“Solo conté un sueño”, Vidente de los ovnis rompe el silencio tras fallida predicción en el Mundial 2026

Tras convertirse en blanco de burlas y críticas en redes sociales, la vidente brasileña Vó Bahiana publicó un extenso video para defenderse.

La predicción de una supuesta invasión extraterrestre durante el partido entre Escocia y Brasil en el Mundial 2026 terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales más comentados del torneo, aunque no precisamente por cumplirse.

Después de que miles de personas siguieran con expectativa el encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami esperando algún extraño acontecimiento, el partido transcurrió con absoluta normalidad y Brasil se impuso 3-0 sobre Escocia.

Horas más tarde, la protagonista de la polémica, la vidente brasileña Vó Bahiana, reapareció en una transmisión en vivo de más de 20 minutos para responder a quienes cuestionaron su credibilidad.

"Soy una mujer de palabra"

Desde el inicio de la transmisión, la influencer aseguró que había prometido regresar después del partido, independientemente del resultado de su predicción.

"Como les dije, soy una mujer de palabra. Dije que volvería aquí después del juego para hacer un live, sucediera o no sucediera", afirmó.

La vidente también lamentó el tono de algunos comentarios que recibió en redes sociales. "Me gustaría que los comentarios fueran menos ofensivos. Lo que ustedes escriben dice más de ustedes que de mí", expresó.

Insiste en que solo relató un sueño

Uno de los principales argumentos de Vó Bahiana fue que nunca aseguró que la aparición de ovnis fuera una predicción definitiva. Según explicó, todo surgió a partir de un sueño que decidió compartir con sus seguidores.

"Yo tuve un sueño y vine aquí para contarlo", afirmó. Más adelante reiteró que existe una diferencia entre un sueño y una predicción. "Los sueños son sueños. Las previsiones son otra cosa", señaló durante la transmisión.

Durante los días previos al encuentro, la brasileña había asegurado que soñó con una enorme nave extraterrestre llegando al estadio de Miami mientras se disputaba el encuentro entre Brasil y Escocia.

Según su relato original, una segunda nave aún más grande aparecería minutos después y miles de aficionados, además de futbolistas, serían abducidos.

El video rápidamente se viralizó en TikTok, Instagram, Facebook y X, generando millones de reproducciones.

"No acerté el sueño"

Lejos de intentar ocultar que su visión no ocurrió, la vidente reconoció públicamente que el episodio no se materializó. "Hoy no acerté el sueño que todos estaban esperando", admitió durante la transmisión.

Sin embargo, sostuvo que eso no desacredita el resto de sus supuestas capacidades paranormales. Incluso aseguró sentirse tranquila con lo ocurrido.

"Voy a dormir en paz esta noche", comentó mientras respondía a las críticas.

Gran parte de su transmisión estuvo dedicada a defender que, aunque la historia de los ovnis no ocurrió, sí habría acertado otros acontecimientos recientes.

La brasileña afirmó que anticipó un terremoto en Japón y otro movimiento sísmico en Brasil, específicamente en Manaos. "Erré una y acerté dos", declaró.

"¿Habrá alguien que venga aquí a decir: felicitaciones, acertó dos previsiones?", preguntó a sus seguidores. No obstante, estas afirmaciones también fueron ampliamente cuestionadas por usuarios en redes sociales, quienes discutieron la magnitud y el contexto de los movimientos telúricos mencionados.

Ante quienes la acusaron de alarmar a millones de personas, Vó Bahiana rechazó haber provocado miedo. "No generé pánico internacional. Si alguien interpretó otra cosa, ese problema no es mío", sostuvo.

Además añadió que cualquier persona puede revisar el video original para comprobar que siempre habló de un sueño. "Empiezo el video diciendo que estoy contando un sueño", insistió.

Pese a sus explicaciones, la polémica continúa creciendo. En sus publicaciones más recientes abundan comentarios de usuarios que la acusan de difundir información falsa únicamente para conseguir reproducciones y aumentar su número de seguidores.

Otros, en cambio, la respaldan argumentando que nunca afirmó categóricamente que los hechos fueran a suceder.

Lejos de anunciar que dejará de publicar este tipo de contenido, Vó Bahiana aseguró que continuará revelando sus sueños y presuntas visiones.

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