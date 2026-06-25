Celebración mundialista termina en tragedia en Los Cabos, México

El incidente ocurrió durante las celebraciones nacionales por la clasificación de México a la siguiente fase del Mundial, que desató festejos en varias ciudades del país.

La celebración por la destacada actuación de la selección mexicana en el Mundial de Fútbol 2026 se vio empañada la noche del miércoles en Los Cabos, Baja California Sur, cuando un automóvil embistió a una multitud de aficionados que festejaban en la vía pública. Como resultado del incidente, al menos 17 personas resultaron heridas, incluido el conductor del vehículo, según informaron las autoridades locales.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho ocurrió mientras numerosas personas ocupaban una calle para celebrar la clasificación de México a la fase de eliminación directa del torneo. Por razones que aún son materia de investigación, el automóvil avanzó entre la multitud, provocando lesiones a varios asistentes. Tras el incidente, el vehículo quedó detenido en medio de los presentes y el conductor fue asegurado por las autoridades.

Varios heridos en Los Cabos, México

El Ayuntamiento de Los Cabos indicó que los servicios de emergencia activaron de inmediato los protocolos de atención. Elementos de seguridad pública, bomberos, protección civil y personal médico acudieron al lugar para brindar asistencia a los afectados, quienes posteriormente fueron trasladados a distintos centros hospitalarios de la región. Asimismo, las autoridades confirmaron que se ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron el atropello.

Por su parte, el presidente municipal en funciones, José Manuel Larumbe Pineda, expresó su solidaridad con las personas lesionadas y aseguró que recibirán el apoyo necesario durante su recuperación. El incidente ocurrió en una jornada de festejos que se extendió por diversas ciudades del país, luego de que México asegurara el liderato del Grupo A con una contundente victoria de 3-0 sobre República Checa, avanzando así a los dieciseisavos de final del Mundial organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

Celebración de México ante República Checa en el Mundial 2026 - Agencia EFE

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