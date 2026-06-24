“Solo conté un sueño”, Vidente de los ovnis rompe el silencio tras fallida predicción en el Mundial 2026

 Vidente de OVNIS revela fracaso en predicción Mundial 2026
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25 junio / 14:00
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Croatia Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
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Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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“Solo conté un sueño”, Vidente de los ovnis rompe el silencio tras fallida predicción en el Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Vó Bahiana, Redes sociales
Vó Bahiana / FOTO: Redes sociales

Tras convertirse en blanco de burlas y críticas en redes sociales, la vidente brasileña Vó Bahiana publicó un extenso video para defenderse.

La predicción de una supuesta invasión extraterrestre durante el partido entre Escocia y Brasil en el Mundial 2026 terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales más comentados del torneo, aunque no precisamente por cumplirse.

Después de que miles de personas siguieran con expectativa el encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami esperando algún extraño acontecimiento, el partido transcurrió con absoluta normalidad y Brasil se impuso 3-0 sobre Escocia.

Horas más tarde, la protagonista de la polémica, la vidente brasileña Vó Bahiana, reapareció en una transmisión en vivo de más de 20 minutos para responder a quienes cuestionaron su credibilidad.

"Soy una mujer de palabra"

Desde el inicio de la transmisión, la influencer aseguró que había prometido regresar después del partido, independientemente del resultado de su predicción.

"Como les dije, soy una mujer de palabra. Dije que volvería aquí después del juego para hacer un live, sucediera o no sucediera", afirmó.

La vidente también lamentó el tono de algunos comentarios que recibió en redes sociales. "Me gustaría que los comentarios fueran menos ofensivos. Lo que ustedes escriben dice más de ustedes que de mí", expresó.

Insiste en que solo relató un sueño

Uno de los principales argumentos de Vó Bahiana fue que nunca aseguró que la aparición de ovnis fuera una predicción definitiva. Según explicó, todo surgió a partir de un sueño que decidió compartir con sus seguidores.

"Yo tuve un sueño y vine aquí para contarlo", afirmó. Más adelante reiteró que existe una diferencia entre un sueño y una predicción. "Los sueños son sueños. Las previsiones son otra cosa", señaló durante la transmisión.

Durante los días previos al encuentro, la brasileña había asegurado que soñó con una enorme nave extraterrestre llegando al estadio de Miami mientras se disputaba el encuentro entre Brasil y Escocia.

Según su relato original, una segunda nave aún más grande aparecería minutos después y miles de aficionados, además de futbolistas, serían abducidos.

El video rápidamente se viralizó en TikTok, Instagram, Facebook y X, generando millones de reproducciones.

"No acerté el sueño"

Lejos de intentar ocultar que su visión no ocurrió, la vidente reconoció públicamente que el episodio no se materializó. "Hoy no acerté el sueño que todos estaban esperando", admitió durante la transmisión.

Sin embargo, sostuvo que eso no desacredita el resto de sus supuestas capacidades paranormales. Incluso aseguró sentirse tranquila con lo ocurrido.

"Voy a dormir en paz esta noche", comentó mientras respondía a las críticas.

Gran parte de su transmisión estuvo dedicada a defender que, aunque la historia de los ovnis no ocurrió, sí habría acertado otros acontecimientos recientes.

La brasileña afirmó que anticipó un terremoto en Japón y otro movimiento sísmico en Brasil, específicamente en Manaos. "Erré una y acerté dos", declaró.

"¿Habrá alguien que venga aquí a decir: felicitaciones, acertó dos previsiones?", preguntó a sus seguidores. No obstante, estas afirmaciones también fueron ampliamente cuestionadas por usuarios en redes sociales, quienes discutieron la magnitud y el contexto de los movimientos telúricos mencionados.

Ante quienes la acusaron de alarmar a millones de personas, Vó Bahiana rechazó haber provocado miedo. "No generé pánico internacional. Si alguien interpretó otra cosa, ese problema no es mío", sostuvo.

Además añadió que cualquier persona puede revisar el video original para comprobar que siempre habló de un sueño. "Empiezo el video diciendo que estoy contando un sueño", insistió.

Pese a sus explicaciones, la polémica continúa creciendo. En sus publicaciones más recientes abundan comentarios de usuarios que la acusan de difundir información falsa únicamente para conseguir reproducciones y aumentar su número de seguidores.

Otros, en cambio, la respaldan argumentando que nunca afirmó categóricamente que los hechos fueran a suceder.

Lejos de anunciar que dejará de publicar este tipo de contenido, Vó Bahiana aseguró que continuará revelando sus sueños y presuntas visiones.

Etiquetas
redes socialesVidenteOVNISMundial 2026#ViralesMundial2026Vó BahianaPredicción fallida

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