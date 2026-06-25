EN VIVO. Minuto a minuto del Turquía vs. Estados Unidos

 Resultado Turquía vs. Estados Unidos - Grupo D Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
00 Paraguay Paraguay Australia Australia 00
54:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
54
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
54
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Turquía vs. Estados Unidos

por Christoper Chang
Turquía vs. Estados Unidos - Grupo D Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Turquía vs. Estados Unidos - Grupo D Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del Turquía vs. Estados Unidos en actividad el Grupo D.

Turquía y Estados Unidos cerrarán su participación en el Grupo D del Mundial 2026 cuando se enfrenten en el SoFi Stadium, en un partido donde ambos llegan con objetivos completamente distintos. La selección turca afronta el compromiso ya eliminada de la Copa del Mundo tras sufrir dos derrotas consecutivas: 2-0 frente a Australia y 1-0 ante Paraguay, resultados que acabaron con cualquier posibilidad de avanzar a la fase de dieciseisavos de final.

En contraste, Estados Unidos disputará este encuentro con el boleto a los dieciseisavos de final ya asegurado gracias a un inicio perfecto en el torneo. El conjunto norteamericano venció con autoridad 4-1 a Paraguay y posteriormente superó 2-0 a Australia, consolidándose como uno de los protagonistas del grupo. Aunque el duelo tendrá poco en juego en términos de clasificación, ambos equipos buscarán despedirse de la fase de grupos con una actuación convincente: los estadounidenses para mantener el impulso de cara a la ronda eliminatoria y los turcos para rescatar el honor con su primera victoria en el certamen.

Minuto a minuto del Turquía vs. Estados Unidos

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Turkey
Sistema: No disponible
Minuto: 54'
2 - 2
25/06/2026 - 20:00
Actualizar marcador
USA
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
M. Ghorbal

Incidencias del partido

3'
goal
Gol de A. Trusty. USA deja el marcador 0 - 1
10'
goal
Gol de A. Guler. Turkey deja el marcador 1 - 1
19'
card
S. Berhalter ve tarjeta amarilla
31'
goal
Gol de O. Kokcu. Turkey deja el marcador 2 - 1
49'
goal
Gol de S. Berhalter. USA deja el marcador 2 - 2

Goles

  • 3'
    Gol
    A. Trusty (0 - 1)
  • 10'
    Gol
    A. Guler (1 - 1)
  • 31'
    Gol
    O. Kokcu (2 - 1)
  • 49'
    Gol
    S. Berhalter (2 - 2)

Tarjetas

  • 19'
    Tarjeta
    S. Berhalter - tarjeta amarilla

Entre sí

  • 07/06
    United States
    United States 1 - 2 Türkiye
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Turkey

  • 20/06
    Turkey
    Turkey 0 - 1 Paraguay
    World Cup | Finalizado
  • 14/06
    Australia
    Australia 2 - 0 Turkey
    World Cup | Finalizado
  • 07/06
    Venezuela
    Venezuela 1 - 2 Turkey
    Friendlies | Finalizado
  • 01/06
    Turkey
    Turkey 4 - 0 North Macedonia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Kosovo
    Kosovo 0 - 1 Turkey
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

Últimos de USA

  • 19/06
    USA
    USA 2 - 0 Australia
    World Cup | Finalizado
  • 13/06
    USA
    USA 4 - 1 Paraguay
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    USA
    USA 1 - 2 Germany
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    USA
    USA 3 - 2 Senegal
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    USA
    USA 0 - 2 Portugal
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Turkey
USA
0
Sin datos
0

Alineaciones

Turkey
  • Sin alineación disponible.
USA
  • Sin alineación disponible.
Etiquetas
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