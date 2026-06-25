IShowSpeed rechaza camiseta de Argentina que le quiso obsequiar la esposa de Messi

IShowSpeed rechaza camiseta de Messi y el video se vuelve viral.

Un video difundido en redes sociales se volvió tendencia en las redes sociales tras mostrar el momento en que el streamer estadounidense IShowSpeed rechazó una camiseta de la selección de Argentina que le habría sido enviada desde un palco en el estadio.

En las imágenes, la exfutbolista y analista deportiva Melissa Ortiz aparece lanzando la prenda hacia el creador de contenido, quien se encontraba entre el público. La camiseta llevaba el nombre de Lionel Messi y, según versiones que circulan en redes, habría sido un obsequio impulsado por Antonela Roccuzzo, esposa del capitán argentino.

El momento se produjo en cuestión de segundos. Speed miró hacia arriba, sonrió y realizó un gesto de negación con el pulgar antes de dejar que la camiseta cayera al suelo, sin intentar recogerla. La escena fue captada por varios asistentes y rápidamente comenzó a viralizarse en distintas plataformas digitales.

¿Quién es IShowSpeed?

La secuencia generó una ola de reacciones entre aficionados al futbol y seguidores del streamer, quienes interpretaron el gesto como una nueva muestra de su conocida preferencia por Cristiano Ronaldo, a quien ha respaldado públicamente en múltiples ocasiones dentro de su contenido en vivo.

IShowSpeed, cuyo nombre real es Darren Jason Watkins Jr., es uno de los streamers más populares a nivel mundial, reconocido por su estilo energético y sus transmisiones en directo que suelen generar gran interacción en redes sociales. También ha construido gran parte de su identidad pública alrededor de su admiración por el astro portugués.

El video continúa acumulando visualizaciones y comentarios, mientras el episodio se suma a la lista de momentos virales protagonizados por el creador de contenido en eventos deportivos de alto perfil.

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