Fue figura de Japón y a los 59 años sigue jugando profesionalmente

Fue uno de los grandes referentes de Japón en los años noventa y, cerca de cumplir 60 años, acaba de renovar su contrato para continuar compitiendo en el fútbol profesional.

En una época en la que la mayoría de los futbolistas se retiran antes de cumplir los cuarenta años, Kazuyoshi Miura continúa escribiendo una historia extraordinaria. El delantero japonés, conocido mundialmente como King Kazu, seguirá compitiendo a los 59 años tras confirmarse su cesión al Fukushima United FC, equipo de la tercera división de Japón. Su decisión demuestra una pasión inquebrantable por el fútbol y una determinación que lo ha convertido en un referente para varias generaciones de aficionados.

La trayectoria de Miura comenzó de manera poco convencional. Con apenas 15 años dejó Japón para perseguir su sueño en Brasil, una nación donde el fútbol forma parte de la identidad cultural. Allí inició su carrera profesional con el Santos en 1986, adquiriendo experiencia y desarrollando un estilo de juego que más tarde lo distinguiría en su país. Tras regresar a Japón en 1990, se convirtió rápidamente en una de las figuras más importantes del balompié nacional y fue nombrado Jugador Más Valioso en la temporada inaugural de la J-League en 1993.

Miura, leyenda de Japón

Su carrera también estuvo marcada por hitos internacionales. Miura fue el primer futbolista asiático en disputar la Serie A italiana al vestir la camiseta del Génova durante la temporada 1994-1995. Además, defendió los colores de clubes en distintos países, entre ellos Croacia y Australia, consolidando una reputación basada en su talento, disciplina y espíritu competitivo. Durante la década de los noventa fue una de las grandes estrellas de la selección japonesa y contribuyó al crecimiento del fútbol en una nación que comenzaba a ganar protagonismo en la escena mundial.

A pesar de haber vivido momentos difíciles, como su sorpresiva exclusión de la convocatoria para el Mundial de Francia 1998, Miura nunca dejó que las adversidades definieran su legado. Hoy, cerca de cumplir 60 años, continúa activo y persigue nuevos desafíos con la misma ilusión que tenía cuando era adolescente. Su historia trasciende los récords y las estadísticas, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia, amor por el deporte y compromiso con los sueños, sin importar la edad.

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