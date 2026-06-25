Goles, récords y nuevas marcas: así avanza el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 avanza con cifras históricas tras dos jornadas de la fase de grupos y 48 partidos disputados.

El Mundial 2026 ya registra el mejor promedio de goles desde la edición de 1970, además de múltiples récords individuales y una marcada influencia de la Premier League en la producción ofensiva.

Promedio de goles histórico

La primera jornada del Mundial 2026 dejó 75 goles en 24 partidos, con un promedio de 3.12 por encuentro. En la segunda jornada se anotaron 66 tantos en 24 partidos, para un promedio de 2.75.

En total, el torneo acumula 141 goles en 48 partidos, con un promedio de 2.93 por encuentro, la cifra más alta registrada en una Copa del Mundo desde 1970. Este registro supera los 2.67 goles por partido de la edición de 2022.

Celebración de Suiza ante Canadá - Agencia EFE

Messi lidera la clasificación de goleadores

La lucha por el máximo goleador del Mundial 2026 se mantiene abierta. Lionel Messi lidera con cinco goles, seguido por Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con cuatro.

Más atrás aparecen Deniz Undav y Jonathan David con tres anotaciones cada uno.

Jonathan David firmó el segundo triplete del torneo en la victoria de Canadá por 6-0 ante Catar. El primero había sido de Lionel Messi ante Argelia.

El número de hat-tricks iguala el registrado en la Copa del Mundo de 2022. El récord histórico pertenece a la edición de 1954, con ocho tripletes.

Mbappé de la Selección de Francia - Redes sociales

Récords individuales

La segunda jornada dejó varios hitos relevantes. Lionel Messi alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del torneo.

Kylian Mbappé llegó a 16 goles tras su doblete ante Irak, igualando a Miroslav Klose en la segunda posición histórica.

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo. Además, alcanzó los 10 goles totales en el torneo, superando a Eusébio como máximo goleador histórico de Portugal en Mundiales.

Cabo Verde anotó su primer gol en una Copa del Mundo mediante Kevin Pina en el empate ante Uruguay.

Récord de Curazao

Curazao sumó su primer punto en su historia mundialista tras empatar sin goles ante Ecuador. El portero Eloy Room tuvo una actuación destacada con 15 atajadas, estableciendo un récord en partidos de 90 minutos en Copas del Mundo.

Livano Comenencia marcó el primer gol de Curazao en un Mundial - EFE

Importancia del balón parado

Las acciones a balón parado continúan siendo determinantes en el desarrollo del Mundial 2026. Hasta el momento se han registrado ocho goles directamente desde tiros de esquina, además de cinco más originados en jugadas derivadas de córner.

Dominio de la Premier League

La Premier League encabeza el ranking de ligas con más goles aportados por sus jugadores, con 33 anotaciones. Erling Haaland figura entre los principales responsables con cuatro goles.

La Bundesliga suma 15 goles y LaLiga española 14. En el caso del Brasileirao, se contabilizan dos goles hasta el momento, mientras que la liga portuguesa también registra dos.

Erling Haaland, seleccionado noruego - EFE

Real Madrid, el club con más goles

En la clasificación de clubes, el Real Madrid lidera con siete goles anotados por sus jugadores. Le siguen el Crystal Palace con seis y un grupo conformado por Inter Miami, Liverpool y Paris Saint-Germain.

Un dato destacado es que los cinco goles del Inter Miami han sido anotados por Lionel Messi.

Vinícius celebra ante Haití en Philadelphia - Agencia EFE

Incremento de autogoles

El Mundial 2026 también registra nueve goles en propia puerta hasta el momento, cuatro de ellos en la segunda jornada. El récord histórico pertenece a la Copa del Mundo de Rusia 2018, con 12 autogoles en total.

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