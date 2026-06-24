Marruecos logra su clasificación a dieciseisavos de final

En un partidazo ante Haití, la selección marroquí se lleva el boleto directo a la fase final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

En el estadio de Atlanta (Estados Unidos), las selecciones de Marruecos, dirigida por Mohamed Ouahbi, y la de Haití, dirigida por Sébastien Migné, protagonizaron un vibrante partido correspondiente al grupo C de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y que terminó 2-2 en sus primeros 45 minutos (marcador que se mantuvo hasta el final del partido). Haití, ya eliminada, sorprendió con un inicio audaz y logró su gol en un Mundial de la FIFA tras 52 años de espera.

Al minuto 10, Lenny Joseph abrió el marcador con un ingenioso taconazo tras una jugada colectiva; el balón rebotó en la espalda del portero Yassine Bounou, y la FIFA determinó autogol en dicha acción para el 0-1.

Marruecos empató en el 38 gracias a un gol de Achraf Hakimi, confirmado por el VAR. Poco después, Wilson Isidor amplió para Haití con un potente disparo lejano al 42 para un sorprendente 1-2.

Llegando al 45, Ismael Saibari igualó el partido 2-2 tras una gran asistencia de Hakimi, definiendo con categoría dentro del área.

Marruecos dominó la posesión (alrededor del 67%) y generó más ocasiones, pero Haití mostró gran efectividad y garra defensiva con el portero Placide como figura.

En la segunda parte, se dio el gol de Soufiane Rahimi al 77 para el triunfo final de 3-2 sobre Haití.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Morocco Sistema: 4-2-3-1 Minuto: 90+' 4 - 2 Actualizar marcador Haiti Sistema: 4-4-1-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro Danny Makkelie, Netherlands Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 10' Gol de Bono (o.g.). Haiti deja el marcador 0 - 1 39' Gol de A. Hakimi. Morocco deja el marcador 1 - 1 43' Gol de W. Isidor. Haiti deja el marcador 1 - 2 45+1' Gol de I. Saibari. Morocco deja el marcador 2 - 2 67' Cambio en Haiti: R. Providence por D. Nazon 67' Cambio en Haiti: W. Isidor por L. Deedson 70' Cambio en Morocco: B. Diaz por A. Ounahi 70' Cambio en Morocco: I. Saibari por S. Rahimi 70' Cambio en Morocco: A. El Kaabi por G. Yassine 78' Gol de S. Rahimi. Morocco deja el marcador 3 - 2 79' D. Nazon ve tarjeta amarilla 79' J. Placide ve tarjeta amarilla 80' Cambio en Haiti: J. Duverne por C. Arcus 80' Cambio en Haiti: D. Jean Jacques por D. Simon 83' Cambio en Morocco: A. Salah-Eddine por N. Mazraoui 83' Cambio en Morocco: N. El Aynaoui por S. El Mourabet 83' Cambio en Haiti: L. Joseph por F. Pierrot 89' Gol de G. Yassine. Morocco deja el marcador 4 - 2 Goles 10' Bono (o.g.) (0 - 1)

39' A. Hakimi (1 - 1)

43' W. Isidor (1 - 2)

45+1' I. Saibari (2 - 2)

78' S. Rahimi (3 - 2)

89' G. Yassine (4 - 2) Tarjetas 79' D. Nazon - tarjeta amarilla

79' J. Placide - tarjeta amarilla Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Morocco 20/06 Scotland 0 - 1 Morocco

World Cup | Finalizado

14/06 Brazil 1 - 1 Morocco

World Cup | Finalizado

07/06 Morocco 1 - 1 Norway

Friendlies | Finalizado

02/06 Morocco 4 - 0 Madagascar

Friendlies | Finalizado

26/05 Morocco 5 - 0 Burundi

Friendlies | Finalizado Últimos de Haiti 20/06 Brazil 3 - 0 Haiti

World Cup | Finalizado

14/06 Haiti 0 - 1 Scotland

World Cup | Finalizado

06/06 Haiti 1 - 2 Peru

Friendlies | Finalizado

03/06 Haiti 4 - 0 New Zealand

Friendlies | Finalizado

31/03 Haiti 1 - 1 Iceland

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Morocco Haiti 9 Tiros de esquina 0 23 Saques de banda 15 17 Tiros libres 13 3 Saques de meta 8 0 Penal 0 5 Cambio 5 107 Ataques 64 61 Ataques peligrosos 9 11 Remates al arco 1 11 Remates desviados 4 20 Remates totales 5 10 Remates a puerta 1 6 Remates fuera 3 4 Remates bloqueados 1 14 Remates dentro del área 2 6 Remates fuera del área 3 8 Faltas 17 5 Fuera de juego 0 71% Posesión 29% 0 Tarjetas amarillas 2 0 Atajadas 8 530 Pases totales 229 471 Pases precisos 182 Alineaciones Morocco Morocco Yassine Bounou

Achraf Hakimi

Redouane Halhal

Chadi Riad

Anass Salah-Eddine

Neil El Aynaoui

Sofyan Amrabat

Brahim Díaz

Ismael Saibari

Bilal El Khannouss

Ayoub El Kaabi Haiti Haiti Johny Placide

Jean-Kévin Duverne

Ricardo Adé

Hannes Delcroix

Martin Expérience

Josué Casimir

Danley Jean Jacques

Jean-Ricner Bellegarde

Ruben Providence

Wilson Isidor

Lenny Joseph

Así terminó el grupo C

Este miércoles 24 de junio se realizó el cierre del grupo C con grandes emociones. Brasil derrotó a Escocia 3-0 y Marruecos se impuso a Haití 3-2.

Este resultado posicionó a Brasil como ganador de grupo al sumar 7 puntos tras triunfos ante Haití y Escocia, más el empate ante Marruecos.

Por su parte, los marroquís fueron segundos y se clasificaron a los dieciseisavos de final al acumular 7 puntos.

Escocia quedó tercera con 3 puntos y con alguna poca posibilidad de clasificar como uno de los mejores terceros lugares. Haití fue la selección que quedó eliminada en este sector.

Selección de Marruecos que disputará los dieciseisavos de final del Mundial 2026 - EFE

Etiquetas