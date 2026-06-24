EN VIVO: Minuto a minuto del Sudáfrica vs. Corea del Sur

Conoce toda la estadística del duelo entre sudafricanos y surcoreanos que juegan en Monterrey (México).

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 14 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship South Africa Sistema: No disponible Estado: - South Korea Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro F. Tello Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de South Africa 18/06 Czech Republic 1 - 1 South Africa

World Cup | Finalizado

11/06 Mexico 2 - 0 South Africa

World Cup | Finalizado

06/06 Jamaica 1 - 1 South Africa

Friendlies | Finalizado

29/05 South Africa 0 - 0 Nicaragua

Friendlies | Finalizado

31/03 South Africa 1 - 2 Panama

Friendlies | Finalizado Últimos de South Korea 19/06 Mexico 1 - 0 South Korea

World Cup | Finalizado

12/06 South Korea 2 - 1 Czech Republic

World Cup | Finalizado

04/06 South Korea 1 - 0 El Salvador

Friendlies | Finalizado

31/05 South Korea 5 - 0 Trinidad & Tobago

Friendlies | Finalizado

31/03 Austria 1 - 0 South Korea

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales South Africa South Korea 0 Sin datos 0 Alineaciones South Africa South Africa Sin alineación disponible. South Korea South Korea Sin alineación disponible.

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