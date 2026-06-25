¡Milagro mundialista! Perrita perdida regresa a casa tras aparecer en vivo en plena celebración

La buscaban desde hace más de un mes y la encontraron en una transmisión en vivo de los festejos del Mundial 2026.

Lo que comenzó como una noche de celebración por la victoria de México en el Mundial 2026 terminó convirtiéndose en un emotivo reencuentro. Una familia encontró a su perrita, desaparecida desde hacía un mes, después de reconocerla en una transmisión en vivo de los festejos.

La protagonista de esta historia es "Gorda", una perrita que llevaba cerca de un mes desaparecida y cuya búsqueda parecía no tener fin. Sin embargo, el destino quiso que apareciera justo cuando cientos de miles de aficionados celebraban el triunfo del Tricolor en las calles de la Ciudad de México.

El emotivo caso rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el desenlace y calificaron el momento como uno de los más conmovedores que ha dejado el Mundial 2026.

Un mes de angustia y esperanza

Durante varias semanas, los dueños de "Gorda" recorrieron distintos sectores de la capital mexicana con la esperanza de volver a verla.

Además de pegar anuncios y preguntar entre vecinos, la familia difundió fotografías de la mascota en redes sociales y grupos de búsqueda de animales extraviados, sin obtener resultados positivos.

Gorda México - Redes sociales

Con el paso de los días, la incertidumbre aumentaba, aunque nunca dejaron de creer que podrían encontrarla.

La transmisión que cambió todo

La noche en que México goleó 3-0 a Chequia, miles de personas salieron a celebrar a las calles. Diversos medios y creadores de contenido realizaron transmisiones en vivo desde las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y otros puntos donde los aficionados festejaban el triunfo de la Selección Mexicana.

Mientras seguían una de esas coberturas desde casa, los integrantes de la familia vivieron un momento inesperado.

Entre la multitud, caminando tranquilamente entre los aficionados, apareció una perrita muy parecida a "Gorda". No tardaron mucho en darse cuenta de que, efectivamente, era ella.

Tras identificar a la mascota en la transmisión, los dueños comenzaron a analizar cuidadosamente cada detalle del video. Observaron edificios, postes, comercios y referencias del lugar hasta determinar que la perrita se encontraba sobre la calle San Carlos, en la colonia Lomas de Guadalupe.

Sin perder tiempo, abordaron su vehículo y se dirigieron hacia el sitio con la esperanza de que "Gorda" continuara en la zona.

Después de varios minutos de búsqueda, finalmente ocurrió el esperado reencuentro. La perrita seguía en el sector donde había sido vista por primera vez durante la transmisión y pudo regresar con su familia después de casi un mes de ausencia.

El momento emocionó a miles de personas

El reencuentro fue compartido posteriormente en redes sociales y rápidamente acumuló miles de reacciones, comentarios y mensajes de felicitación.

Muchos usuarios aseguraron haber llorado al conocer el desenlace, mientras otros destacaron que historias como esta recuerdan que las redes sociales y la tecnología también pueden generar noticias positivas.

Las imágenes del abrazo entre la familia y "Gorda" comenzaron a circular ampliamente, convirtiéndose en una de las historias más comentadas relacionadas con el Mundial 2026.

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