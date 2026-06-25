¡Milagro mundialista! Perrita perdida regresa a casa tras aparecer en vivo en plena celebración

 Perrita perdida vuelve a casa tras aparecer en celebración
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Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
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Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
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Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Egypt Iran Belgium New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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France Norway Senegal Iraq
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Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
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England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
54
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
54
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¡Milagro mundialista! Perrita perdida regresa a casa tras aparecer en vivo en plena celebración

por Sandy Sandoval
Perrita México Mundial 2026, Redes sociales
Perrita México Mundial 2026 / FOTO: Redes sociales

La buscaban desde hace más de un mes y la encontraron en una transmisión en vivo de los festejos del Mundial 2026.

Lo que comenzó como una noche de celebración por la victoria de México en el Mundial 2026 terminó convirtiéndose en un emotivo reencuentro. Una familia encontró a su perrita, desaparecida desde hacía un mes, después de reconocerla en una transmisión en vivo de los festejos.

La protagonista de esta historia es "Gorda", una perrita que llevaba cerca de un mes desaparecida y cuya búsqueda parecía no tener fin. Sin embargo, el destino quiso que apareciera justo cuando cientos de miles de aficionados celebraban el triunfo del Tricolor en las calles de la Ciudad de México.

El emotivo caso rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el desenlace y calificaron el momento como uno de los más conmovedores que ha dejado el Mundial 2026.

Un mes de angustia y esperanza

Durante varias semanas, los dueños de "Gorda" recorrieron distintos sectores de la capital mexicana con la esperanza de volver a verla.

Además de pegar anuncios y preguntar entre vecinos, la familia difundió fotografías de la mascota en redes sociales y grupos de búsqueda de animales extraviados, sin obtener resultados positivos.

Foto embed
Gorda México - Redes sociales

Con el paso de los días, la incertidumbre aumentaba, aunque nunca dejaron de creer que podrían encontrarla.

La transmisión que cambió todo

La noche en que México goleó 3-0 a Chequia, miles de personas salieron a celebrar a las calles. Diversos medios y creadores de contenido realizaron transmisiones en vivo desde las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y otros puntos donde los aficionados festejaban el triunfo de la Selección Mexicana.

Mientras seguían una de esas coberturas desde casa, los integrantes de la familia vivieron un momento inesperado.

Entre la multitud, caminando tranquilamente entre los aficionados, apareció una perrita muy parecida a "Gorda". No tardaron mucho en darse cuenta de que, efectivamente, era ella.

Tras identificar a la mascota en la transmisión, los dueños comenzaron a analizar cuidadosamente cada detalle del video. Observaron edificios, postes, comercios y referencias del lugar hasta determinar que la perrita se encontraba sobre la calle San Carlos, en la colonia Lomas de Guadalupe.

Sin perder tiempo, abordaron su vehículo y se dirigieron hacia el sitio con la esperanza de que "Gorda" continuara en la zona.

Después de varios minutos de búsqueda, finalmente ocurrió el esperado reencuentro. La perrita seguía en el sector donde había sido vista por primera vez durante la transmisión y pudo regresar con su familia después de casi un mes de ausencia.

El momento emocionó a miles de personas

El reencuentro fue compartido posteriormente en redes sociales y rápidamente acumuló miles de reacciones, comentarios y mensajes de felicitación.

Muchos usuarios aseguraron haber llorado al conocer el desenlace, mientras otros destacaron que historias como esta recuerdan que las redes sociales y la tecnología también pueden generar noticias positivas.

Las imágenes del abrazo entre la familia y "Gorda" comenzaron a circular ampliamente, convirtiéndose en una de las historias más comentadas relacionadas con el Mundial 2026.

Etiquetas
redes socialesCelebraciónReencuentroMundial 2026historia conmovedora#ViralesMundial2026perrita perdida

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