“Lo voy a disecar”: Poncho de Nigris causa indignación tras intentar comprar al famoso pato Merlín

Las declaraciones de Poncho de Nigris desataron una lluvia de críticas y reabrieron el debate sobre el bienestar del popular animal.

El influencer y empresario mexicano Poncho de Nigris provocó indignación al ofrecer inicialmente 500 mil pesos y posteriormente elevar la cifra a 800 mil pesos para comprar al famoso pato Merlín, un ave que se convirtió en sensación en internet por acompañar a su familia durante la venta de aguas frescas en las calles de la Ciudad de México.

Aunque el regiomontano aseguró que buscaba darle una mejor vida al animal e incorporarlo como mascota oficial de uno de sus proyectos, miles de usuarios consideraron inapropiadas sus declaraciones, especialmente después de mencionar que algún día podría ser disecado.

¿Quién es el pato Merlín?

Merlín es un pato doméstico que alcanzó una enorme popularidad gracias a los videos compartidos por su familia en TikTok, Facebook e Instagram.

En las grabaciones aparece caminando por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México mientras acompaña a sus dueños durante la venta de bebidas y refrescos. Su comportamiento tranquilo, la cercanía con las personas y la peculiar costumbre de vestir una pequeña camiseta de la Selección Mexicana durante la fiebre mundialista conquistaron rápidamente a millones de usuarios.

Con el paso de las semanas, Merlín dejó de ser únicamente una mascota para convertirse en uno de los personajes virales más queridos de las redes sociales mexicanas.

Incluso diversas figuras públicas comenzaron a hablar de él y numerosos internautas acudían únicamente para conocerlo y tomarse fotografías.

Un fenómeno que llegó hasta las autoridades

La popularidad del pato fue creciendo a tal nivel que incluso apareció junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante un encuentro que rápidamente se viralizó.

Además, la familia inició los trámites para registrar oficialmente la imagen y el nombre de Merlín ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con el objetivo de proteger su identidad comercial frente al uso no autorizado por terceros.

La decisión fue celebrada por muchos seguidores, quienes consideran que el éxito del ave pertenece a la familia que la ha cuidado desde pequeña.

La propuesta de Poncho de Nigris

En medio del fenómeno viral, Poncho de Nigris decidió publicar un mensaje en la red social X ofreciendo medio millón de pesos por Merlín.

"Pago a la familia 500 mil pesos por el pato Merlín. No estoy jugando", escribió. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue otra parte de su publicación.

El empresario afirmó que el pato sería una pieza histórica y comentó que, en el futuro, incluso podría ser disecado.

Horas después informó que ya había establecido contacto con representantes de la familia y anunció que aumentaba su oferta hasta 800 mil pesos.

Según explicó, su intención era convertir al ave en la mascota oficial de Ring Royale, uno de sus proyectos empresariales relacionados con el entretenimiento.

También aseguró que ofrecería al pato mejores cuidados y una mejor calidad de vida.

Las redes explotan

Las publicaciones no tardaron en generar una fuerte reacción. Miles de usuarios cuestionaron la propuesta del influencer y criticaron especialmente la referencia a disecar al animal.

Algunos señalaron que Merlín debe permanecer con la familia que lo ha cuidado desde pequeño, mientras otros acusaron a De Nigris de intentar aprovecharse de la enorme popularidad que actualmente rodea al pato.

Entre los comentarios podían leerse frases como "Déjenlo con su familia", "No todo se compra con dinero" y "El pato no es un objeto de colección".

También hubo quienes consideraron que las declaraciones fueron una estrategia para llamar la atención y generar conversación en redes sociales.

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