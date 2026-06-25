EN VIVO. Minuto a minuto del Turquía vs. Estados Unidos

Sigue todas las incidencias del Turquía vs. Estados Unidos en actividad el Grupo D.

Turquía y Estados Unidos cerrarán su participación en el Grupo D del Mundial 2026 cuando se enfrenten en el SoFi Stadium, en un partido donde ambos llegan con objetivos completamente distintos. La selección turca afronta el compromiso ya eliminada de la Copa del Mundo tras sufrir dos derrotas consecutivas: 2-0 frente a Australia y 1-0 ante Paraguay, resultados que acabaron con cualquier posibilidad de avanzar a la fase de dieciseisavos de final.

En contraste, Estados Unidos disputará este encuentro con el boleto a los dieciseisavos de final ya asegurado gracias a un inicio perfecto en el torneo. El conjunto norteamericano venció con autoridad 4-1 a Paraguay y posteriormente superó 2-0 a Australia, consolidándose como uno de los protagonistas del grupo. Aunque el duelo tendrá poco en juego en términos de clasificación, ambos equipos buscarán despedirse de la fase de grupos con una actuación convincente: los estadounidenses para mantener el impulso de cara a la ronda eliminatoria y los turcos para rescatar el honor con su primera victoria en el certamen.

Minuto a minuto del Turquía vs. Estados Unidos

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Turkey Sistema: No disponible Minuto: 54' 2 - 2 Actualizar marcador USA Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro M. Ghorbal Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 3' Gol de A. Trusty. USA deja el marcador 0 - 1 10' Gol de A. Guler. Turkey deja el marcador 1 - 1 19' S. Berhalter ve tarjeta amarilla 31' Gol de O. Kokcu. Turkey deja el marcador 2 - 1 49' Gol de S. Berhalter. USA deja el marcador 2 - 2 Goles 3' A. Trusty (0 - 1)

10' A. Guler (1 - 1)

31' O. Kokcu (2 - 1)

49' S. Berhalter (2 - 2) Tarjetas 19' S. Berhalter - tarjeta amarilla Entre sí 07/06 United States 1 - 2 Türkiye

Friendlies | Finalizado Últimos de Turkey 20/06 Turkey 0 - 1 Paraguay

World Cup | Finalizado

14/06 Australia 2 - 0 Turkey

World Cup | Finalizado

07/06 Venezuela 1 - 2 Turkey

Friendlies | Finalizado

01/06 Turkey 4 - 0 North Macedonia

Friendlies | Finalizado

31/03 Kosovo 0 - 1 Turkey

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Últimos de USA 19/06 USA 2 - 0 Australia

World Cup | Finalizado

13/06 USA 4 - 1 Paraguay

World Cup | Finalizado

06/06 USA 1 - 2 Germany

Friendlies | Finalizado

31/05 USA 3 - 2 Senegal

Friendlies | Finalizado

01/04 USA 0 - 2 Portugal

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Turkey USA 0 Sin datos 0 Alineaciones Turkey Turkey Sin alineación disponible. USA USA Sin alineación disponible.

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