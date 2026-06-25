EN VIVO. Minuto a minuto del Turquía vs. Estados Unidos

Sigue todas las incidencias del Turquía vs. Estados Unidos en actividad el Grupo D.
Turquía y Estados Unidos cerrarán su participación en el Grupo D del Mundial 2026 cuando se enfrenten en el SoFi Stadium, en un partido donde ambos llegan con objetivos completamente distintos. La selección turca afronta el compromiso ya eliminada de la Copa del Mundo tras sufrir dos derrotas consecutivas: 2-0 frente a Australia y 1-0 ante Paraguay, resultados que acabaron con cualquier posibilidad de avanzar a la fase de dieciseisavos de final.
En contraste, Estados Unidos disputará este encuentro con el boleto a los dieciseisavos de final ya asegurado gracias a un inicio perfecto en el torneo. El conjunto norteamericano venció con autoridad 4-1 a Paraguay y posteriormente superó 2-0 a Australia, consolidándose como uno de los protagonistas del grupo. Aunque el duelo tendrá poco en juego en términos de clasificación, ambos equipos buscarán despedirse de la fase de grupos con una actuación convincente: los estadounidenses para mantener el impulso de cara a la ronda eliminatoria y los turcos para rescatar el honor con su primera victoria en el certamen.
Minuto a minuto del Turquía vs. Estados Unidos
Incidencias del partido
Goles
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3'A. Trusty (0 - 1)
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10'A. Guler (1 - 1)
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31'O. Kokcu (2 - 1)
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49'S. Berhalter (2 - 2)
Tarjetas
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19'S. Berhalter - tarjeta amarilla
Entre sí
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07/06United States 1 - 2 Türkiye
Friendlies | Finalizado
Últimos de Turkey
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20/06Turkey 0 - 1 Paraguay
World Cup | Finalizado
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14/06Australia 2 - 0 Turkey
World Cup | Finalizado
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07/06Venezuela 1 - 2 Turkey
Friendlies | Finalizado
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01/06Turkey 4 - 0 North Macedonia
Friendlies | Finalizado
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31/03Kosovo 0 - 1 Turkey
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Últimos de USA
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19/06USA 2 - 0 Australia
World Cup | Finalizado
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13/06USA 4 - 1 Paraguay
World Cup | Finalizado
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06/06USA 1 - 2 Germany
Friendlies | Finalizado
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31/05USA 3 - 2 Senegal
Friendlies | Finalizado
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01/04USA 0 - 2 Portugal
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Sin alineación disponible.
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