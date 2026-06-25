¡Lo que no se mira! Festejos del Mundial 2026 dejan montañas de basura en la Ciudad de México

Festejos del Mundial 2026 dejan toneladas de basura. Esta es la historia que pocos ven después de cada celebración.

La alegría por el contundente triunfo de la Selección Mexicana por 3-0 sobre Chequia durante el Mundial 2026 convirtió nuevamente a la Ciudad de México en un enorme escenario de celebración. Miles de aficionados se congregaron en el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y otros puntos emblemáticos para festejar la victoria del Tricolor.

Sin embargo, cuando los cánticos terminaron, las banderas dejaron de ondear y la multitud regresó a casa, apareció una realidad muy distinta: montañas de basura cubrían las principales avenidas de la ciudad de México.

Las imágenes de botellas de plástico, latas, vasos desechables, cartón y empaques esparcidos por las calles rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde usuarios lamentaron el impacto ambiental que dejaron los festejos.

Más de cuarenta toneladas de residuos

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que, tomando como referencia celebraciones similares ocurridas durante el torneo, los festejos futbolísticos pueden generar alrededor de 40 toneladas de residuos sólidos en cuestión de horas.

Las zonas con mayor acumulación de basura fueron el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, lugares que tradicionalmente concentran a cientos de miles de personas cuando la Selección Mexicana consigue resultados importantes.

Para devolver la normalidad a la ciudad fue necesaria la movilización de brigadas de limpieza que realizaron barrido manual y mecánico, recolección de residuos, lavado de banquetas, calles y áreas verdes, además del retiro de materiales que obstruían el paso peatonal y vehicular.

Cada evento masivo representa un enorme desafío para los servicios urbanos. Aunque muchas personas disfrutan de la fiesta, la cantidad de residuos que se generan en pocas horas supera ampliamente la operación cotidiana de los equipos de limpieza.

Entre los materiales más comunes destacan las botellas de PET, latas de aluminio, cartón, envases de comida, vasos y bolsas de plástico, muchos de los cuales podrían reciclarse si fueran separados correctamente desde el momento en que son desechados.

Especialistas en manejo de residuos recuerdan que la disposición adecuada de estos materiales no solo ayuda a mantener limpia la ciudad, sino que también reduce el impacto ambiental y facilita su reincorporación a procesos de reciclaje.

Los trabajadores invisibles que aparecen cuando termina la fiesta

Mientras la mayoría de aficionados abandona las calles, comienza la jornada de miles de personas cuya labor suele pasar desapercibida.

Se trata de los llamados pepenadores y trabajadores voluntarios de limpia, quienes recorren avenidas y plazas recogiendo materiales reciclables para venderlos posteriormente en centros de acopio.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México estima que existen al menos 10 mil trabajadores voluntarios dedicados a estas labores, muchos de ellos sin contrato laboral, sin prestaciones y con ingresos que dependen exclusivamente del volumen de residuos que logren recuperar durante cada jornada.

Para ellos, cada celebración masiva representa una oportunidad de obtener mayores ingresos gracias a la gran cantidad de materiales reciclables que quedan abandonados en la vía pública.

Aunque para muchos la basura representa únicamente contaminación, para cientos de familias significa una fuente de ingresos.

En los centros de acopio de la capital mexicana, el PET suele pagarse entre cuatro y siete pesos por kilogramo; el cartón entre uno y dos pesos; mientras que el aluminio alcanza valores de entre 18 y 30 pesos por kilo, dependiendo de la demanda y del lugar donde se comercialice según información de medios de comunicación mexicanos.

Esto obliga a los recolectores a reunir grandes cantidades de material para obtener una ganancia que les permita sostener a sus familias.

Por ejemplo, para reunir alrededor de 50 pesos mediante la venta de botellas de PET pueden necesitar más de 400 envases, mientras que en el caso del aluminio deben recolectar aproximadamente 150 latas para alcanzar un ingreso similar.

Etiquetas