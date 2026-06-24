EN VIVO: Minuto a minuto del Sudáfrica vs. Corea del Sur

Conoce toda la estadística del duelo entre sudafricanos y surcoreanos que juegan en Monterrey (México).
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 14 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
Worldcup | World Cup - World Championship
South Africa
Sistema: No disponible
Estado:
-
24/06/2026 - 19:00
South Korea
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
F. Tello
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de South Africa
-
18/06Czech Republic 1 - 1 South Africa
World Cup | Finalizado
-
11/06Mexico 2 - 0 South Africa
World Cup | Finalizado
-
06/06Jamaica 1 - 1 South Africa
Friendlies | Finalizado
-
29/05South Africa 0 - 0 Nicaragua
Friendlies | Finalizado
-
31/03South Africa 1 - 2 Panama
Friendlies | Finalizado
Últimos de South Korea
-
19/06Mexico 1 - 0 South Korea
World Cup | Finalizado
-
12/06South Korea 2 - 1 Czech Republic
World Cup | Finalizado
-
04/06South Korea 1 - 0 El Salvador
Friendlies | Finalizado
-
31/05South Korea 5 - 0 Trinidad & Tobago
Friendlies | Finalizado
-
31/03Austria 1 - 0 South Korea
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
South Africa
South Korea
0
Sin datos
0
Alineaciones
South Africa
- Sin alineación disponible.
South Korea
- Sin alineación disponible.