Entre aplausos y silencio: España conmovió al Mundial 2026 con un homenaje a Venezuela

Más allá del futbol, la Selección de España protagonizó uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026.

La Selección de España dejó de lado por unos minutos la intensidad de la competencia para enviar un poderoso mensaje de solidaridad. Antes de realizar su último entrenamiento previo al decisivo encuentro frente a Uruguay en el Mundial 2026, el plantel encabezado por Luis de la Fuente guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas y afectados por los devastadores terremotos que golpearon Venezuela.

El homenaje tuvo lugar en el Sport Center de Guadalajara, donde la Roja ultimó detalles de cara al partido que definirá el liderato del Grupo H. Futbolistas, cuerpo técnico y miembros de la delegación permanecieron en absoluto silencio, mostrando respeto por las personas que perdieron la vida y por las miles de familias que enfrentan las consecuencias de la tragedia.

La imagen del equipo español rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron que, por encima de la rivalidad deportiva, el futbol también puede convertirse en un espacio para expresar empatía y apoyo en momentos difíciles.

Venezuela enfrenta una de las mayores tragedias de su historia reciente

El homenaje de España ocurrió apenas horas después de que Venezuela fuera sacudida por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados con pocos segundos de diferencia, un desastre que provocó el colapso de edificios, graves daños en infraestructura y una intensa movilización de equipos de rescate. Las autoridades declararon el estado de emergencia mientras continúan las labores para localizar sobrevivientes entre los escombros.

La tragedia ha despertado una ola de solidaridad internacional. Diversos gobiernos, organismos internacionales, deportistas y figuras públicas han enviado mensajes de apoyo y ofrecido ayuda humanitaria para atender a los miles de afectados.

Ambiente de confianza en la concentración española

Tras el homenaje, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente completó su práctica con prácticamente toda la plantilla disponible. La única ausencia fue la de Víctor Muñoz, quien continúa recuperándose de su lesión y trabajó de forma diferenciada, aunque ya comenzó a realizar ejercicios con balón.

El buen ambiente volvió a ser protagonista en la concentración española. Después del contundente triunfo sobre Arabia Saudí, el equipo recuperó la confianza y llega con el ánimo renovado para afrontar uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.

Durante la sesión, el cuerpo técnico insistió en aspectos tácticos como la presión alta, la rápida circulación del balón y los movimientos ofensivos que permitieron a España firmar una de las actuaciones más convincentes del torneo.

Todo apunta a que el seleccionador mantendrá la base del equipo que goleó en la jornada anterior. Unai Simón estaría bajo los tres palos; Cubarsí, Laporte y Cucurella formarían la línea defensiva, mientras que Rodrigo, Pedri y Dani Olmo comandarían el mediocampo.

En ataque, Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal aparecen como los principales candidatos para buscar una nueva victoria que permita a España terminar como líder del Grupo H.

La única incógnita continúa siendo el lateral derecho, donde Pedro Porro parte con ligera ventaja tras su destacada actuación, aunque Marcos Llorente también mantiene opciones de ingresar en el once titular.

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