¿Qué probabilidades hay de que Messi y Cristiano Ronaldo se enfrenten en el Mundial 2026?

Han pasado casi dos décadas desde que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo debutaron juntos en un Mundial. Ahora la ilusión de verlos frente a frente vuelve a encender a millones de aficionados.

El Mundial 2026 podría regalar uno de los partidos más esperados en la historia del fútbol. A medida que se acerca el final de la fase de grupos, crecen las especulaciones sobre un posible enfrentamiento entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos futbolistas que marcaron una era y que continúan siendo protagonistas a nivel internacional.

Aunque Argentina y Portugal se encuentran en grupos distintos, el formato de competencia todavía permite varios caminos para que ambas selecciones se crucen en las rondas eliminatorias.

La posibilidad ha generado una enorme expectativa entre aficionados y analistas que sueñan con ver por última vez a las dos máximas figuras del fútbol moderno disputando un partido mundialista.

Dos leyendas que marcaron una generación

Messi y Cristiano Ronaldo debutaron en el Mundial Alemania 2006. Desde entonces, ambos construyeron carreras históricas que los llevaron a conquistar prácticamente todos los títulos posibles a nivel de clubes e individual.

Entre los dos acumulan múltiples Balones de Oro, récords goleadores, títulos continentales y una rivalidad deportiva que dominó el fútbol durante más de quince años.

Sin embargo, pese a haberse enfrentado decenas de veces con las camisetas del Barcelona, Real Madrid, Juventus y Manchester United, nunca han protagonizado un duelo directo en un Mundial.

Por esa razón, la posibilidad de verlos frente a frente en 2026 despierta una enorme emoción.

Un duelo en cuartos de final o un posible choque en octavos

Según medios de comunicación internacionales la opción que muchos consideran más probable es un enfrentamiento en los cuartos de final. Para que esto ocurra, Argentina tendría que finalizar en el primer lugar del Grupo J, mientras que Portugal debería quedarse con el liderato del Grupo K.

Posteriormente, ambas selecciones tendrían que superar sus compromisos de dieciseisavos y octavos de final.

Si consiguen avanzar, el destino podría reunirlos en una instancia decisiva donde estaría en juego un boleto a las semifinales.

Existe otro camino que permitiría un enfrentamiento más temprano. En este escenario, tanto Argentina como Portugal tendrían que terminar en la segunda posición de sus respectivos grupos.

La configuración del cuadro podría llevarlos a cruzarse en octavos de final, generando uno de los partidos más mediáticos de todo el campeonato.

Argentina y Portugal llegan con aspiraciones

Tanto Argentina como Portugal han mostrado argumentos para aspirar a llegar lejos en el torneo.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo, continúa respaldada por la experiencia de Lionel Messi y una generación que mantiene gran parte de la base campeona de Catar 2022.

Portugal, por su parte, sigue confiando en el liderazgo de Cristiano Ronaldo y en una plantilla repleta de talento joven que combina experiencia y velocidad.

Por ello, muchos expertos consideran que ambas selecciones tienen posibilidades reales de alcanzar las rondas decisivas.

El último gran capítulo de una rivalidad histórica

A sus respectivas edades, tanto Messi como Cristiano son conscientes de que esta podría ser su última participación mundialista. Por ello, un eventual enfrentamiento tendría un valor simbólico enorme para el fútbol mundial.

Sería la oportunidad de ver una vez más a los dos jugadores que dominaron una época enfrentándose en el escenario más importante del deporte.

Durante años, la discusión sobre quién es el mejor futbolista de su generación dividió opiniones en todos los rincones del planeta.

Ahora, el Mundial 2026 podría regalar el capítulo final de esa rivalidad que ayudó a transformar la historia del fútbol moderno.

La ilusión de los aficionados

Las redes sociales se han llenado de mensajes de aficionados que sueñan con el partido. Muchos consideran que sería el encuentro perfecto para despedir una era irrepetible, mientras que otros esperan que ambos futbolistas puedan seguir avanzando para aumentar las posibilidades de que el cruce se haga realidad.

Por ahora, todo depende de los resultados que obtengan Argentina y Portugal en los próximos días.

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