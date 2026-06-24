Una muerte impacta en el Mundial 2026 tras finalizar un partido en el SoFi Stadium

Conmoción en el Mundial 2026 por una muerte ocurrida tras finalizar un partido.

La muerte de Aaron Avery, un joven de 22 años que recientemente había comenzado a trabajar en labores de seguridad para la Copa Mundial de la FIFA 2026, ha causado consternación entre residentes y trabajadores vinculados al estadio SoFi, en Inglewood, California.

Avery falleció luego de ser atropellado por un vehículo cuando caminaba hacia su vivienda tras concluir su jornada laboral la noche del pasado lunes. El incidente ocurrió pocas horas después del partido entre las selecciones de Irán y Nueva Zelanda, el pasado 15 de junio.

Según información proporcionada por familiares a medios locales, el joven había terminado su turno y regresaba a pie a su casa, ubicada a corta distancia del estadio, como acostumbraba hacerlo. El atropellamiento se produjo alrededor de las 10:30 de la noche en las inmediaciones de la avenida Van Ness y la calle 104.

Equipos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a Avery a un hospital, donde permaneció bajo cuidados intensivos debido a un severo trauma cerebral. Pese a los esfuerzos médicos por estabilizarlo, falleció al día siguiente.

Este es un momento devastador para mi familia. Era el bebé de mi hermana. Es muy doloroso", expresó su tía, Norma Quinn.

Aaron apenas llevaba dos días laborando en el Mundial

Aaron apenas llevaba dos días desempeñándose en tareas relacionadas con la seguridad del Mundial y, según sus familiares, estaba ilusionado con esta oportunidad laboral, que consideraba un motivo de orgullo.

Las autoridades confirmaron la detención del conductor involucrado mientras continúan las investigaciones. Familiares señalaron que recibieron información preliminar que apunta a que el hombre podría haber conducido a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol u otra sustancia.

En medio del dolor, la familia decidió autorizar la donación de órganos del joven. Su corazón, pulmones, hígado y riñones podrán beneficiar a otras personas, permitiendo que hasta ocho vidas sean salvadas. Entretanto, sus seres queridos esperan que las pesquisas esclarezcan lo ocurrido y que el responsable responda ante la justicia.

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