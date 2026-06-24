EN VIVO. Minuto a minuto del Escocia vs. Brasil

Sigue todas las incidencias del partido entre Escocia y Brasil por el Grupo C.

Escocia y Brasil se enfrentan este miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami en un duelo decisivo correspondiente al Grupo C del Mundial 2026. La selección brasileña llega a la última jornada como líder del sector con cuatro puntos, luego de empatar 1-1 frente a Marruecos en su debut y superar con autoridad 3-0 a Haití. Los dirigidos por la Canarinha buscarán asegurar el primer lugar del grupo y confirmar su candidatura al título con una actuación convincente ante los escoceses.

Por su parte, Escocia afronta el compromiso con la obligación de sumar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda. El conjunto británico acumula tres unidades gracias a su victoria por la mínima diferencia sobre Haití, aunque cayó 1-0 frente a Marruecos en su segunda presentación. Con el pase en juego y ante uno de los favoritos del torneo, los escoceses intentarán dar la sorpresa en Miami y firmar una de las grandes campanadas de la fase de grupos.

Minuto a minuto del Escocia vs. Brasil

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Scotland Sistema: 4-2-3-1 Minuto: 88' 0 - 3 Actualizar marcador Brazil Sistema: 4-3-3 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro César Ramos Palazuelos, Mexico Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 7' Gol de Vinicius Junior. Brazil deja el marcador 0 - 1 45+3' Gol de Vinicius Junior. Brazil deja el marcador 0 - 2 46' Cambio en Scotland: A. Robertson por K. Tierney 60' Gol de M. Cunha. Brazil deja el marcador 0 - 3 62' Danilo ve tarjeta amarilla 65' Cambio en Brazil: Casemiro por Fabinho 66' Cambio en Brazil: Lucas Paqueta por G. Martinelli 76' Cambio en Brazil: M. Cunha por Neymar 82' Cambio en Scotland: N. Patterson por A. Ralston 82' Cambio en Scotland: B. Gannon-Doak por R. Christie 82' Cambio en Brazil: Douglas Santos por Alex Sandro 82' Cambio en Brazil: Rayan por Endrick 83' Fabinho ve tarjeta amarilla Goles 7' Vinicius Junior (0 - 1)

45+3' Vinicius Junior (0 - 2)

60' M. Cunha (0 - 3) Tarjetas 62' Danilo - tarjeta amarilla

83' Fabinho - tarjeta amarilla Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Scotland 20/06 Scotland 0 - 1 Morocco

World Cup | Finalizado

14/06 Haiti 0 - 1 Scotland

World Cup | Finalizado

06/06 Bolivia 0 - 4 Scotland

Friendlies | Finalizado

30/05 Scotland 4 - 1 Curacao

Friendlies | Finalizado

31/03 Scotland 0 - 1 Ivory Coast

Friendlies | Finalizado Últimos de Brazil 20/06 Brazil 3 - 0 Haiti

World Cup | Finalizado

14/06 Brazil 1 - 1 Morocco

World Cup | Finalizado

07/06 Brazil 2 - 1 Egypt

Friendlies | Finalizado

31/05 Brazil 6 - 2 Panama

Friendlies | Finalizado

01/04 Brazil 3 - 1 Croatia

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Scotland Brazil 6 Tiros de esquina 6 15 Saques de banda 9 9 Tiros libres 8 10 Saques de meta 4 0 Penal 0 3 Cambio 6 87 Ataques 89 34 Ataques peligrosos 38 3 Remates al arco 8 9 Remates desviados 11 11 Remates totales 19 3 Remates a puerta 8 6 Remates fuera 7 2 Remates bloqueados 4 7 Remates dentro del área 12 4 Remates fuera del área 7 7 Faltas 8 0 Fuera de juego 1 48% Posesión 52% 0 Tarjetas amarillas 2 4 Atajadas 3 480 Pases totales 527 433 Pases precisos 490 Alineaciones Scotland Scotland Angus Gunn

Nathan Patterson

Jack Hendry

Scott McKenna

Andy Robertson

Lewis Ferguson

Kenny McLean

Ben Gannon-Doak

Scott McTominay

John McGinn

Lawrence Shankland Brazil Brazil Alisson

Danilo

Marquinhos

Gabriel Magalhães

Douglas Santos

Bruno Guimarães

Casemiro

Lucas Paquetá

Rayan

Matheus Cunha

Vinícius Júnior

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