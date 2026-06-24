¿Qué probabilidades hay de que Messi y Cristiano Ronaldo se enfrenten en el Mundial 2026?

 Probabilidades de Messi y Cristiano en Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
04 Morocco Morocco Haiti Haiti 02
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Scotland Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
89
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
86
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¿Qué probabilidades hay de que Messi y Cristiano Ronaldo se enfrenten en el Mundial 2026?

por Sandy Sandoval
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Redes sociales
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo / FOTO: Redes sociales

Han pasado casi dos décadas desde que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo debutaron juntos en un Mundial. Ahora la ilusión de verlos frente a frente vuelve a encender a millones de aficionados.

El Mundial 2026 podría regalar uno de los partidos más esperados en la historia del fútbol. A medida que se acerca el final de la fase de grupos, crecen las especulaciones sobre un posible enfrentamiento entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos futbolistas que marcaron una era y que continúan siendo protagonistas a nivel internacional.

Aunque Argentina y Portugal se encuentran en grupos distintos, el formato de competencia todavía permite varios caminos para que ambas selecciones se crucen en las rondas eliminatorias.

La posibilidad ha generado una enorme expectativa entre aficionados y analistas que sueñan con ver por última vez a las dos máximas figuras del fútbol moderno disputando un partido mundialista.

Dos leyendas que marcaron una generación

Messi y Cristiano Ronaldo debutaron en el Mundial Alemania 2006. Desde entonces, ambos construyeron carreras históricas que los llevaron a conquistar prácticamente todos los títulos posibles a nivel de clubes e individual.

Entre los dos acumulan múltiples Balones de Oro, récords goleadores, títulos continentales y una rivalidad deportiva que dominó el fútbol durante más de quince años.

Sin embargo, pese a haberse enfrentado decenas de veces con las camisetas del Barcelona, Real Madrid, Juventus y Manchester United, nunca han protagonizado un duelo directo en un Mundial.

Por esa razón, la posibilidad de verlos frente a frente en 2026 despierta una enorme emoción.

Un duelo en cuartos de final o un posible choque en octavos

Según medios de comunicación internacionales la opción que muchos consideran más probable es un enfrentamiento en los cuartos de final. Para que esto ocurra, Argentina tendría que finalizar en el primer lugar del Grupo J, mientras que Portugal debería quedarse con el liderato del Grupo K.

Posteriormente, ambas selecciones tendrían que superar sus compromisos de dieciseisavos y octavos de final.

Si consiguen avanzar, el destino podría reunirlos en una instancia decisiva donde estaría en juego un boleto a las semifinales.

Existe otro camino que permitiría un enfrentamiento más temprano. En este escenario, tanto Argentina como Portugal tendrían que terminar en la segunda posición de sus respectivos grupos.

La configuración del cuadro podría llevarlos a cruzarse en octavos de final, generando uno de los partidos más mediáticos de todo el campeonato.

Argentina y Portugal llegan con aspiraciones

Tanto Argentina como Portugal han mostrado argumentos para aspirar a llegar lejos en el torneo.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo, continúa respaldada por la experiencia de Lionel Messi y una generación que mantiene gran parte de la base campeona de Catar 2022.

Portugal, por su parte, sigue confiando en el liderazgo de Cristiano Ronaldo y en una plantilla repleta de talento joven que combina experiencia y velocidad.

Por ello, muchos expertos consideran que ambas selecciones tienen posibilidades reales de alcanzar las rondas decisivas.

El último gran capítulo de una rivalidad histórica

A sus respectivas edades, tanto Messi como Cristiano son conscientes de que esta podría ser su última participación mundialista. Por ello, un eventual enfrentamiento tendría un valor simbólico enorme para el fútbol mundial.

Sería la oportunidad de ver una vez más a los dos jugadores que dominaron una época enfrentándose en el escenario más importante del deporte.

Durante años, la discusión sobre quién es el mejor futbolista de su generación dividió opiniones en todos los rincones del planeta.

Ahora, el Mundial 2026 podría regalar el capítulo final de esa rivalidad que ayudó a transformar la historia del fútbol moderno.

La ilusión de los aficionados

Las redes sociales se han llenado de mensajes de aficionados que sueñan con el partido. Muchos consideran que sería el encuentro perfecto para despedir una era irrepetible, mientras que otros esperan que ambos futbolistas puedan seguir avanzando para aumentar las posibilidades de que el cruce se haga realidad.

Por ahora, todo depende de los resultados que obtengan Argentina y Portugal en los próximos días.

Etiquetas
ArgentinaPortugalBalón de OroMundial 2026rivalidad futbolísticaMessi vs Cristiano

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver