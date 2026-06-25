Goles, récords y nuevas marcas: así avanza el Mundial 2026

 Mundial 2026: Goles, Récords y Nuevas Marcas en el Torneo
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25 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Croatia South Korea
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Goles, récords y nuevas marcas: así avanza el Mundial 2026

por Amilcar Avila
Cristiano Ronaldo anotó dos goles contra Uzbekistán, Redes
Cristiano Ronaldo anotó dos goles contra Uzbekistán / FOTO: Redes

La Copa del Mundo 2026 avanza con cifras históricas tras dos jornadas de la fase de grupos y 48 partidos disputados.

El Mundial 2026 ya registra el mejor promedio de goles desde la edición de 1970, además de múltiples récords individuales y una marcada influencia de la Premier League en la producción ofensiva.

Promedio de goles histórico

La primera jornada del Mundial 2026 dejó 75 goles en 24 partidos, con un promedio de 3.12 por encuentro. En la segunda jornada se anotaron 66 tantos en 24 partidos, para un promedio de 2.75.

En total, el torneo acumula 141 goles en 48 partidos, con un promedio de 2.93 por encuentro, la cifra más alta registrada en una Copa del Mundo desde 1970. Este registro supera los 2.67 goles por partido de la edición de 2022.

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Celebración de Suiza ante Canadá - Agencia EFE

Messi lidera la clasificación de goleadores

La lucha por el máximo goleador del Mundial 2026 se mantiene abierta. Lionel Messi lidera con cinco goles, seguido por Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con cuatro. 

Más atrás aparecen Deniz Undav y Jonathan David con tres anotaciones cada uno.

Jonathan David firmó el segundo triplete del torneo en la victoria de Canadá por 6-0 ante Catar. El primero había sido de Lionel Messi ante Argelia.

El número de hat-tricks iguala el registrado en la Copa del Mundo de 2022. El récord histórico pertenece a la edición de 1954, con ocho tripletes.

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Mbappé de la Selección de Francia - Redes sociales

Récords individuales

La segunda jornada dejó varios hitos relevantes. Lionel Messi alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del torneo.

Kylian Mbappé llegó a 16 goles tras su doblete ante Irak, igualando a Miroslav Klose en la segunda posición histórica.

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo. Además, alcanzó los 10 goles totales en el torneo, superando a Eusébio como máximo goleador histórico de Portugal en Mundiales.

Cabo Verde anotó su primer gol en una Copa del Mundo mediante Kevin Pina en el empate ante Uruguay.

Récord de Curazao

Curazao sumó su primer punto en su historia mundialista tras empatar sin goles ante Ecuador. El portero Eloy Room tuvo una actuación destacada con 15 atajadas, estableciendo un récord en partidos de 90 minutos en Copas del Mundo.

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Livano Comenencia marcó el primer gol de Curazao en un Mundial - EFE

Importancia del balón parado

Las acciones a balón parado continúan siendo determinantes en el desarrollo del Mundial 2026. Hasta el momento se han registrado ocho goles directamente desde tiros de esquina, además de cinco más originados en jugadas derivadas de córner.

Dominio de la Premier League

La Premier League encabeza el ranking de ligas con más goles aportados por sus jugadores, con 33 anotaciones. Erling Haaland figura entre los principales responsables con cuatro goles.

La Bundesliga suma 15 goles y LaLiga española 14. En el caso del Brasileirao, se contabilizan dos goles hasta el momento, mientras que la liga portuguesa también registra dos.

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Erling Haaland, seleccionado noruego - EFE

Real Madrid, el club con más goles

En la clasificación de clubes, el Real Madrid lidera con siete goles anotados por sus jugadores. Le siguen el Crystal Palace con seis y un grupo conformado por Inter Miami, Liverpool y Paris Saint-Germain.

Un dato destacado es que los cinco goles del Inter Miami han sido anotados por Lionel Messi.

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Vinícius celebra ante Haití en Philadelphia - Agencia EFE

Incremento de autogoles

El Mundial 2026 también registra nueve goles en propia puerta hasta el momento, cuatro de ellos en la segunda jornada. El récord histórico pertenece a la Copa del Mundo de Rusia 2018, con 12 autogoles en total.

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