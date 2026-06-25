¿Quién es el joven que le corta el cabello a varias estrellas del Mundial 2026?

 ¿Quién es el barbero de varias estrellas del Mundial 2026?
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Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
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Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Egypt Iran Belgium New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
54
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
54
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¿Quién es el joven que le corta el cabello a varias estrellas del Mundial 2026?

por Oliver Paniagua
Bryan Guardado, el barbero de las estrellas que triunfa en el Mundial 2026., nd.bryan / Instagram.
Bryan Guardado, el barbero de las estrellas que triunfa en el Mundial 2026. / FOTO: nd.bryan / Instagram.

El joven de 22 años que se convirtió en el barbero favorito de figuras del Mundial 2026: ¿de dónde es?

A sus 22 años, Bryan Guardado se ha convertido en uno de los barberos más solicitados por varias figuras del futbol internacional durante el Mundial 2026. Desde Dallas, Texas, el joven ha logrado abrirse camino hasta ganarse la confianza de jugadores de las selecciones de España y México, además de futbolistas del Real Madrid.

Su ascenso comenzó en 2023, cuando la selección mexicana disputó un partido amistoso en Dallas. Guardado decidió contactar al capitán mexicano Edson Álvarez con la esperanza de ofrecer sus servicios, una oportunidad que llegó después de haber trabajado previamente con jugadores del Real Madrid.

En el 2023 fue la primera vez que tuvieron un amistoso aquí en Dallas. Contacté a Edson Álvarez y de la misma forma esto pasó después de que les pude cortar a los del Real Madrid", relató el joven en una entrevista concedida a N+ Univision 23.

El vínculo con la selección mexicana 

El vínculo con la selección mexicana le abrió nuevas puertas. Un año después volvió a atender al equipo durante otro amistoso y pudo realizar cortes de cabello a Santiago Giménez y Johan Vásquez.

Fue una experiencia súper cool porque vengo de madre mexicana, representar a México también y ver los cortes en los partidos mientras he estado en el estadio", comentó.

Su talento y el reconocimiento entre los futbolistas hicieron que su lista de clientes creciera rápidamente. Hasta la fecha ha trabajado con algunas de las principales figuras de la selección española, entre ellas Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams, quienes disputan el Mundial de 2026.

¿De dónde es originario? 

En las últimas horas, en redes sociales comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que Guardado era de origen guatemalteco. Sin embargo, esa versión no ha podido ser confirmada. También han surgido publicaciones que señalan que nació en Honduras, aunque tampoco existe información verificable al respecto.

Lo que sí ha confirmado el joven es que reside en Dallas, proviene de una familia inmigrante y tiene raíces mexicanas por parte de su madre, un aspecto que asegura lo llena de orgullo en cada oportunidad que tiene de representar a su comunidad.

Etiquetas
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