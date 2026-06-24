EN VIVO. Minuto a minuto del Escocia vs. Brasil

 Resultado Escocia vs. Brasil - Grupo C Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
04 Morocco Morocco Haiti Haiti 02
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Scotland Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
90+
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
88
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Escocia vs. Brasil

por Christoper Chang
Escocia vs. Brasil - Grupo C Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Escocia vs. Brasil - Grupo C Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del partido entre Escocia y Brasil por el Grupo C.

Escocia y Brasil se enfrentan este miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami en un duelo decisivo correspondiente al Grupo C del Mundial 2026. La selección brasileña llega a la última jornada como líder del sector con cuatro puntos, luego de empatar 1-1 frente a Marruecos en su debut y superar con autoridad 3-0 a Haití. Los dirigidos por la Canarinha buscarán asegurar el primer lugar del grupo y confirmar su candidatura al título con una actuación convincente ante los escoceses.

Por su parte, Escocia afronta el compromiso con la obligación de sumar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda. El conjunto británico acumula tres unidades gracias a su victoria por la mínima diferencia sobre Haití, aunque cayó 1-0 frente a Marruecos en su segunda presentación. Con el pase en juego y ante uno de los favoritos del torneo, los escoceses intentarán dar la sorpresa en Miami y firmar una de las grandes campanadas de la fase de grupos.

Minuto a minuto del Escocia vs. Brasil

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Scotland
Sistema: 4-2-3-1
Minuto: 88'
0 - 3
24/06/2026 - 16:00
Actualizar marcador
Brazil
Sistema: 4-3-3
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
César Ramos Palazuelos, Mexico

Incidencias del partido

7'
goal
Gol de Vinicius Junior. Brazil deja el marcador 0 - 1
45+3'
goal
Gol de Vinicius Junior. Brazil deja el marcador 0 - 2
46'
cambio
Cambio en Scotland: A. Robertson por K. Tierney
60'
goal
Gol de M. Cunha. Brazil deja el marcador 0 - 3
62'
card
Danilo ve tarjeta amarilla
65'
cambio
Cambio en Brazil: Casemiro por Fabinho
66'
cambio
Cambio en Brazil: Lucas Paqueta por G. Martinelli
76'
cambio
Cambio en Brazil: M. Cunha por Neymar
82'
cambio
Cambio en Scotland: N. Patterson por A. Ralston
82'
cambio
Cambio en Scotland: B. Gannon-Doak por R. Christie
82'
cambio
Cambio en Brazil: Douglas Santos por Alex Sandro
82'
cambio
Cambio en Brazil: Rayan por Endrick
83'
card
Fabinho ve tarjeta amarilla

Goles

  • 7'
    Gol
    Vinicius Junior (0 - 1)
  • 45+3'
    Gol
    Vinicius Junior (0 - 2)
  • 60'
    Gol
    M. Cunha (0 - 3)

Tarjetas

  • 62'
    Tarjeta
    Danilo - tarjeta amarilla
  • 83'
    Tarjeta
    Fabinho - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Scotland

  • 20/06
    Scotland
    Scotland 0 - 1 Morocco
    World Cup | Finalizado
  • 14/06
    Haiti
    Haiti 0 - 1 Scotland
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Bolivia
    Bolivia 0 - 4 Scotland
    Friendlies | Finalizado
  • 30/05
    Scotland
    Scotland 4 - 1 Curacao
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Scotland
    Scotland 0 - 1 Ivory Coast
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Brazil

  • 20/06
    Brazil
    Brazil 3 - 0 Haiti
    World Cup | Finalizado
  • 14/06
    Brazil
    Brazil 1 - 1 Morocco
    World Cup | Finalizado
  • 07/06
    Brazil
    Brazil 2 - 1 Egypt
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Brazil
    Brazil 6 - 2 Panama
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    Brazil
    Brazil 3 - 1 Croatia
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Scotland
Brazil
6
Tiros de esquina
6
15
Saques de banda
9
9
Tiros libres
8
10
Saques de meta
4
0
Penal
0
3
Cambio
6
87
Ataques
89
34
Ataques peligrosos
38
3
Remates al arco
8
9
Remates desviados
11
11
Remates totales
19
3
Remates a puerta
8
6
Remates fuera
7
2
Remates bloqueados
4
7
Remates dentro del área
12
4
Remates fuera del área
7
7
Faltas
8
0
Fuera de juego
1
48%
Posesión
52%
0
Tarjetas amarillas
2
4
Atajadas
3
480
Pases totales
527
433
Pases precisos
490

Alineaciones

Scotland
  • Angus Gunn
  • Nathan Patterson
  • Jack Hendry
  • Scott McKenna
  • Andy Robertson
  • Lewis Ferguson
  • Kenny McLean
  • Ben Gannon-Doak
  • Scott McTominay
  • John McGinn
  • Lawrence Shankland
Brazil
  • Alisson
  • Danilo
  • Marquinhos
  • Gabriel Magalhães
  • Douglas Santos
  • Bruno Guimarães
  • Casemiro
  • Lucas Paquetá
  • Rayan
  • Matheus Cunha
  • Vinícius Júnior
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