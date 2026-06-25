Entre aplausos y silencio: España conmovió al Mundial 2026 con un homenaje a Venezuela

 España Rinde Homenaje a Venezuela en Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
00 Tunisia Tunisia Netherlands Netherlands 02
13:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Ecuador Bosnia & Herzegovina Sweden Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
11
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
11
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Entre aplausos y silencio: España conmovió al Mundial 2026 con un homenaje a Venezuela

por Sandy Sandoval
Selección de España Mundial 2026, Redes sociales
Selección de España Mundial 2026 / FOTO: Redes sociales

Más allá del futbol, la Selección de España protagonizó uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026.

La Selección de España dejó de lado por unos minutos la intensidad de la competencia para enviar un poderoso mensaje de solidaridad. Antes de realizar su último entrenamiento previo al decisivo encuentro frente a Uruguay en el Mundial 2026, el plantel encabezado por Luis de la Fuente guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas y afectados por los devastadores terremotos que golpearon Venezuela.

El homenaje tuvo lugar en el Sport Center de Guadalajara, donde la Roja ultimó detalles de cara al partido que definirá el liderato del Grupo H. Futbolistas, cuerpo técnico y miembros de la delegación permanecieron en absoluto silencio, mostrando respeto por las personas que perdieron la vida y por las miles de familias que enfrentan las consecuencias de la tragedia.

La imagen del equipo español rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron que, por encima de la rivalidad deportiva, el futbol también puede convertirse en un espacio para expresar empatía y apoyo en momentos difíciles.

Venezuela enfrenta una de las mayores tragedias de su historia reciente

El homenaje de España ocurrió apenas horas después de que Venezuela fuera sacudida por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados con pocos segundos de diferencia, un desastre que provocó el colapso de edificios, graves daños en infraestructura y una intensa movilización de equipos de rescate. Las autoridades declararon el estado de emergencia mientras continúan las labores para localizar sobrevivientes entre los escombros.

La tragedia ha despertado una ola de solidaridad internacional. Diversos gobiernos, organismos internacionales, deportistas y figuras públicas han enviado mensajes de apoyo y ofrecido ayuda humanitaria para atender a los miles de afectados.

Ambiente de confianza en la concentración española

Tras el homenaje, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente completó su práctica con prácticamente toda la plantilla disponible. La única ausencia fue la de Víctor Muñoz, quien continúa recuperándose de su lesión y trabajó de forma diferenciada, aunque ya comenzó a realizar ejercicios con balón.

El buen ambiente volvió a ser protagonista en la concentración española. Después del contundente triunfo sobre Arabia Saudí, el equipo recuperó la confianza y llega con el ánimo renovado para afrontar uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.

Durante la sesión, el cuerpo técnico insistió en aspectos tácticos como la presión alta, la rápida circulación del balón y los movimientos ofensivos que permitieron a España firmar una de las actuaciones más convincentes del torneo.

Todo apunta a que el seleccionador mantendrá la base del equipo que goleó en la jornada anterior. Unai Simón estaría bajo los tres palos; Cubarsí, Laporte y Cucurella formarían la línea defensiva, mientras que Rodrigo, Pedri y Dani Olmo comandarían el mediocampo.

En ataque, Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal aparecen como los principales candidatos para buscar una nueva victoria que permita a España terminar como líder del Grupo H.

La única incógnita continúa siendo el lateral derecho, donde Pedro Porro parte con ligera ventaja tras su destacada actuación, aunque Marcos Llorente también mantiene opciones de ingresar en el once titular.

Etiquetas
Mundial 2026Luis de la Fuente#ViralesMundial2026homenaje Españasolidaridad Venezuelaterremotos Venezuelafútbol y empatía

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver