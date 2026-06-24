EN VIVO. Minuto a minuto del Escocia vs. Brasil

Sigue todas las incidencias del partido entre Escocia y Brasil por el Grupo C.
Escocia y Brasil se enfrentan este miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami en un duelo decisivo correspondiente al Grupo C del Mundial 2026. La selección brasileña llega a la última jornada como líder del sector con cuatro puntos, luego de empatar 1-1 frente a Marruecos en su debut y superar con autoridad 3-0 a Haití. Los dirigidos por la Canarinha buscarán asegurar el primer lugar del grupo y confirmar su candidatura al título con una actuación convincente ante los escoceses.
Por su parte, Escocia afronta el compromiso con la obligación de sumar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda. El conjunto británico acumula tres unidades gracias a su victoria por la mínima diferencia sobre Haití, aunque cayó 1-0 frente a Marruecos en su segunda presentación. Con el pase en juego y ante uno de los favoritos del torneo, los escoceses intentarán dar la sorpresa en Miami y firmar una de las grandes campanadas de la fase de grupos.
Minuto a minuto del Escocia vs. Brasil
Incidencias del partido
Goles
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7'Vinicius Junior (0 - 1)
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45+3'Vinicius Junior (0 - 2)
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60'M. Cunha (0 - 3)
Tarjetas
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62'Danilo - tarjeta amarilla
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83'Fabinho - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Scotland
-
20/06Scotland 0 - 1 Morocco
World Cup | Finalizado
-
14/06Haiti 0 - 1 Scotland
World Cup | Finalizado
-
06/06Bolivia 0 - 4 Scotland
Friendlies | Finalizado
-
30/05Scotland 4 - 1 Curacao
Friendlies | Finalizado
-
31/03Scotland 0 - 1 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
Últimos de Brazil
-
20/06Brazil 3 - 0 Haiti
World Cup | Finalizado
-
14/06Brazil 1 - 1 Morocco
World Cup | Finalizado
-
07/06Brazil 2 - 1 Egypt
Friendlies | Finalizado
-
31/05Brazil 6 - 2 Panama
Friendlies | Finalizado
-
01/04Brazil 3 - 1 Croatia
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Angus Gunn
- Nathan Patterson
- Jack Hendry
- Scott McKenna
- Andy Robertson
- Lewis Ferguson
- Kenny McLean
- Ben Gannon-Doak
- Scott McTominay
- John McGinn
- Lawrence Shankland
- Alisson
- Danilo
- Marquinhos
- Gabriel Magalhães
- Douglas Santos
- Bruno Guimarães
- Casemiro
- Lucas Paquetá
- Rayan
- Matheus Cunha
- Vinícius Júnior