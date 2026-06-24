“Lo voy a disecar”: Poncho de Nigris causa indignación tras intentar comprar al famoso pato Merlín

 Indignación: Poncho de Nigris intenta comprar al pato Merlín
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25 junio / 14:00
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Morocco MOR
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Haiti HAI
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Scotland SCO
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Brazil BRA
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USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
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Turkey TUR
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Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
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Finalizado
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Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
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Finalizado
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25/06 14:00 HS
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25/06 14:00 HS
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14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
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Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
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Finalizado
Spain SPA
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Saudi Arabia SAA
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Cape Verde CVA
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Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
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Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
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Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Ghana GHA
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England ENG
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Ghana GHA
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Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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“Lo voy a disecar”: Poncho de Nigris causa indignación tras intentar comprar al famoso pato Merlín

por Sandy Sandoval
Poncho de Nigris Pato Merlín, Redes sociales
Poncho de Nigris Pato Merlín / FOTO: Redes sociales

Las declaraciones de Poncho de Nigris desataron una lluvia de críticas y reabrieron el debate sobre el bienestar del popular animal.

El influencer y empresario mexicano Poncho de Nigris provocó indignación al ofrecer inicialmente 500 mil pesos y posteriormente elevar la cifra a 800 mil pesos para comprar al famoso pato Merlín, un ave que se convirtió en sensación en internet por acompañar a su familia durante la venta de aguas frescas en las calles de la Ciudad de México.

Aunque el regiomontano aseguró que buscaba darle una mejor vida al animal e incorporarlo como mascota oficial de uno de sus proyectos, miles de usuarios consideraron inapropiadas sus declaraciones, especialmente después de mencionar que algún día podría ser disecado.

¿Quién es el pato Merlín?

Merlín es un pato doméstico que alcanzó una enorme popularidad gracias a los videos compartidos por su familia en TikTok, Facebook e Instagram.

En las grabaciones aparece caminando por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México mientras acompaña a sus dueños durante la venta de bebidas y refrescos. Su comportamiento tranquilo, la cercanía con las personas y la peculiar costumbre de vestir una pequeña camiseta de la Selección Mexicana durante la fiebre mundialista conquistaron rápidamente a millones de usuarios.

Con el paso de las semanas, Merlín dejó de ser únicamente una mascota para convertirse en uno de los personajes virales más queridos de las redes sociales mexicanas.

Incluso diversas figuras públicas comenzaron a hablar de él y numerosos internautas acudían únicamente para conocerlo y tomarse fotografías.

Un fenómeno que llegó hasta las autoridades

La popularidad del pato fue creciendo a tal nivel que incluso apareció junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante un encuentro que rápidamente se viralizó.

Además, la familia inició los trámites para registrar oficialmente la imagen y el nombre de Merlín ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con el objetivo de proteger su identidad comercial frente al uso no autorizado por terceros.

La decisión fue celebrada por muchos seguidores, quienes consideran que el éxito del ave pertenece a la familia que la ha cuidado desde pequeña.

La propuesta de Poncho de Nigris

En medio del fenómeno viral, Poncho de Nigris decidió publicar un mensaje en la red social X ofreciendo medio millón de pesos por Merlín.

"Pago a la familia 500 mil pesos por el pato Merlín. No estoy jugando", escribió. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue otra parte de su publicación.

El empresario afirmó que el pato sería una pieza histórica y comentó que, en el futuro, incluso podría ser disecado.

Horas después informó que ya había establecido contacto con representantes de la familia y anunció que aumentaba su oferta hasta 800 mil pesos.

Según explicó, su intención era convertir al ave en la mascota oficial de Ring Royale, uno de sus proyectos empresariales relacionados con el entretenimiento.

También aseguró que ofrecería al pato mejores cuidados y una mejor calidad de vida.

Las redes explotan

Las publicaciones no tardaron en generar una fuerte reacción. Miles de usuarios cuestionaron la propuesta del influencer y criticaron especialmente la referencia a disecar al animal.

Algunos señalaron que Merlín debe permanecer con la familia que lo ha cuidado desde pequeño, mientras otros acusaron a De Nigris de intentar aprovecharse de la enorme popularidad que actualmente rodea al pato.

Entre los comentarios podían leerse frases como "Déjenlo con su familia", "No todo se compra con dinero" y "El pato no es un objeto de colección".

También hubo quienes consideraron que las declaraciones fueron una estrategia para llamar la atención y generar conversación en redes sociales.

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