Una muerte impacta en el Mundial 2026 tras finalizar un partido en el SoFi Stadium

 Conmoción por la muerte de joven trabajador del Mundial 2026
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01 Switzerland Switzerland Canada Canada 00
56:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
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Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Egypt Iran Belgium New Zealand
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Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
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England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
54
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
51
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Una muerte impacta en el Mundial 2026 tras finalizar un partido en el SoFi Stadium

por Oliver Paniagua
Conmoción por la muerte de joven trabajador del Mundial 2026., Redes sociales.
Conmoción por la muerte de joven trabajador del Mundial 2026. / FOTO: Redes sociales.

Conmoción en el Mundial 2026 por una muerte ocurrida tras finalizar un partido.

La muerte de Aaron Avery, un joven de 22 años que recientemente había comenzado a trabajar en labores de seguridad para la Copa Mundial de la FIFA 2026, ha causado consternación entre residentes y trabajadores vinculados al estadio SoFi, en Inglewood, California.

Avery falleció luego de ser atropellado por un vehículo cuando caminaba hacia su vivienda tras concluir su jornada laboral la noche del pasado lunes. El incidente ocurrió pocas horas después del partido entre las selecciones de Irán y Nueva Zelanda, el pasado 15 de junio.

Según información proporcionada por familiares a medios locales, el joven había terminado su turno y regresaba a pie a su casa, ubicada a corta distancia del estadio, como acostumbraba hacerlo. El atropellamiento se produjo alrededor de las 10:30 de la noche en las inmediaciones de la avenida Van Ness y la calle 104.

Equipos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a Avery a un hospital, donde permaneció bajo cuidados intensivos debido a un severo trauma cerebral. Pese a los esfuerzos médicos por estabilizarlo, falleció al día siguiente.

Este es un momento devastador para mi familia. Era el bebé de mi hermana. Es muy doloroso", expresó su tía, Norma Quinn.

Aaron apenas llevaba dos días laborando en el Mundial 

Aaron apenas llevaba dos días desempeñándose en tareas relacionadas con la seguridad del Mundial y, según sus familiares, estaba ilusionado con esta oportunidad laboral, que consideraba un motivo de orgullo.

Las autoridades confirmaron la detención del conductor involucrado mientras continúan las investigaciones. Familiares señalaron que recibieron información preliminar que apunta a que el hombre podría haber conducido a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol u otra sustancia.

En medio del dolor, la familia decidió autorizar la donación de órganos del joven. Su corazón, pulmones, hígado y riñones podrán beneficiar a otras personas, permitiendo que hasta ocho vidas sean salvadas. Entretanto, sus seres queridos esperan que las pesquisas esclarezcan lo ocurrido y que el responsable responda ante la justicia.

Etiquetas
AccidenteSeguridadMuerteMundial 2026SoFi StadiumDestacadasAaron Avery

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