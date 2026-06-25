Brad Pitt y Edward Norton sorprenden al aparecer juntos en partido de Estados Unidos

Los protagonistas de la icónica película Fight Club, sorprendieron a los aficionados al aparecer juntos durante el partido entre Estados Unidos y Turquía.

El Mundial 2026 continúa regalando momentos inolvidables tanto dentro como fuera de la cancha. Esta vez, quienes acapararon la atención no fueron los futbolistas, sino dos de las mayores estrellas de Hollywood: Brad Pitt y Edward Norton.

Los protagonistas de la película Fight Club fueron captados juntos en uno de los palcos durante el partido entre Estados Unidos y Turquía, disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Su aparición fue mostrada en las pantallas del estadio y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de aficionados celebraron el inesperado reencuentro de los actores.

Las imágenes despertaron la nostalgia de los seguidores del clásico cinematográfico de 1999, considerado una de las películas de culto más influyentes de las últimas décadas.

Una aparición que desató furor

La presencia de Brad Pitt y Edward Norton fue compartida por periodistas deportivos y asistentes al encuentro, quienes no tardaron en publicar fotografías y videos del momento.

Los actores fueron captados observando el partido desde un palco mientras conversaban tranquilamente y disfrutaban del ambiente que se vivía en el estadio.

La imagen no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tendencia en distintas plataformas digitales, donde muchos usuarios bromearon con la posibilidad de una reunión de Fight Club casi tres décadas después de su estreno

Una película que marcó a toda una generación

Brad Pitt y Edward Norton protagonizaron Fight Club, la cinta dirigida por David Fincher y estrenada en 1999.

Aunque en su lanzamiento no tuvo el éxito esperado en taquilla, con el paso de los años se convirtió en una obra de culto gracias a su historia, sus giros argumentales y las memorables actuaciones de ambos actores.

El filme, basado en la novela de Chuck Palahniuk, sigue siendo considerado uno de los grandes clásicos del cine contemporáneo y continúa ganando nuevas generaciones de seguidores.

La presencia de Pitt y Norton no fue un hecho aislado. La competencia ha reunido a numerosas figuras del espectáculo, la música y el deporte en distintos estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

En el partido entre Estados Unidos y Turquía también fueron vistos otros famosos como Paris Hilton, Jessica Alba, Ashton Kutcher, Owen Wilson, Leonardo DiCaprio y el exbasquetbolista Scottie Pippen, entre otros, convirtiendo el encuentro en uno de los más concurridos por celebridades durante el torneo.

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