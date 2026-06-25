¡Ecuador celebra en grande! Gobierno declara feriado tras triunfo histórico de La Tri

¡Todo un país celebra! La histórica victoria de Ecuador sobre Alemania no solo aseguró la clasificación de La Tri a la siguiente ronda de la fiesta futbolera, sino que también llevó al presidente Daniel Noboa a decretar un feriado nacional.

Ecuador vive uno de los momentos más memorables de su historia deportiva. La histórica victoria de la selección ecuatoriana por 2-1 sobre Alemania no solo significó un triunfo frente a una de las potencias del futbol mundial, sino que también provocó una celebración sin precedentes que llevó al presidente Daniel Noboa a decretar feriado nacional no recuperable para este viernes 26 de junio.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

La medida fue anunciada pocas horas después del emocionante encuentro disputado en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde La Tri consiguió una victoria que le permitió avanzar a los dieciseisavos de final y mantener vivo el sueño de seguir haciendo historia en la máxima competencia del futbol.

El anuncio presidencial desató una nueva ola de festejos en distintas ciudades de Ecuador, donde miles de aficionados salieron a las calles para celebrar un resultado que quedará grabado para siempre en la memoria de los ecuatorianos.

Sorprende con un feriado nacional

Tras el pitazo final, el presidente Daniel Noboa publicó un mensaje en su cuenta oficial de X para felicitar a los jugadores y al cuerpo técnico encabezado por Sebastián Beccacece.

"Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado! ¡Viva el Ecuador!", escribió el mandatario.

Poco después, el Gobierno oficializó la decisión mediante el Decreto Ejecutivo No. 431, que establece la suspensión de la jornada laboral del viernes 26 de junio para los sectores público y privado.

Además, el documento especifica que el descanso será no recuperable, por lo que los trabajadores no deberán reponer posteriormente las horas de trabajo suspendidas.

Una victoria que quedará para la historia

La Tri llegó al compromiso con la obligación de sumar para mantener vivas sus opciones de clasificación. Frente a una selección alemana considerada una de las favoritas del torneo, Ecuador mostró personalidad, orden táctico y eficacia para quedarse con un triunfo que sorprendió al mundo del futbol.

El resultado permitió que el combinado ecuatoriano alcanzara cuatro puntos en la fase de grupos y asegurara uno de los boletos a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

Para muchos analistas deportivos, esta victoria representa una de las más importantes obtenidas por Ecuador en competencias internacionales.

Tras conocerse el resultado, miles de aficionados salieron a celebrar en Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades del país.

Las principales avenidas se llenaron de banderas, camisetas amarillas, caravanas de vehículos, cánticos y fuegos artificiales que acompañaron una noche de euforia colectiva.

Las imágenes de la celebración comenzaron a recorrer el mundo y mostraron el enorme entusiasmo de una afición que soñaba con un resultado de esta magnitud.

Un feriado para celebrar un momento histórico

Aunque no es frecuente que un país declare feriado por un resultado deportivo, el Gobierno ecuatoriano consideró que la clasificación merecía una celebración especial.

La decisión fue recibida con entusiasmo por miles de ciudadanos, quienes aprovecharán el día libre para continuar festejando uno de los mayores logros recientes del futbol ecuatoriano.

En redes sociales, usuarios de distintos países felicitaron a Ecuador tanto por la histórica victoria como por la iniciativa del Gobierno de permitir que la alegría se extendiera durante un día más.

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