Aficionado guatemalteco denuncia estafa tras viajar a Miami para ver a Brasil en el Mundial

El seguidor aseguró que pagó US$1,300 por cada una de tres entradas adquiridas en una plataforma digital, pero al llegar al Hard Rock Stadium descubrió que los boletos no eran válidos.

Lo que debía ser una experiencia inolvidable junto a sus hijos terminó en una profunda decepción para un aficionado guatemalteco que viajó hasta Miami, Estados Unidos, con la ilusión de asistir al partido entre Brasil y Escocia en el Mundial 2026.

El seguidor denunció públicamente haber sido víctima de una presunta estafa tras adquirir tres entradas a través de la plataforma digital Viagogo, por las que pagó US$1,300 cada una, para un total de US$3,900.

Según relató el guatemalteco, la compra fue realizada en diciembre pasado y durante varios meses recibió comunicaciones en las que se le indicaba que los boletos estaban en proceso de entrega.

"Nosotros preparamos todo y ellos nos mantuvieron diciendo que nuestras entradas venían en camino, que iban a estar listas", afirmó molesto.

El guatemalteco explicó que emprendió el viaje desde Guatemala acompañado por sus dos hijos y que, al llegar al Hard Rock Stadium, descubrió que las entradas no estaban disponibles.

"Llegó el día, viajamos desde Guatemala a Miami solo para ver este partido. Me hicieron hacer un gasto de viaje, de hotel. Privé a mis hijos de la experiencia de ver un partido del Mundial para que me vengan a defraudar de esta forma", lamentó el guatemalteco.

Además del costo de los boletos, aseguró que el viaje implicó gastos adicionales de transporte y hospedaje, elevando significativamente la inversión realizada para asistir al encuentro. "O sea, gasté US$4,300", señaló.

El caso se suma a las advertencias emitidas durante el Mundial sobre la compra de entradas en plataformas no oficiales o mediante terceros, especialmente en partidos de alta demanda, donde los aficionados pueden exponerse a fraudes, reventas irregulares o boletos sin validez para ingresar a los estadios.

Cabe resaltar que uno de los malestares y polémicas generadas en este torneo es el alto costo de las entradas para ver alguno de los partidos.

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