Marruecos logra su clasificación a dieciseisavos de final

En un partidazo ante Haití, la selección marroquí se lleva el boleto directo a la fase final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
En el estadio de Atlanta (Estados Unidos), las selecciones de Marruecos, dirigida por Mohamed Ouahbi, y la de Haití, dirigida por Sébastien Migné, protagonizaron un vibrante partido correspondiente al grupo C de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y que terminó 2-2 en sus primeros 45 minutos (marcador que se mantuvo hasta el final del partido). Haití, ya eliminada, sorprendió con un inicio audaz y logró su gol en un Mundial de la FIFA tras 52 años de espera.
Al minuto 10, Lenny Joseph abrió el marcador con un ingenioso taconazo tras una jugada colectiva; el balón rebotó en la espalda del portero Yassine Bounou, y la FIFA determinó autogol en dicha acción para el 0-1.
Marruecos empató en el 38 gracias a un gol de Achraf Hakimi, confirmado por el VAR. Poco después, Wilson Isidor amplió para Haití con un potente disparo lejano al 42 para un sorprendente 1-2.
Llegando al 45, Ismael Saibari igualó el partido 2-2 tras una gran asistencia de Hakimi, definiendo con categoría dentro del área.
Marruecos dominó la posesión (alrededor del 67%) y generó más ocasiones, pero Haití mostró gran efectividad y garra defensiva con el portero Placide como figura.
En la segunda parte, se dio el gol de Soufiane Rahimi al 77 para el triunfo final de 3-2 sobre Haití.
Incidencias del partido
Goles
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10'Bono (o.g.) (0 - 1)
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39'A. Hakimi (1 - 1)
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43'W. Isidor (1 - 2)
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45+1'I. Saibari (2 - 2)
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78'S. Rahimi (3 - 2)
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89'G. Yassine (4 - 2)
Tarjetas
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79'D. Nazon - tarjeta amarilla
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79'J. Placide - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Morocco
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20/06Scotland 0 - 1 Morocco
World Cup | Finalizado
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14/06Brazil 1 - 1 Morocco
World Cup | Finalizado
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07/06Morocco 1 - 1 Norway
Friendlies | Finalizado
-
02/06Morocco 4 - 0 Madagascar
Friendlies | Finalizado
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26/05Morocco 5 - 0 Burundi
Friendlies | Finalizado
Últimos de Haiti
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20/06Brazil 3 - 0 Haiti
World Cup | Finalizado
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14/06Haiti 0 - 1 Scotland
World Cup | Finalizado
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06/06Haiti 1 - 2 Peru
Friendlies | Finalizado
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03/06Haiti 4 - 0 New Zealand
Friendlies | Finalizado
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31/03Haiti 1 - 1 Iceland
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Yassine Bounou
- Achraf Hakimi
- Redouane Halhal
- Chadi Riad
- Anass Salah-Eddine
- Neil El Aynaoui
- Sofyan Amrabat
- Brahim Díaz
- Ismael Saibari
- Bilal El Khannouss
- Ayoub El Kaabi
- Johny Placide
- Jean-Kévin Duverne
- Ricardo Adé
- Hannes Delcroix
- Martin Expérience
- Josué Casimir
- Danley Jean Jacques
- Jean-Ricner Bellegarde
- Ruben Providence
- Wilson Isidor
- Lenny Joseph
Así terminó el grupo C
Este miércoles 24 de junio se realizó el cierre del grupo C con grandes emociones. Brasil derrotó a Escocia 3-0 y Marruecos se impuso a Haití 3-2.
Este resultado posicionó a Brasil como ganador de grupo al sumar 7 puntos tras triunfos ante Haití y Escocia, más el empate ante Marruecos.
Por su parte, los marroquís fueron segundos y se clasificaron a los dieciseisavos de final al acumular 7 puntos.
Escocia quedó tercera con 3 puntos y con alguna poca posibilidad de clasificar como uno de los mejores terceros lugares. Haití fue la selección que quedó eliminada en este sector.