¿Quién es el joven que le corta el cabello a varias estrellas del Mundial 2026?

El joven de 22 años que se convirtió en el barbero favorito de figuras del Mundial 2026: ¿de dónde es?

A sus 22 años, Bryan Guardado se ha convertido en uno de los barberos más solicitados por varias figuras del futbol internacional durante el Mundial 2026. Desde Dallas, Texas, el joven ha logrado abrirse camino hasta ganarse la confianza de jugadores de las selecciones de España y México, además de futbolistas del Real Madrid.

Su ascenso comenzó en 2023, cuando la selección mexicana disputó un partido amistoso en Dallas. Guardado decidió contactar al capitán mexicano Edson Álvarez con la esperanza de ofrecer sus servicios, una oportunidad que llegó después de haber trabajado previamente con jugadores del Real Madrid.

En el 2023 fue la primera vez que tuvieron un amistoso aquí en Dallas. Contacté a Edson Álvarez y de la misma forma esto pasó después de que les pude cortar a los del Real Madrid", relató el joven en una entrevista concedida a N+ Univision 23.

El vínculo con la selección mexicana

El vínculo con la selección mexicana le abrió nuevas puertas. Un año después volvió a atender al equipo durante otro amistoso y pudo realizar cortes de cabello a Santiago Giménez y Johan Vásquez.

Fue una experiencia súper cool porque vengo de madre mexicana, representar a México también y ver los cortes en los partidos mientras he estado en el estadio", comentó.

Su talento y el reconocimiento entre los futbolistas hicieron que su lista de clientes creciera rápidamente. Hasta la fecha ha trabajado con algunas de las principales figuras de la selección española, entre ellas Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams, quienes disputan el Mundial de 2026.

¿De dónde es originario?

En las últimas horas, en redes sociales comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que Guardado era de origen guatemalteco. Sin embargo, esa versión no ha podido ser confirmada. También han surgido publicaciones que señalan que nació en Honduras, aunque tampoco existe información verificable al respecto.

Lo que sí ha confirmado el joven es que reside en Dallas, proviene de una familia inmigrante y tiene raíces mexicanas por parte de su madre, un aspecto que asegura lo llena de orgullo en cada oportunidad que tiene de representar a su comunidad.

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