los referentes del vestidor nacional.

Su presencia en el plantel ha sido clave desde el liderazgo. Incluso, fue designado como uno de los abanderados del equipo mexicano antes del inicio del certamen, reflejando su importancia dentro del grupo dirigido por el cuerpo técnico.

El legado de Memo Ochoa

A lo largo de su historia mundialista, Ochoa acumula 11 partidos como titular, 12 goles recibidos y 990 minutos disputados en cancha, cifras que consolidan su experiencia en el máximo escenario del futbol internacional.

Solo tres futbolistas en la historia comparten el privilegio de haber sido convocados a seis Copas del Mundo: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y el propio Ochoa, quien debutó en el máximo torneo en 2006 y continúa vigente dos décadas después.

Aunque no ha podido disputar todos los minutos en sus últimas convocatorias, el legado de Ochoa en los Mundiales sigue creciendo, con actuaciones que han marcado distintas generaciones del futbol mexicano

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