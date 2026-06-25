Brad Pitt y Edward Norton sorprenden al aparecer juntos en partido de Estados Unidos

 Brad Pitt y Edward Norton: Juntos en Partido de EE. UU.
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26 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Brad Pitt y Edward Norton sorprenden al aparecer juntos en partido de Estados Unidos

por Sandy Sandoval
Brad Pitt y Edward Norton, Redes sociales
Brad Pitt y Edward Norton / FOTO: Redes sociales

Los protagonistas de la icónica película Fight Club, sorprendieron a los aficionados al aparecer juntos durante el partido entre Estados Unidos y Turquía.

El Mundial 2026 continúa regalando momentos inolvidables tanto dentro como fuera de la cancha. Esta vez, quienes acapararon la atención no fueron los futbolistas, sino dos de las mayores estrellas de Hollywood: Brad Pitt y Edward Norton.

Los protagonistas de la película Fight Club fueron captados juntos en uno de los palcos durante el partido entre Estados Unidos y Turquía, disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Su aparición fue mostrada en las pantallas del estadio y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de aficionados celebraron el inesperado reencuentro de los actores.

Las imágenes despertaron la nostalgia de los seguidores del clásico cinematográfico de 1999, considerado una de las películas de culto más influyentes de las últimas décadas.

Una aparición que desató furor

La presencia de Brad Pitt y Edward Norton fue compartida por periodistas deportivos y asistentes al encuentro, quienes no tardaron en publicar fotografías y videos del momento.

Los actores fueron captados observando el partido desde un palco mientras conversaban tranquilamente y disfrutaban del ambiente que se vivía en el estadio.

La imagen no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tendencia en distintas plataformas digitales, donde muchos usuarios bromearon con la posibilidad de una reunión de Fight Club casi tres décadas después de su estreno

Una película que marcó a toda una generación

Brad Pitt y Edward Norton protagonizaron Fight Club, la cinta dirigida por David Fincher y estrenada en 1999.

Aunque en su lanzamiento no tuvo el éxito esperado en taquilla, con el paso de los años se convirtió en una obra de culto gracias a su historia, sus giros argumentales y las memorables actuaciones de ambos actores.

El filme, basado en la novela de Chuck Palahniuk, sigue siendo considerado uno de los grandes clásicos del cine contemporáneo y continúa ganando nuevas generaciones de seguidores.

La presencia de Pitt y Norton no fue un hecho aislado. La competencia ha reunido a numerosas figuras del espectáculo, la música y el deporte en distintos estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

En el partido entre Estados Unidos y Turquía también fueron vistos otros famosos como Paris Hilton, Jessica Alba, Ashton Kutcher, Owen Wilson, Leonardo DiCaprio y el exbasquetbolista Scottie Pippen, entre otros, convirtiendo el encuentro en uno de los más concurridos por celebridades durante el torneo.

Etiquetas
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