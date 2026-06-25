¡Lo que no se mira! Festejos del Mundial 2026 dejan montañas de basura en la Ciudad de México

 Basura del Mundial 2026: Festejos en Ciudad de México
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Mexico South Africa South Korea Czech Republic
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
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Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
11
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
11
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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¡Lo que no se mira! Festejos del Mundial 2026 dejan montañas de basura en la Ciudad de México

por Sandy Sandoval
Basura México Mundial, Redes sociales
Basura México Mundial / FOTO: Redes sociales

Festejos del Mundial 2026 dejan toneladas de basura. Esta es la historia que pocos ven después de cada celebración.

La alegría por el contundente triunfo de la Selección Mexicana por 3-0 sobre Chequia durante el Mundial 2026 convirtió nuevamente a la Ciudad de México en un enorme escenario de celebración. Miles de aficionados se congregaron en el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y otros puntos emblemáticos para festejar la victoria del Tricolor.

Sin embargo, cuando los cánticos terminaron, las banderas dejaron de ondear y la multitud regresó a casa, apareció una realidad muy distinta: montañas de basura cubrían las principales avenidas de la ciudad de México.

Las imágenes de botellas de plástico, latas, vasos desechables, cartón y empaques esparcidos por las calles rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde usuarios lamentaron el impacto ambiental que dejaron los festejos.

Más de cuarenta toneladas de residuos

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que, tomando como referencia celebraciones similares ocurridas durante el torneo, los festejos futbolísticos pueden generar alrededor de 40 toneladas de residuos sólidos en cuestión de horas.

Las zonas con mayor acumulación de basura fueron el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, lugares que tradicionalmente concentran a cientos de miles de personas cuando la Selección Mexicana consigue resultados importantes.

Para devolver la normalidad a la ciudad fue necesaria la movilización de brigadas de limpieza que realizaron barrido manual y mecánico, recolección de residuos, lavado de banquetas, calles y áreas verdes, además del retiro de materiales que obstruían el paso peatonal y vehicular.

Cada evento masivo representa un enorme desafío para los servicios urbanos. Aunque muchas personas disfrutan de la fiesta, la cantidad de residuos que se generan en pocas horas supera ampliamente la operación cotidiana de los equipos de limpieza.

Entre los materiales más comunes destacan las botellas de PET, latas de aluminio, cartón, envases de comida, vasos y bolsas de plástico, muchos de los cuales podrían reciclarse si fueran separados correctamente desde el momento en que son desechados.

Especialistas en manejo de residuos recuerdan que la disposición adecuada de estos materiales no solo ayuda a mantener limpia la ciudad, sino que también reduce el impacto ambiental y facilita su reincorporación a procesos de reciclaje.

Los trabajadores invisibles que aparecen cuando termina la fiesta

Mientras la mayoría de aficionados abandona las calles, comienza la jornada de miles de personas cuya labor suele pasar desapercibida.

Se trata de los llamados pepenadores y trabajadores voluntarios de limpia, quienes recorren avenidas y plazas recogiendo materiales reciclables para venderlos posteriormente en centros de acopio.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México estima que existen al menos 10 mil trabajadores voluntarios dedicados a estas labores, muchos de ellos sin contrato laboral, sin prestaciones y con ingresos que dependen exclusivamente del volumen de residuos que logren recuperar durante cada jornada.

Para ellos, cada celebración masiva representa una oportunidad de obtener mayores ingresos gracias a la gran cantidad de materiales reciclables que quedan abandonados en la vía pública.

Aunque para muchos la basura representa únicamente contaminación, para cientos de familias significa una fuente de ingresos.

En los centros de acopio de la capital mexicana, el PET suele pagarse entre cuatro y siete pesos por kilogramo; el cartón entre uno y dos pesos; mientras que el aluminio alcanza valores de entre 18 y 30 pesos por kilo, dependiendo de la demanda y del lugar donde se comercialice según información de medios de comunicación mexicanos.

Esto obliga a los recolectores a reunir grandes cantidades de material para obtener una ganancia que les permita sostener a sus familias.

Por ejemplo, para reunir alrededor de 50 pesos mediante la venta de botellas de PET pueden necesitar más de 400 envases, mientras que en el caso del aluminio deben recolectar aproximadamente 150 latas para alcanzar un ingreso similar.

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