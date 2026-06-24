 Marruecos logra su clasificación a dieciseisavos de final
Emisoras Unidas 89.7
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SIMAN
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04 Morocco Morocco Haiti Haiti 02
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Scotland Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
90+
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
88
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Marruecos logra su clasificación a dieciseisavos de final

por Oscar Coronado
Acción de juego entre Marruecos y Haití en el Mundial 2026
Acción de juego entre Marruecos y Haití en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

En un partidazo ante Haití, la selección marroquí se lleva el boleto directo a la fase final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

En el estadio de Atlanta (Estados Unidos), las selecciones de Marruecos, dirigida por Mohamed Ouahbi, y la de Haití, dirigida por Sébastien Migné, protagonizaron un vibrante partido correspondiente al grupo C de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y que terminó 2-2 en sus primeros 45 minutos (marcador que se mantuvo hasta el final del partido). Haití, ya eliminada, sorprendió con un inicio audaz y logró su gol en un Mundial de la FIFA tras 52 años de espera.

Al minuto 10, Lenny Joseph abrió el marcador con un ingenioso taconazo tras una jugada colectiva; el balón rebotó en la espalda del portero Yassine Bounou, y la FIFA determinó autogol en dicha acción para el 0-1.

Marruecos empató en el 38 gracias a un gol de Achraf Hakimi, confirmado por el VAR. Poco después, Wilson Isidor amplió para Haití con un potente disparo lejano al 42 para un sorprendente 1-2.

Llegando al 45, Ismael Saibari igualó el partido 2-2 tras una gran asistencia de Hakimi, definiendo con categoría dentro del área.

Marruecos dominó la posesión (alrededor del 67%) y generó más ocasiones, pero Haití mostró gran efectividad y garra defensiva con el portero Placide como figura.

En la segunda parte, se dio el gol de Soufiane Rahimi al 77 para el triunfo final de 3-2 sobre Haití. 

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Morocco
Sistema: 4-2-3-1
Minuto: 90+'
4 - 2
24/06/2026 - 16:00
Actualizar marcador
Haiti
Sistema: 4-4-1-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
Danny Makkelie, Netherlands

Incidencias del partido

10'
goal
Gol de Bono (o.g.). Haiti deja el marcador 0 - 1
39'
goal
Gol de A. Hakimi. Morocco deja el marcador 1 - 1
43'
goal
Gol de W. Isidor. Haiti deja el marcador 1 - 2
45+1'
goal
Gol de I. Saibari. Morocco deja el marcador 2 - 2
67'
cambio
Cambio en Haiti: R. Providence por D. Nazon
67'
cambio
Cambio en Haiti: W. Isidor por L. Deedson
70'
cambio
Cambio en Morocco: B. Diaz por A. Ounahi
70'
cambio
Cambio en Morocco: I. Saibari por S. Rahimi
70'
cambio
Cambio en Morocco: A. El Kaabi por G. Yassine
78'
goal
Gol de S. Rahimi. Morocco deja el marcador 3 - 2
79'
card
D. Nazon ve tarjeta amarilla
79'
card
J. Placide ve tarjeta amarilla
80'
cambio
Cambio en Haiti: J. Duverne por C. Arcus
80'
cambio
Cambio en Haiti: D. Jean Jacques por D. Simon
83'
cambio
Cambio en Morocco: A. Salah-Eddine por N. Mazraoui
83'
cambio
Cambio en Morocco: N. El Aynaoui por S. El Mourabet
83'
cambio
Cambio en Haiti: L. Joseph por F. Pierrot
89'
goal
Gol de G. Yassine. Morocco deja el marcador 4 - 2

Goles

  • 10'
    Gol
    Bono (o.g.) (0 - 1)
  • 39'
    Gol
    A. Hakimi (1 - 1)
  • 43'
    Gol
    W. Isidor (1 - 2)
  • 45+1'
    Gol
    I. Saibari (2 - 2)
  • 78'
    Gol
    S. Rahimi (3 - 2)
  • 89'
    Gol
    G. Yassine (4 - 2)

Tarjetas

  • 79'
    Tarjeta
    D. Nazon - tarjeta amarilla
  • 79'
    Tarjeta
    J. Placide - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Morocco

  • 20/06
    Scotland
    Scotland 0 - 1 Morocco
    World Cup | Finalizado
  • 14/06
    Brazil
    Brazil 1 - 1 Morocco
    World Cup | Finalizado
  • 07/06
    Morocco
    Morocco 1 - 1 Norway
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Morocco
    Morocco 4 - 0 Madagascar
    Friendlies | Finalizado
  • 26/05
    Morocco
    Morocco 5 - 0 Burundi
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Haiti

  • 20/06
    Brazil
    Brazil 3 - 0 Haiti
    World Cup | Finalizado
  • 14/06
    Haiti
    Haiti 0 - 1 Scotland
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Haiti
    Haiti 1 - 2 Peru
    Friendlies | Finalizado
  • 03/06
    Haiti
    Haiti 4 - 0 New Zealand
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Haiti
    Haiti 1 - 1 Iceland
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Morocco
Haiti
9
Tiros de esquina
0
23
Saques de banda
15
17
Tiros libres
13
3
Saques de meta
8
0
Penal
0
5
Cambio
5
107
Ataques
64
61
Ataques peligrosos
9
11
Remates al arco
1
11
Remates desviados
4
20
Remates totales
5
10
Remates a puerta
1
6
Remates fuera
3
4
Remates bloqueados
1
14
Remates dentro del área
2
6
Remates fuera del área
3
8
Faltas
17
5
Fuera de juego
0
71%
Posesión
29%
0
Tarjetas amarillas
2
0
Atajadas
8
530
Pases totales
229
471
Pases precisos
182

Alineaciones

Morocco
  • Yassine Bounou
  • Achraf Hakimi
  • Redouane Halhal
  • Chadi Riad
  • Anass Salah-Eddine
  • Neil El Aynaoui
  • Sofyan Amrabat
  • Brahim Díaz
  • Ismael Saibari
  • Bilal El Khannouss
  • Ayoub El Kaabi
Haiti
  • Johny Placide
  • Jean-Kévin Duverne
  • Ricardo Adé
  • Hannes Delcroix
  • Martin Expérience
  • Josué Casimir
  • Danley Jean Jacques
  • Jean-Ricner Bellegarde
  • Ruben Providence
  • Wilson Isidor
  • Lenny Joseph

Así terminó el grupo C

Este miércoles 24 de junio se realizó el cierre del grupo C con grandes emociones. Brasil derrotó a Escocia 3-0 y Marruecos se impuso a Haití  3-2. 

Este resultado posicionó a Brasil como ganador de grupo al sumar 7 puntos tras triunfos ante Haití y Escocia, más el empate ante Marruecos.

Por su parte, los marroquís fueron segundos y se clasificaron a los dieciseisavos de final al acumular 7 puntos. 

Escocia quedó tercera con 3 puntos y con alguna poca posibilidad de clasificar como uno de los mejores terceros lugares. Haití fue la selección que quedó eliminada en este sector.

Foto embed
Selección de Marruecos que disputará los dieciseisavos de final del Mundial 2026 - EFE
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