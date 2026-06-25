De acusado a figura del Mundial 2026: la historia de Junya Ito vuelve a generar polémica

 Junya Ito: De Acusado a Ícono del Mundial 2026
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Mexico South Africa South Korea Czech Republic
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
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Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
54
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
54
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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De acusado a figura del Mundial 2026: la historia de Junya Ito vuelve a generar polémica

por Sandy Sandoval
Junya Ito , Redes sociales
Junya Ito / FOTO: Redes sociales

Hace dos años fue apartado de la selección japonesa, perdió patrocinadores y quedó en el centro de una de las mayores polémicas del futbol asiático.

Lo que parecía el final de la carrera internacional de Junya Ito terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas del Mundial 2026. El extremo japonés, que en 2024 fue separado de la selección tras ser acusado de una presunta agresión sexual, hoy vuelve a vestir la camiseta de los "Samurai Blue" después de que el proceso judicial diera un giro y las acusaciones fueran retiradas por falta de pruebas.

Su regreso al combinado nacional ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, especialmente después de que usuarios recordaran que las dos mujeres que lo denunciaron aparecieron como creadoras de contenido invitadas por la FIFA durante el Mundial 2026, un hecho que reavivó el debate sobre el tratamiento del caso y la presunción de inocencia.

El escándalo que cambió su carrera

En febrero de 2024, la Asociación Japonesa de Futbol (JFA) anunció que Junya Ito abandonaría la concentración de la selección durante la Copa Asiática que se disputaba en Qatar.

La decisión llegó luego de que dos mujeres presentaran una denuncia en la que acusaban al futbolista de una presunta agresión sexual ocurrida meses antes en un hotel de Osaka, tras un partido amistoso entre Japón y Perú.

Foto embed
Junya Ito - Redes sociales

Aunque Ito negó desde el primer momento cualquier conducta ilícita, la federación decidió apartarlo del equipo argumentando que buscaba proteger la estabilidad emocional del plantel y evitar que la polémica afectara la participación del combinado nacional.

El entonces presidente de la JFA explicó que también era necesario considerar el impacto que el caso podía tener sobre patrocinadores y la imagen institucional del futbol japonés.

Denuncia por difamación

Mientras la investigación avanzaba, el futbolista sostuvo públicamente su inocencia. A través de su equipo legal, Ito presentó una denuncia contra las dos mujeres por difamación, asegurando que las acusaciones eran falsas y habían ocasionado un grave daño a su imagen personal y profesional.

Durante varios meses, el atacante vivió uno de los momentos más complicados de su carrera. Además de quedar fuera de la selección, vio afectadas varias relaciones comerciales y su nombre quedó asociado a una investigación que ocupó titulares tanto en Japón como en medios internacionales.

El giro del caso

Con el paso de los meses, el proceso judicial dio un vuelco. Las investigaciones no lograron reunir pruebas suficientes para sostener las acusaciones iniciales y finalmente la denuncia fue retirada, mientras el caso comenzó a perder fuerza en los tribunales.

Ese desenlace permitió que Junya Ito recuperara paulatinamente su lugar en la selección japonesa y volviera a ser considerado por el entrenador Hajime Moriyasu para las competiciones internacionales.

Su regreso fue interpretado por muchos aficionados como una segunda oportunidad deportiva, aunque otros consideran que el caso dejó abiertas preguntas sobre el impacto que una acusación puede tener en la carrera de un deportista antes de que exista una resolución definitiva.

El Mundial 2026 reabre el debate

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el nombre de Junya Ito volvió a convertirse en tendencia.

Usuarios de redes sociales difundieron publicaciones recordando que el futbolista perdió patrocinadores, fue apartado de la selección y permaneció durante meses bajo una intensa presión mediática, mientras las mujeres que lo denunciaron fueron vistas en actividades relacionadas con el Mundial como creadoras de contenido invitadas.

Algunos usuarios consideran que el caso evidencia la importancia de respetar la presunción de inocencia hasta que existan pruebas concluyentes.

Otros sostienen que las denuncias de violencia sexual siempre deben investigarse con seriedad y que el retiro de una acusación no invalida la necesidad de brindar atención y protección a quienes denuncian.

Etiquetas
Agresión sexualMundial 2026presunción de inocenciapolémica fútbolselección japonesa#ViralesMundial2026Junya Ito

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