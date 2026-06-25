Messi no descarta participar en la Copa del Mundo 2030

Las actuaciones del astro argentino adquieren aún más relevancia al considerar que se produjeron apenas dos días antes de cumplir 39 años.

Lionel Messi continúa escribiendo capítulos históricos en la Copa del Mundo 2026 y, al mismo tiempo, mantiene viva una incógnita que ilusiona a millones de aficionados: la posibilidad de disputar un séptimo Mundial en 2030.

El capitán de la selección argentina atraviesa un momento excepcional en el torneo. Después de firmar un triplete ante Argelia y un doblete frente a Austria, alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia de la competición y superando la marca que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

Las actuaciones del astro argentino adquieren aún más relevancia al considerar que se produjeron apenas dos días antes de cumplir 39 años. Sin embargo, Messi aseguró que no presta atención a los récords individuales y que su principal objetivo es disfrutar el presente y responder de la mejor manera dentro del campo.

La verdad es que no juego pensando en eso", afirmó el delantero al ser consultado sobre sus nuevas marcas en la competición.

"Veremos después qué es lo que pasa", respondió Messi

Durante una entrevista con Telefe, el futbolista fue cuestionado sobre la posibilidad de disputar el Mundial de 2030, cuando tendría 42 años. Aunque hace apenas unos días había descartado tajantemente esa opción, esta vez prefirió no cerrar completamente la puerta.

Veremos después qué es lo que pasa", respondió Messi, dejando abierta una posibilidad que rápidamente despertó la ilusión de los seguidores argentinos.

El campeón del mundo en Catar 2022 ya se convirtió en el primer jugador en participar en seis Copas del Mundo. Además, posee otros registros históricos, como ser el futbolista con más victorias mundialistas, más partidos disputados y más minutos jugados en el torneo.

Por ahora, Messi mantiene su atención puesta en defender el título conquistado en 2022. Argentina se prepara para cerrar la fase de grupos frente a Jordania, mientras el debate sobre una eventual presencia del capitán en el Mundial 2030 comienza a tomar fuerza entre los aficionados.

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