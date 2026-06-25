¡Ecuador celebra en grande! Gobierno declara feriado tras triunfo histórico de La Tri

 Feriado en Ecuador por triunfo histórico de La Tri
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54:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
54
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
54
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¡Ecuador celebra en grande! Gobierno declara feriado tras triunfo histórico de La Tri

por Sandy Sandoval
Ecuador, Redes sociales
Ecuador / FOTO: Redes sociales

¡Todo un país celebra! La histórica victoria de Ecuador sobre Alemania no solo aseguró la clasificación de La Tri a la siguiente ronda de la fiesta futbolera, sino que también llevó al presidente Daniel Noboa a decretar un feriado nacional.

Ecuador vive uno de los momentos más memorables de su historia deportiva. La histórica victoria de la selección ecuatoriana por 2-1 sobre Alemania no solo significó un triunfo frente a una de las potencias del futbol mundial, sino que también provocó una celebración sin precedentes que llevó al presidente Daniel Noboa a decretar feriado nacional no recuperable para este viernes 26 de junio.

Foto embed
Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

La medida fue anunciada pocas horas después del emocionante encuentro disputado en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde La Tri consiguió una victoria que le permitió avanzar a los dieciseisavos de final y mantener vivo el sueño de seguir haciendo historia en la máxima competencia del futbol.

El anuncio presidencial desató una nueva ola de festejos en distintas ciudades de Ecuador, donde miles de aficionados salieron a las calles para celebrar un resultado que quedará grabado para siempre en la memoria de los ecuatorianos.

Sorprende con un feriado nacional

Tras el pitazo final, el presidente Daniel Noboa publicó un mensaje en su cuenta oficial de X para felicitar a los jugadores y al cuerpo técnico encabezado por Sebastián Beccacece.

"Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado! ¡Viva el Ecuador!", escribió el mandatario.

Poco después, el Gobierno oficializó la decisión mediante el Decreto Ejecutivo No. 431, que establece la suspensión de la jornada laboral del viernes 26 de junio para los sectores público y privado.

Además, el documento especifica que el descanso será no recuperable, por lo que los trabajadores no deberán reponer posteriormente las horas de trabajo suspendidas.

Una victoria que quedará para la historia

La Tri llegó al compromiso con la obligación de sumar para mantener vivas sus opciones de clasificación. Frente a una selección alemana considerada una de las favoritas del torneo, Ecuador mostró personalidad, orden táctico y eficacia para quedarse con un triunfo que sorprendió al mundo del futbol.

El resultado permitió que el combinado ecuatoriano alcanzara cuatro puntos en la fase de grupos y asegurara uno de los boletos a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

Para muchos analistas deportivos, esta victoria representa una de las más importantes obtenidas por Ecuador en competencias internacionales.

Tras conocerse el resultado, miles de aficionados salieron a celebrar en Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades del país.

Las principales avenidas se llenaron de banderas, camisetas amarillas, caravanas de vehículos, cánticos y fuegos artificiales que acompañaron una noche de euforia colectiva.

Las imágenes de la celebración comenzaron a recorrer el mundo y mostraron el enorme entusiasmo de una afición que soñaba con un resultado de esta magnitud.

Un feriado para celebrar un momento histórico

Aunque no es frecuente que un país declare feriado por un resultado deportivo, el Gobierno ecuatoriano consideró que la clasificación merecía una celebración especial.

La decisión fue recibida con entusiasmo por miles de ciudadanos, quienes aprovecharán el día libre para continuar festejando uno de los mayores logros recientes del futbol ecuatoriano.

En redes sociales, usuarios de distintos países felicitaron a Ecuador tanto por la histórica victoria como por la iniciativa del Gobierno de permitir que la alegría se extendiera durante un día más.

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