Fue figura de Japón y a los 59 años sigue jugando profesionalmente

 Fue figura de Japón y a los 59 años sigue jugando
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-- Curacao Curacao Ivory Coast Ivory Coast --
25 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Croatia South Korea
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Fue figura de Japón y a los 59 años sigue jugando profesionalmente

por Christoper Chang
Kazu Miura sigue en activo con 59 años - Archivo
Kazu Miura sigue en activo con 59 años / FOTO: Archivo

Fue uno de los grandes referentes de Japón en los años noventa y, cerca de cumplir 60 años, acaba de renovar su contrato para continuar compitiendo en el fútbol profesional.

En una época en la que la mayoría de los futbolistas se retiran antes de cumplir los cuarenta años, Kazuyoshi Miura continúa escribiendo una historia extraordinaria. El delantero japonés, conocido mundialmente como King Kazu, seguirá compitiendo a los 59 años tras confirmarse su cesión al Fukushima United FC, equipo de la tercera división de Japón. Su decisión demuestra una pasión inquebrantable por el fútbol y una determinación que lo ha convertido en un referente para varias generaciones de aficionados.

La trayectoria de Miura comenzó de manera poco convencional. Con apenas 15 años dejó Japón para perseguir su sueño en Brasil, una nación donde el fútbol forma parte de la identidad cultural. Allí inició su carrera profesional con el Santos en 1986, adquiriendo experiencia y desarrollando un estilo de juego que más tarde lo distinguiría en su país. Tras regresar a Japón en 1990, se convirtió rápidamente en una de las figuras más importantes del balompié nacional y fue nombrado Jugador Más Valioso en la temporada inaugural de la J-League en 1993.

Miura, leyenda de Japón

Su carrera también estuvo marcada por hitos internacionales. Miura fue el primer futbolista asiático en disputar la Serie A italiana al vestir la camiseta del Génova durante la temporada 1994-1995. Además, defendió los colores de clubes en distintos países, entre ellos Croacia y Australia, consolidando una reputación basada en su talento, disciplina y espíritu competitivo. Durante la década de los noventa fue una de las grandes estrellas de la selección japonesa y contribuyó al crecimiento del fútbol en una nación que comenzaba a ganar protagonismo en la escena mundial.

A pesar de haber vivido momentos difíciles, como su sorpresiva exclusión de la convocatoria para el Mundial de Francia 1998, Miura nunca dejó que las adversidades definieran su legado. Hoy, cerca de cumplir 60 años, continúa activo y persigue nuevos desafíos con la misma ilusión que tenía cuando era adolescente. Su historia trasciende los récords y las estadísticas, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia, amor por el deporte y compromiso con los sueños, sin importar la edad.

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Kazuyoshi+Miura+Japan+v+Brazil+Futsal+International+U4CDwOw6wojl -
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